Real Jaén Torres: «Intentaremos tumbar a Goliat»
El conjunto blanco rinde visita mañana jueves (17:30 horas) a un CD Torreperogil que necesita los puntos para salir de los puestos de descenso
JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 31 octubre 2018, 00:10

Pudo ser el entrenador del Real Jaén. Es algo que está en su hoja de ruta como técnico y se lo ofrecieron en el pasado ejercicio liguero. Pero 'rara avis' en esto del balón apostó por permanecer fiel a la palabra dada a una entidad humilde pero seria y muy trabajadora que soñaba con el ascenso a categoría nacional. Ahora ha puesto su empeño en lograr la permanencia en el Grupo IX y Antonio Torres es de esas personas que consiguen lo que se proponen.

El técnico del CD Torreperogil tiene claro que no sería la primera vez que David tumba a Goliat. «Queremos dar la sorpresa. Se enfrenta un extremo y otro, David contra Goliat, pero en cuanto a ilusión y entrega las fuerzas se igualarán. En abonados, presupuesto y demás no se puede competir pero estas cosas no meten goles. Seremos once contra once. Vamos a intentarlo siendo conscientes de la dificultad que supone tumbar a este Goliat que a día de hoy se está mostrando inexpugnable».

Antonio Torres tiene muy claro que se enfrentan «a uno de los partidos más complicados de la temporada pero lo hacemos con ilusión y con la intención de competir. Un encuentro especial por todo lo que significa para los que hemos defendido esa camiseta. Esperamos que nuestra afición nos arrope como está haciendo hasta ahora. Que nos levanten cuando nos estemos cayendo porque el Real Jaén nos pondrá en muchos aprietos».

Para este choque Torres no podrá contar con Sergi y Pipa, ambos por lesión.

Además, hay mucha expectación en la localidad jienense. El Abdón se está engalanando para la ocasión. Instalando gradas supletorias y una nueva cubierta. «Se vive un ambiente de fiesta. Esta Tercera División para nosotros y para la localidad es un premio y un sueño y trataremos de ir arañando punto a punto para intentar alargarlo un año más».

Ayer la Federación de Peñas confirmó a esta redacción que ha se había completado un autobús y el segundo contaba con unos 40 aficionados inscritos, «por lo que todavía pueden seguir apuntándose todos los que lo deseen».

Sobre la trayectoria de su equipo señala que «no estamos teniendo mucha fortuna. Hemos desplegado mejor juego que lo que indica la clasificación, pero entiendo que al final se compensará. Llevamos once puntos y estoy contento por el trabajo, aunque hay que seguir creciendo. Nuestro fuerte debe pasar por los partidos de casa. Y hasta ahora solo hemos caído ante El Palo de forma injusta. Hemos hecho méritos para sumar algún punto más».

Añade que «estamos compitiendo bien. Cuando se ha perdido ha sido por la mínima, salvo en Antequera por las circunstancias que rodearon a ese duelo. El trabajo es nuestra principal virtud. Ser un equipo, luchar hasta el final, aguerridos y en ese camino estamos. Tenemos claro que cualquier error no lo perdonan por la calidad de los rivales y este jueves será así. Tendremos que hacer un partido perfecto y que ellos no estén al cien por cien para arañar algo ante el Real Jaén».

En el apartado a mejorar subraya «que los datos indican que nos está faltando algo de pegada arriba, pese a que generamos ocasiones. Pero en los metros finales no hemos estado acertados. Defensivamente el equipo está bien, incluso mejor de lo esperado. Pero hay que mejorar en ataque. Meter la pelota dentro es lo que manda en el mundo del fútbol».

Discutir por el esférico

Torres tiene claro que mañana no puede «jugarle de tú a tú a un equipo tan poderoso como el Real Jaén. Jugaremos nuestras armas. Sabemos que si ellos mandan será muy complicado. El terreno de juego, de reducidas dimensiones, puede igualar algo las cosas, pero discutirle la pelota al Real Jaén hay muy pocos bloques que puedan hacerlo».

Los números del Real Jaén son incontestables. «Va a más. Está por encima del resto junto al Linares. Son las dos plantillas que tienen que ocupar las dos primeras plazas. Hay mucha diferencia pero en un partido puede pasar de todo».

La semana la completará con otro partido especial, visitando Linarejos el domingo. «El calendario así lo ha querido. Pero ahora dedicamos todas las fuerzas a intentar sumar el jueves».

El técnico del Torreperogil critica, duramente, el calendario del Grupo IX. «Para los equipos profesionales les va bien. Pero nosotros tenemos que dar las gracias por jugar este jueves en un festivo. Pero el día de Antequera fue un despropósito. Sin 48 horas de recuperación. No se mima estas categorías. A los equipos que juegan por sentimiento y no tanto por dinero se les debería tratar con un poco más de cariño. El calendario deja mucho de desear porque salen favorecidos los bloque que disponen de dos plantillas».

