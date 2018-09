Tomás Membrado: «No tengo intención alguna de marcharme del Real Jaén» Tomás Membrado durante su comparecencia ayer viernes ante los medios. :: josé a. gutiérrez El presidente desveló también que no tiene pensado realizar cambios en la cúpula directiva salvo el nombramiento de Tania Munuera como vicepresidenta JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 22 septiembre 2018, 04:23

No abandona el barco ni tiene pensado hacerlo. El máximo mandatario del club blanco, Tomás Membrado, quiso salir ayer al paso de los rumores sobre la debilidad de su proyecto al frente del Real Jaén. No se va, ni hay un ultimátum en noviembre, ni tiene pensado realizar cambios en su cúpula directiva salvo el nombramiento de la actual secretaria, Tania Munuera, como vicepresidente de la entidad, «por lo que habrá que buscar a un nuevo secretario del club».

Tomás Membrado se mostró tajante en una comparecencia que tuvo lugar ayer. «Ante los insistentes rumores circulantes por la ciudad referidos a mi posible marcha de la entidad, afirmo categóricamente y sin ninguna duda que no tengo, a día de hoy, intención alguna de marcharme. Quien propaga esos rumores no me conoce bien y no sabe lo tenaz que puedo ser y que, precisamente, en la vida lo que más me divierte son los retos y mientras más difíciles sean, mejor».

Membrado se refirió a la situación económica del Real Jaén que calificó de «perfectamente solucionable y para eso están trabajando los juristas y economistas que colaboran con la entidad. El plan de viabilidad que se ha presentado a los medios no deja de ser un mero documento de trabajo hecho de una manera sencilla y que después tendrá que pasar el filtro de los técnicos. Lo único que se ha pretendido con esto es manifestar, de una forma clara e inteligible para todo el mundo, la intención de seguir con el proyecto y la voluntad de atender a los acreedores de la mejor forma posible y muy lejos de la interpretación que se le ha querido dar de un ultimátum con fecha de vencimiento en noviembre, nada más lejos de la realidad».

Precisamente, interrogado sobre si se habían producido avances en la negociación de este plan de viabilidad destacó que «era un proyecto que estaba en sus primeras fases y que está abierto al estudio técnico y a posibles mejoras. Es algo que está en manos del gabinete jurídico del club».

Y habló de «enemigos del Real Jaén» al asegurar que conoce «perfectamente que el Real Jaén y el proyecto presentado tienen enemigos que podemos englobar en dos grupos: unos por simple envidia, pues mucha gente ha tenido la oportunidad de hacer algo por el Real Jaén, sobre todo en marzo de 2017 cuando las acciones estaban a disposición de quien quisiera hacerse cargo de ellas y nadie dio el paso al frente. Y, anteriormente, cuando pasaron innumerables directivas con dinero y apoyos suficientes y ninguna fue capaz de dar una solución a los problemas endémicos de la entidad, pero ahora que se ha avanzado bastante en dicha solución, partiendo de la peor de las situaciones y sin ningún apoyo, casualmente hay quien tiene una varita mágica para solucionarlo; el otro grupo de enemigos lo integran los que directamente quieren volver al modelo antiguo de ejercer presión sobre las instituciones para sacar unos teóricos beneficios para el Real Jaén pero que realmente lo que buscan es el beneficio personal».

Dicho esto, también manifestó que «cualquier persona física, jurídica o institucional que quiera aportar algo al Real Jaén, ya sea económico o de ideas, será bien atendido y magníficamente recibido por mí, personalmente. No tengo interés ninguno en aparecer como el salvador de nada, los que me conocen saben que prefiero el trabajo discreto. Por tanto, animo a todo el que pueda aportar algo que lo haga cuanto antes que yo le prometo que siempre voy a elegir lo que se mejor para el Real Jaén».

También quiso salir al paso del rumor constante sobre «qué intenciones ocultas tengo para estar aquí (campo de golf, extraños negocios, etc.). Pues lo digo alto y claro, yo no necesito al Real Jaén ni para vivir ni para mis negocios, solo quiero hacer algo bonito por mi gente y mi ciudad y trataré de conseguirlo luchando con ahínco y consciente de que hay gente que tratará de impedirlo pero lo dejo bien claro, que si consiguen derribarme, solo a ellos serán imputables las consecuencias tan nefasta que para el Real Jaén se pudieran derivar. Vuelvo a insistir la colaboración de toda la sociedad, pues sin ella tampoco el Real Jaén será capaz de salir adelante».

BIC y museo blanco

Además, desveló que «vamos a intentar que el Real Jaén sea declarado Bien de Interés Cultural y vamos a hacer un museo del Real Jaén, tarea en la que va a colaborar la empresa Avanza, ejemplo de emprendimiento en plena crisis y con una idea muy clara del fin social que toda empresa moderna debe tener. Anuncio que, además, vamos a comenzar con ella una colaboración estrecha en materia de obra social y de cuyos proyectos y actuaciones se irá informando. Posiblemente, el próximo viernes comparezcamos ante ustedes, tanto yo mismo, como representantes de la empresa para hablar sobre este tema. Así mismo, se va a presentar el nuevo bufete con el que el Real Jaén acaba de firmar un acuerdo de colaboración y que van a asesorar tanto en temas jurídicos como en la declaración de Bien de Interés Cultural, y a cuyos representantes podrán formular cuántas preguntas deseen».