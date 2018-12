Real Jaén Tomás Membrado 'ficha' para el Real Jaén a Miguel Segovia, exconcejal del PP Presidente. Tomás Membrado sobre el césped de La Victoria. / J. MUDARRA El que fuera edil de Urbanismo del Consistorio de Jaén entre 1999 y 2003 y posterior concejal de Presidencia será consejero y portavoz JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 11 diciembre 2018, 08:46

El Real Jaén se refuerza, pero en el plano institucional. No llega el ansiado delantero, por el que clama el entrenador granadino Germán Crespo en cada rueda de prensa, pero sí un nuevo consejero. Así, Tomás Membrado presentó ayer a su nueva incorporación: Miguel Segovia, quien fuera todopoderoso concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003 y posterior concejal de la Presidencia, en ambos mandatos con el alcalde Miguel Sánchez de Alcázar.

Lo de reforzar la plantilla sigue sin fecha segura en el calendario, «porque no es algo tan simple. Va sujeto al tema presupuestario, donde ya se ha hecho un esfuerzo muy grande. Además, acabamos de ver los problemas que hemos vivido por los celos profesionales cuando tienen competencia. Se sigue trabajando en este tema, y antes o después habrá que desbloquear los derechos federativos. Atravesamos una situación de extrema gravedad económica y no se puede negociar todo a golpe de talonario. No digo que no se vaya a fichar pero es necesario establecer un equilibrio. Y ver si le es totalmente imprescindible. Cuando hubo dos delanteros los celos profesionales llevaron a problemas», explicó el presidente blanco.

De Segovia subrayó que «es una persona muy brillante, tiene tres carreras, pico de oro, ejemplo de persona con futuro más allá de la política. Será un refuerzo en las áreas de comunicación ya que hará de portavoz del Consejo de Administración y del propio Real Jaén. Será nombrado consejero en la Asamblea del próximo 27».

De esta forma, la entidad se refuerza y realiza una reestructuración de su Consejo de Administración. «Las razones hay que buscarlas en la dificultad del proyecto, nos encontramos en una situación compleja que están estudiando los técnicos. También la amplitud del mismo, queremos que el Real Jaén sea algo más que un equipo de fútbol, que nos lo declaren Bien de Interés Cultural, una sección femenina, el museo del aceite y otras secciones deportivas que se irán anunciando sucesivamente -entre ellas la de golf- también queremos tener en el centro de Jaén algún local para venta de entradas y artículos deportivos. Es necesario reforzar la negociación con acreedores, empresas y distintos organismos públicos».

Membrado aprovechó su comparecencia para agradecer «la mediación del Ayuntamiento en el conflicto con Aqualia, que todavía no ha dado resultados y tiene el agua potable del estadio cortada de forma totalmente ilegal y salvaje».

Y añadió que «necesitamos este refuerzo para salir de las críticas que buscan medrar y hacer daño».

En cuanto a la suspensión de los derechos federativos incidió en la idea de que «la piedra angular del proyecto pasa por contar con unos presupuestos equilibrados, que se generen ingresos para cubrir sus gastos. Estamos negociando y es un gasto que hay que incluir en el presupuesto. Mientras no consigamos ese equilibro todo será un fracaso, como así ha sido desde que se creó la Sociedad Anónima Deportiva. Las críticas pueden desmoralizar a personas que trabajan por el club y también a la plantilla». Y explicó que en su último viaje a Madrid le aseguraron que «se desbloquearían con un compromiso de pago aplazado».

Tomás Membrado tiene muy claro que «el Real Jaén será lo que la ciudad quiera. Si la ciudad no es capaz de proporcionarle ingresos suficientes para que viva no será posible colocarlo en el lugar que merece. Hago un llamamiento a su afición para que se vuelque con su equipo».

Campaña de abonos

Por último, quiso presentar la segunda vuelta de la campaña de abonados que arrancó ayer lunes. «En esta segunda vuelta el abono de los fondos tendrá un coste de 60 euros, el de preferencia será de 70, con el carnet de la primera vuelta los precios serán más bajos, 20 euros. Durará hasta el cinco de enero. No incluye ni los medios días del club ni el play off de ascenso».

Hay que recordar que esta temporada los menores de hasta 12 años tienen su abono de forma gratuita si van acompañados de un adulto con su abono.

3.966 seguidores sellaron su compromiso con el Real Jaén para la temporada 2018-2019. Hay que destacar que la entidad jienense alcanzó los 4.055 abonados al finalizar la segunda fase de la anterior campaña.