Real Jaén 'Súper López' regresa a Loja Antonio López vuelve hoy al Medina Lauxa, la que fue su casa durante la pasada temporada. / JUANDE ORTIZ El Real Jaén luchará hoy en el Medina Lauxa por seguir en la segunda plaza y mantener sus opciones de asaltar el liderato del Grupo IX JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 16 diciembre 2018, 00:54

El Real Jaén necesita seguir sumando de tres en tres. El CD El Palo, líder del Grupo IX, no falló en su duelo de ayer sábado pese a que al descanso caía por cero a uno ante el Alhaurino. Acabó ganando por tres a uno y obliga a los de Germán Crespo a doblegar a domicilio al Loja de Diego Delgado para asegurarse la segunda plaza y la opción de asaltar la primera plaza en la última jornada de la primera vuelta.

Los blancos visitan el estadio Medina Lauxa para medirse al Loja en un duelo que arrancará a partir de las 17:30 horas. Camacho Garrote, de Córdoba, será el encargado de impartir justicia.

Será un choque especial para el delantero del Real Jaén, Antonio López, que es el máximo artillero de los blancos con 10 dianas, y que la temporada pasada firmó 27 goles en el equipo dirigido por Diego Delgado. Al técnico cordobés del Loja le preocupa «que le lleguen balones a Antonio. Si lo dejamos entrar y centrar nos crearán muchos problemas. Intentaremos que no le lleguen muchos balones. Al Real Jaén es muy complicado quitarle el balón, pero nosotros vamos a intentar tenerlo. Seremos descarados. En algunas partes del campo intentaremos que no jueguen cómodos, que no entren por fuera. La pelea estará en el centro del campo donde tendremos que presionar y estar encima de ellos. El que apriete más y gane la batalla ahí tiene mucho adelantado. Nosotros vamos a meter gente muy rápida por fuera para hacerles trabajar a sus laterales y cuanto menos suban ellos mejor para nosotros».

Crespo cuenta con todos sus efectivos listos para jugar. «Nos están respetando las lesiones. Solo las molestias de Juanca, que por eso se quedó en el banquillo para que llegara mejor a estos dos últimos partidos. Esta semana ha entrenado casi al cien por cien», explicó el técnico granadino.

En las filas locales no podrán estar no podrán contar con Chavo, ni con el portero Óscar. Tampoco saben si estará Sergio García y es dudosa la participación de Chico. Pero recuperan a Diego y a David López.

El duelo se disputará en un estadio de grandes dimensiones y con un césped artificial, de última generación, que ha sido renovado recientemente. Unas condiciones que, en un principio, benefician a las características de la plantilla jienense.

Y como viene siendo habitual en sus desplazamientos, los blancos estarán acompañados de la fiel afición blanca. Viajarán en un autobús fletado por la Federación de Peñas y a título particular.