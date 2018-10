Real Jaén La semana fantástica del Real Jaén Lance del partido entre el Real Jaén y el Huétor Tájar. / BESTPHOTOSOCCER/REAL JAÉN Los pupilos dirigidos por Germán Crespo contabilizan cinco victorias y un empate en sus últimos seis compromisos ligueros. El club blanco firma un pleno de nueve puntos y tiene el liderato a solo uno JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 16 octubre 2018, 00:35

En el mundo del fútbol resultados siempre mandan y cantan y en el caso del Real Jaén componen una dulce melodía. Los guarismos del bloque dirigido por Germán Crespo empiezan a ser incontestables. Pero los árboles no deben impedirnos ver el bosque.

El equipo tiene una pegada demoledora. Es el máximo realizador del Grupo IX con 19 dianas, una más que el Linares Deportivo. Ha logrado marcar en todos los partidos a excepción de la derrota ante el Rincón.

Y presume de una profundidad de plantilla, poderío físico, que le permite resolver los encuentros en su recta final a la vez que dotar de múltiples variables tácticas a su técnico. Así, pese a las bajas de Higinio Vilches y Migue Montes y la lesión de Víctor Armero, al que le queda todavía aproximadamente un mes para su regreso, el bloque sigue mostrándose fiable.

En el apartado a mejorar hay que apuntar una cierta endeblez defensiva, cuando el equipo fue la zaga más sobria del pasado curso liguero. Ha encajado goles en sus últimos compromisos, en los que le ha costado imponer su supuesta superioridad.

No podemos olvidar que el Real Jaén se confeccionó, con plenos poderes, quedándose con lo mejor y más granado de un plantel que la temporada pasada fue tercero justo por detrás de dos filiales que lograron ascender a Segunda B. A esta columna vertebral se le sumaron los mejores peloteros con clase del grupo, se escaparon muy pocos, o al menos no los que comulgan con la idea futbolística del entrenador. Por eso cuesta digerir que en los últimos duelos el equipo no haya dominado a su rival y haya tenido que esperar hasta la recta final del encuentro para resolver sus partidos.

En casa, cuando el equipo no desatasca los partidos antes del ecuador del primer round, empieza a sufrir de un fútbol angustiado y febril que acaba por ahogar el juego ofensivo. Circunstancia que aprovechan los rivales. Y en el rol de visitante no se están encontrando soluciones para resolver las reducidas dimensiones de los feudos que toca visitar y las murallas defensivas que plantean los rivales. Da la sensación de que no se está sacando todo el jugo al poderío aéreo que destila Antonio López. Se dan muchos pases, pero no se encuentra el espacio. No se logra liberar el talento y no se muestra explosivo en los metros finales.

La afición blanca espera algo más, inspiración y clase a raudales. Elementos que le diferencien del resto de conjuntos del montón del Grupo IX. Estar en esta entidad es lo que tiene, pese a los buenos resultados siempre se está en observación.

La plantilla está disfrutando hoy de su segunda jornada de descanso, merecida y necesaria tras el maratón de partidos vivido en las últimas semanas. Incluso cuerpo técnico y jugadores, acompañados de sus parejas, estuvieron el domingo por la noche en el recinto ferial.

UDC de Torredonjimeno

Una semana completa para pensar en el próximo partido que tendrá lugar este domingo, 19:00 horas, en el municipal Matías Prats ante el Torredonjimeno de Manuel Chumilla.

Y a partir de aquí no habrá tantas rotaciones. Crespo lo dejó claro en su última rueda de prensa: «el que entre y lo haga bien se mantendrá en el once titular».

El duelo, correspondiente a la décima jornada, ha sido declarado por la entidad tosiriana como medio día del club, por lo que los socios del Torredonjimeno deberán pasar por taquilla para abonar cinco euros. La entrada para no socios cuesta diez euros. Ya se pueden adquirir en los habituales puntos de venta de la localidad tosiriana y también en la capital jienense en las oficinas del Real Jaén y en la tienda Decora2.

Por motivos de seguridad el estadio estará dividido en dos mitades, una para cada afición.

El Torredonjimeno no pasa por su mejor momento. Con más fútbol que puntos en su casillero el equipo no acaba de convertir en gol las ocasiones que genera. En puestos de descenso, con ocho puntos y con el problema de haber encajado gol en todos y cada uno de sus partidos. En las últimas tres jornadas solo han logrado sumar dos puntos.