Real Jaén Rentero también cierra la puerta de salida Rentero fue titular por última vez en el partido ante el River Melilla. / JUANDE ORTIZ El lateral zurdo del Real Jaén asegura que «no hay nada mejor que pertenecer al equipo de tu ciudad» | El central Manu Alemán ya se ejercita con el grupo y Germán Crespo cuenta con toda la plantilla disponible para el partido del domingo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 19 enero 2019, 00:24

Cristian Rentero es un currante del fútbol. Un lateral izquierdo que sueña con ascender con el equipo que lleva en su corazón desde pequeño. El club blanco ha apostado por reforzar la posición en la que se desenvuelve, y que en muchos mentideros de la capital jienense daban por bien cubierta con la polivalencia de Moha y el propio Rentero. Pero esta semana ha llegado un jugador con experiencia en Segunda B y que comulga con la filosofía de Germán Crespo.

Pero Rentero no se rinde. Y asegura que responderá con más trabajo, si cabe, para destilar su mejor versión cuando surja la oportunidad. «Estamos trabajando duro. En mi caso esperando para cuando me llegue la oportunidad poder darlo todo y aprovecharla».

El aterrizaje de Álvaro Ocaña hace que para Rentero sea mucho más complicado disfrutar de minutos. «Así es, pero lo importante es aprovechar la oportunidad. La competencia es buena. No le conocía pero por el tiempo que lleva aquí ha demostrado tener calidad y ser muy buena gente. Si le puedo ayudar lo haré, por el bien del equipo».

Su fórmula pasa por «trabajo y sacrificio. No me planteo salir del Real Jaén porque para mí no hay nada mejor que pertenecer al equipo de tu ciudad. Además, estando primeros y con el reto del ascenso. No puede haber una motivación mayor».

Germán Crespo habló con el grupo «porque se estaba hablando mucho de salidas. Nos trasladó que confía en nosotros y creo que más claro no lo puede decir. Confía en los 22 futbolistas de la plantilla. Conmigo no ha hablado personalmente. Tengo claro que con esta calidad es muy complicado entrar en la convocatoria. Pero eso es bueno, competencia sana, que mejora el equipo».

Del rival de este domingo destaca que «será un partido complicado. Allí perdimos pero aquí en casa, con nuestra afición, el partido se les hará muy largo. De todas formas hay que tener en cuenta que ningún rival es sencillo en Tercera División. Daremos el máximo para dejar los tres puntos en nuestro casillero».

Y añade que en la primera vuelta «nos metieron en el campo del Palo que es de reducidas dimensiones y eso no vino bien a nuestro juego. Aquí somos muy fuertes y estoy convencido de que conseguiremos el triunfo. Los bloques que juegan en campos de dimensiones reducidas se les hace largo nuestro campo y además está la presión de jugar ante casi cuatro mil personas».

Rentero reconoce que «ha costado mucho hacerse con el liderato. Este grupo es muy duro y es tremendamente complicado salir de Tercera División. Estamos trabajando para mantener la primera posición. Toca darle una alegría a la afición de Jaén y estoy convencido de que al final de temporada lo vamos a conseguir. El objetivo es mantener el liderato hasta final de temporada. Haremos todo lo posible para ello».

Interrogado por el principal rival para acabar en lo más alto de la tabla, lo tiene claro. «Linares. Lo considero más fuerte, pero en este grupo cualquiera te puede complicar la vida. Al bloque de Arsenal lo veo más sólido que al Palo.

Y subraya la importancia de mantener la solidez defensiva destilada en las últimas jornadas. «Estamos mejorando en ese aspecto. Y todavía tenemos más margen de mejora de aquí a final de temporada. No solamente en solidez defensiva, también en otros aspectos».

Por último, reconoce que hizo «una promesa con un compañero de raparme al uno si se asciende. Ojalá me tenga que rapar». Y concluye destacando que «el vestuario es estupendo. Se traduce en la posición que ocupamos en la tabla».

En cuanto al estado de la plantilla, Alemán ha empezado a entrenar esta semana con el grupo, con lo que no hay nadie en la enfermería.