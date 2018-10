Real Jaén Remontada directa al liderato Los jugadores muestran su euforia tras uno de los goles anotados ayer en La Victoria. / JUAN DE DIOS ORTIZ El Real Jaén se impuso a un serio Mancha Real que se desinfló en la recta final del duelo | Antonio López y Mario Martos dieron la vuelta al tanto logrado por Manu Castillo en un primer tiempo en el que los verdes controlaron los espacios JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 28 octubre 2018, 01:34

Quinto triunfo consecutivo y en lo más alto de la tabla a la espera del partido que el CD El Palo juega hoy por la mañana en Torremolinos. Abonado a las remontadas y al sufrimiento de sus aficionados.

El Real Jaén es un equipo que lucha, pelea, insiste y corre. La actitud no se le discute, pero de un conjunto forjado a golpe de talonario se espera algo más. Se le pide inspiración y calidad para ganar los partidos con una mayor solvencia y no virtudes de bloques que no poseen su potencial.

Por otro lado, Germán Crespo parece ligado a una flor que recuerda, salvando las lógicas distancias, a la de los inicios de Zidane en el Real Madrid. Y entonces la cosa no acabó nada mal. Ganar es lo que importa y si al final los tres puntos se quedan en la faltriquera blanca y morada el mal rato habrá sido una buena inversión.

Lo cierto es que el equipo de Crespo padece un cierto mal de altura. Toca y retoca el esférico sin que aparezca el genio que rompa con la monotonía. Ya van muchas ocasiones en las que los partidos se le ponen en contra. Y ayer no fue una excepción a la regla. Empezó a rodar el balón y con él se desató un diluvio de dimensiones casi bíblicas. La directiva decidió abrir Tribuna para todo los aficionados. Solo los integrantes de Orgullo Lagarto y The North Fans aguantaron el chaparrón estoicamente.

Los blancos imprimieron desde el inicio una marcha más. Querían ser protagonistas y que se jugara en campo verde. Los de Rizos, fieles a su estilo, bien posicionados y ordenados esperando su momento.

Con este partido empezaba una nueva semana de nueve puntos. Y con este maratón de duelos Crespo volvía a apostar por las rotaciones. Para Moha era el lateral izquierdo. Fragoso volvía al once como pareja de Javi Pérez y en el centro del campo el esperado duelo entre Juanma Espinosa y Óscar Quesada debía esperar debido a que ambos técnicos habían decidido dejar sentados en el banquillo a dos de los protagonistas del último ascenso blanco a la categoría de plata del fútbol nacional. Además, Juanca empezaba el partido escorado a la izquierda, con Juan Carlos entrando por la derecha y Jorge Vela de enlace con Antonio López. Con todo, los tres hombres que actuaban por detrás de López tenían libertad de movimientos e intercambiaban sus posiciones frecuentemente.

El primero en golpear fue el Atlético Mancha Real. Con un tanto de bella factura. Albertillo puso un pase medido a la cabeza de Manu Castillo para que dibujara un testarazo que solo él imaginó en su cabeza con el que sorprendió a un Ángel de la Calzada al que pilló adelantado. Minuto 16 y el Real Jaén, obligado a remar en contra.

Los de Crespo acusaron el golpe y poco después Javi Pérez sacó sobre la línea de gol un balón que pudo ser el segundo.

El primer disparo de los jugadores locales entre los tres palos lo protagonizó Juan Carlos, a las manos de Pedro Barrio que jugaba su segundo partido liguero por la expulsión la pasada jornada de Jorge Sánchez.

Cuando se está por debajo en el marcador, el partido pide acción. Pero los blancos no daban con la fórmula. Tocaban, tocaban y tocaban pero los verdes lograban que las jugadas de ataque murieran por asfixia. Faltaba ese genio que en el último pase supiera cambiarle el ritmo a la jugada.

El Atlético Mancha Real se estaba mostrando como un bloque de cemento armado. Los locales no daban con un faro que distribuyera balones con la necesaria precisión quirúrgica. La ansiedad empezaba a fluir y el fútbol se tornaba angustiado y febril.

Antonio López cayó en el área rival y la afición reclamó penalti a falta de diez minutos para el descanso. Y a falta de fútbol el público la tomó con el colegiado. Suele suceder cuando vienen mal dadas. Lo cierto es que el Real Jaén terminó necesitado de ideas frescas para afrontar el segundo round. Cambios mirando al banquillo que le ayudaran a respirar y a oxigenar su fase ofensiva.

Rizos ha montado una orquesta coral que ayer no desafinó. Un equipo que se mueve de forma melódica sobre el verde. Como un solo hombre. Y que es capaz de asestar un zarpazo a su rival con muy poco.

Segundo tiempo

El Real Jaén inició la segunda mitad mostrando sus intenciones. Pudo igualar el choque con dos llegadas de Moha y Antonio López que no encontraron los tres palos. Tocaba afinar la puntería.

Crespo decidió cambiar a su lateral izquierdo. Rentero, con su gasolina incombustible, se convirtió en un puñal más en sustitución de Moha.

A falta de media hora, Mario Martos y Fran Hernández entraban en escena por Juan Carlos y Alberto Heras. Crespo quemaba sus naves. En el Mancha Real Vitu, aplaudido, relevaba a Manu Castillo.

Los minutos pasaban y los locales parecían aquejados de una preocupante falta de confianza que les impedía liberar el talento. Los de Crespo tenían la pelota pero los de Rizos se adueñaban y tapaban los espacios.

Y así fue hasta que los blancos dieron con el gol, la llave que abre todas las puertas en el minuto 70 por mediación de Antonio López. Un tanto con el que cambió el guión.

El motor de los verdes se iba enfriando. El choque acabó roto de cualquier corsé táctico.

Dani Fragoso, en su retorno tras los incidentes vividos hace unas semanas en el vestuario, estaba destilando un partido perfecto. Y lo culminó iniciando la acción que acabó en el segundo tanto local. Dio el pase, rompiendo por el centro el entramado defensivo de los verdes, que dejó solo a un Antonio López que asistió al segundo palo la llegada de Mario Martos. Un mazazo cuando los verdes estaban remontando el vuelo y con el que se vuelve a confirmar la flor de las remontadas blancas.