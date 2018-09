Real Jaén Regreso a la realidad liguera Los jugadores del Real Jaén abatidos tras el partido de Copa jugado en Onteniente. / LOF El Real Jaén rinde visita a un CD Rincón que juega en el feudo del CD El Palo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 16 septiembre 2018, 00:14

Retorno a la cruda realidad. El Real Jaén deja atrás los cantos de sirena de la Copa del Rey y se sumerge hoy en su competición doméstica, la misma que debe mimar y empezar a sumar de tres en tres para dejar atrás el pozo del Grupo IX de Tercera División. Los blancos rinden visita al CD Rincón que juega de prestado en el feudo del CD El Palo debido a que su estadio está todavía finalizando sus obras.

El choque arrancará a partir de las 18:00 horas y será dirigido por el colegiado granadino, Luis Alcoba Montes. Un autobús de aficionados jienenses viajará a tierras malagueñas para alentar a los pupilos dirigidos por Germán Crespo.

El técnico del Real Jaén señaló en la previa del partido que «se nos presenta un partido complicado, sobre todo por las dimensiones del campo y a eso hay que unir que se trata de un césped artificial antiguo donde cuesta que ruede el esférico, pero sabemos la forma en la que hay que ir en este tipo de campos y la concentración necesaria. En esta pretemporada hemos jugado en campos con dimensiones cortas. Seguiremos con nuestra idea de juego, evidentemente los espacios que vamos a tener allí estarán reducidos. Vamos con la idea de realizar un buen partido y a estar muy intensos sobre todo a balón parado».

Crespo añadió que «hay que ser conscientes de que siempre tendremos un contrario encima, que si se puede jugar a dos toques mejor que a tres. Muy concentrados y pendientes de la disputa y las líneas de rechaces. Las transiciones serán muy rápidas. Habrá momentos que se pueda jugar al fútbol y otros en los que se tenga que ser más directo».

El máximo responsable deportivo del conjunto blanco subrayó que «hay jugadores que en diez días han disputado tres partidos y con dos prórrogas. Las dimensiones del campo te permiten que la gente que llegue más cansada no se note tanto. Habrá cambios, no tantos como el día del Guadix. Pero hay jugadores que han acumulado muchos minutos como es el caso de Rentero, que en estos tres partidos le ha aportado mucho al equipo pero hemos decidido que se quede fuera porque ha sido mucha la exigencia. En el once algún cambio habrá».

Bajas

Se han quedado fuera Ramón, Manu Alemán, Cervera, Mario Martos, Rentero y Migue Montes que arrastra unas molestias en la rodilla y ayer no pudo entrenar.

Sobre el estado de Mario Martos desveló que «en esta última semana ya no termina con molestias los entrenamientos, sobre todo los dos últimos ha acabado muy bien. Ahora le falta ritmo de competición y partido que poco a poco lo irá cogiendo. A partir de la semana que viene puede incorporarse con los compañeros».

El técnico local, Carlos Díaz, no podrá contar con Salva García y tiene la duda de Alberto Cortés.

El preparador del Real Jaén destacó que «estamos en Tercera y todas las semanas tendremos partidos como el de esta semana. Con un ambiente diferente al vivido en estas dos semanas. La Copa ha sido un premio y ahora hay que cambiar el chip, nos va la vida, nos jugamos todo. Al final de temporada lo que quedará y nos servirá es el ascenso y eso hay que ganarlo domingo a domingo».

El rival ha sufrido las salidas de Miguelito y Pepe Capitán «que eran dos jugadores muy importantes. Pero se trata de un bloque que se ha reforzado muy bien. Pese a las dimensiones de su campo la temporada pasada tenían una buena propuesta de juego, les gustaba sacar el balón desde atrás y creo que este año siguen en esa línea. Se han reforzado con jugadores de allí de otros equipos como Torremolinos. Logró quitarle el balón al Antequera y será un partido complicado porque a balón parado cuentan con gente que va muy bien. Y esta temporada los equipos que se midan al Real Jaén irán al doscientos por cien y esa motivación extra que tendrán hay que compensarla con trabajo y estando muy intensos los noventa minutos».