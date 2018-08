Real Jaén Real Jaén y Torredonjimeno se citan en las semifinales de Copa Los jugadores jienenses celebran uno de los goles morados ayer en Huelma. / BESTPHOTOSOCCER / REAL JAÉN El CP Huelma ofreció una gran imagen, con un planteamiento valiente que llegó a poner en muchos apuros a los jugadores blancos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 30 agosto 2018, 01:13

Real Jaén y UD Ciudad de Torredonjimeno se verán las caras en las semifinales de la V Copa Presidente de la Diputación de fútbol. Eran los dos únicos conjuntos supervivientes de Tercera División en esta competición y no defraudaron. Los de la capital jienense sufrieron, ante un combativo CP Huelma, para superar su eliminatoria (1-4), mientras que los rojiblancos derrotaron al CD Alcalá Enjoy por cero a tres con goles de Javi Quesada, Montiel y Paco Anguita. Ahora habrá que buscar una fecha para disputar este duelo en el municipal Matías Prats, ya que los blancos deben jugar el próximo miércoles en Talavera la primera ronda de la Copa de Rey.

En el polideportivo municipal San Marcos de Huelma el Real Jaén tuvo que trabajar a fondo para ganar al CP Huelma. Crespo puso en liza un once formado por Ernestas Juskevicius, Moha, Rentero, Ramón, Manu Alemán, Cervera, Juan Carlos, Fran Hernández, Antonio López, Víctor Armero y Jorge Vela. Destacaba la presencia de cinco jugadores que no entraron en la convocatoria del debut liguero del pasado domingo ante el Linares (Moha, Rentero, Manu Alemán, Víctor Armero y Cervera) junto a Juskevicius, Ramón, Jorge Vela y Fran Hernández, que fueron suplentes. Juan Carlos y Antonio López eran los dos únicos titulares que repetían en el once.

Máxima efectividad

El partido no tenía un dominador claro en sus primeros minutos. El CP Huelma estaba muy bien plantado sobre el terreno de juego. Con un planteamiento valiente puso en muchos aprietos a los blancos.

El Real Jaén golpeó primero en el minuto 21. Una asistencia de Juan Carlos para Jorge Vela, que firmó un gran gesto técnico con el tacón para marcharse de su par, y superar al cancerbero local. Era la primera ocasión de los de la capital jienense en el duelo. Máxima efectividad. Empató el Huelma con un centro chut que parecía que se iba fuera y acabó entrando en la portería del Real Jaén tras golpear el palo. Un tanto de José Miguel de muy bella factura. El gol hizo creer a un Huelma que empezó a discutir la posesión del esférico al Real Jaén.

Y justo antes del descanso Fran Hernández volvió a adelantar a los pupilos dirigidos por Germán Crespo. Un disparo potente, desde la frontal, tras marcharse de varios rivales, ante el que nada pudo hacer Juan.

El bloque visitante salió en el segundo round con una marcha más. Y Juanca, que había entrado en este segundo periodo, firmó el tercero en el minuto 65 en una acción individual en la que destiló clase, velocidad y una depurada técnica.

Con todo, el bloque dirigido por José Antonio Ruano tuvo varias acciones de peligro con las que haberse metido en la eliminatoria. Pero falló en una definición que sí tuvo el Real Jaén que redondeó su triunfo con un tanto en propia puerta de Jota en el último suspiro.