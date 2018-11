Real Jaén El Real Jaén sondea el mercado pese a la suspensión cautelar de los derechos federativos Ernestas Juskevicius debutó en competición liguera el pasado domingo dejando su portería a cero. / BESTPHOTOSOCCER / REAL JAÉN El club blanco confía en presentar la próxima semana un fichaje; se busca un lateral izquierdo y un delantero con experiencia en Segunda B JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 8 noviembre 2018, 01:58

Ayer fue una jornada intensa en el club blanco. Por la mañana recibió un revés, el ente federativo hacía público la suspensión cautelar de los derechos federativos por una deuda de 42.220 euros. Justo cuando desde la entidad se están intensificando las gestiones para reforzar la plantilla dirigida por Germán Crespo. Se busca un lateral zurdo y un delantero. Los responsables del club aseguran que la suspensión cautelar de los derechos federativos no modifica su calendario de trabajo para cerrar dos fichajes.

Incluso se muestran confiados en presentar el primer refuerzo la próxima semana. «Se ha agotado, con esta resolución la vía deportiva pero nos queda la administrativa. No es un gran problema y confiamos en el trabajo de nuestros servicios jurídicos».

El Real Jaén fue condenado, por el juzgado de lo social número tres de Jaén, a abonar a los jugadores de la temporada 2016-2017 (justo en la campaña de transición, antes de que el equipo liderado por Tomás Membrado se hiciera con las riendas de la entidad) que, por medio de la AFE, habían reclamado judicialmente cantidades que consideran parte de su salario y que en sus contratos figuraban como dietas y otros conceptos. La suma que debía pagar el club blanco asciende a 44.220 euros.

Reclamación

Esta cantidad no ha sido abonada por el Real Jaén, por lo que los futbolistas volvieron a poner en alerta a sus representantes en AFE para que dieran los pasos pertinentes con el objetivo de reclamar al Real Jaén esa cantidad.

La RFEF requirió al club jienense el pago el pasado 22 de octubre y al no efectuarse, y no mediar contestación por parte del Real Jaén, el ente federativo comunicó ayer «la suspensión cautelar de los derechos federativos». De esta forma, la Federación no expedirá ninguna licencia, ni prestará servicios federativos hasta que esta cantidad sea satisfecha. A efectos prácticos el Real Jaén no podría tramitar la ficha de ningún nuevo jugador, ni en el primer equipo ni en sus categorías inferiores. Siempre y cuando la situación no se revierta.

Debut de Juskevicius

Por otro lado, el pasado domingo debutó en competición liguera el cancerbero sub 23 de origen lituano, Ernestas Juskevicius, nacido en 1999, con 1,88 metros y perteneciente al Málaga CF. Jugó los 90 minutos del partido ante el CP Almería y, pese a que no tuvo excesivo trabajo, cuando tuvo que intervenir para mantener su portería a cero lo hizo con acierto y destilando reflejos bajo palos. «Estoy muy contento por debutar y haber mantenido la portería a cero», explica el cancerbero del Real Jaén. Para añadir que «me sentí muy cómodo, sin nervios porque al final los compañeros te dan mucha confianza y eso es lo que importa».

Llegó al Real Jaén procedente del Atlético Malagueño donde la temporada pasada disputó 25 partidos con el juvenil A y participó en 25 entrenamientos con el primer equipo.

Juskevicius destaca por su depurada técnica, así como por su capacidad para leer el juego y transmitir seguridad bajo palos. Líder en el terreno de juego, inteligente y tremendamente eficaz en sus intervenciones. Es un portero diestro, pero con buen manejo de su pierna izquierda y muy seguro en el juego aéreo.

Juskevicius subraya «la buena dinámica en la que está inmersa el conjunto blanco». Además, curiosamente, mantiene una estrecha relación con Ángel de la Calzada, su 'rival' para hacerse con el puesto bajo palos pero también «la persona con la que mejor me llevo del vestuario junto a Moha. El fútbol debe ser así. Desde el primer momento fue el que más me ayudó a adaptarme aquí».

El equipo se ejercitó ayer después de disfrutar de dos jornadas de descanso. El domingo juegan en Motril y la próxima jornada les toca recibir en el Nuevo La Victoria a un sorprendente CD El Palo que lidera el Grupo IX.

El Real Jaén se está mostrando en las últimas jornadas muy sólido en tareas defensivas. Ha encajado un único tanto en las cuatro últimas jornadas ligueras. «Todos colaboramos para ello. Tanto los que atacan como los que defienden». Interrogado por el estado del terreno de juego destaca que «en algunas zonas está algo más irregular, pero no está tan mal».

Ernestas Juskevicius espera su oportunidad con paciencia. Es consciente de que tiene por delante a un cancerbero contrastado como Ángel de la Calzada, pero él apuesta por seguir trabajando duro.