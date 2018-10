Real Jaén El Real Jaén madura el asalto al liderato Antonio López es el tercer máximo artillero del Grupo IX con siete dianas. / JUANDE ORTIZ El conjunto blanco suma cinco victorias consecutivas y está a un punto de El Palo | En el 'debe' de los de Crespo hay que anotar que en tres partidos se vieron obligados a remontar un marcador adverso en la recta final JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 30 octubre 2018, 00:32

El fútbol depende del color del cristal con el que se mire. Nadie discute los números que presenta el Real Jaén en un mes de octubre pletórico: cinco partidos y 15 puntos en el zurrón. Una racha positiva que ha llevado a los blancos a situarse a un solo punto del liderato que ostenta el CD El Palo. Además, siguen presumiendo de ser la escuadra más realizadora del Grupo IX con algo más de dos dianas por encuentro y todo esto aliñado con una apuesta atractiva que se sustenta en no renunciar, por muy mal que vengan dadas, en tratar de forma exquisita el esférico. Algo necesario en este deporte porque solo hay uno.

Nadie pone en duda que este bloque lucha, pelea, insiste y corre. La actitud no se le discute, pero de un conjunto forjado a golpe de talonario se espera algo más. Se le pide inspiración y calidad para ganar los partidos con una mayor solvencia y no virtudes de bloques que no poseen su potencial. Y es que tres de estas cinco últimas victorias se han conseguido dando la vuelta a un marcador adverso cuando el partido encaraba su últimos minutos. Y otra de ellas, en Torredonjimeno, también se fraguó en la recta final del duelo.

Una 'flor de Crespo' que hace reflexionar a más de un sufrido seguidor blanco sobre si se ganará algún choque con algo más de comodidad y tranquilidad para sus corazones. Aunque está claro que ganar es lo que importa y si al final los tres puntos se quedan en la faltriquera blanca y morada el mal rato habrá sido una buena inversión.

Lo cierto es, con sus luces y sombras, que los de Germán Crespo están madurando un asalto al liderato que podría producirse esta semana, en la que los blancos afrontarán una doble jornada (jueves en Torreperogil y domingo en casa ante el CP Almería). Puntos importantes porque a la vuelta de la esquina tocará rendir visita al Motril.

Para el primer compromiso, la Federación de Peñas ya ha anunciado que se ha completado un autobús para viajar este jueves a Torreperogil. Desde el ente federativo se asegura que todos los aficionados que lo deseen pueden seguir sumándose a esta iniciativa. La hora de salida prevista es a las 15:15 desde el Corte Inglés de la capital jienense y el precio fijado de seis euros al que hay que sumar los diez euros que cuesta la entrada.

Desde hoy se podrán adquirir las entradas de ese partido en las oficinas del club blanco y en Decora2.

Ampliación de capital

El dinero está depositado en una notaría. Según los responsables de la entidad jienense «las personas que participaron pueden pedir su devolución. La otra opción es dejarlo depositado, con la garantía de que ese dinero no se tocará, para participar en la próxima Ampliación de Capital que el club pondrá en marcha en los próximos meses».

El primer paso consiste en celebrar una Asamblea General antes de fin de año para aprobar las cuentas y facultar al Consejo con el objetivo de diseñar la nueva Ampliación de Capital.