Real Jaén El Real Jaén inicia la defensa del liderato en casa de un Guadix que le derrotó en la ida Jorge Vela y Antonio López firmaron un gran partido ante el River Melilla. / JUANDE ORTIZ Los blancos viajan con la única baja de Manu, que sigue recuperándose de unas molestias y acompañados de un autobús de aficionados JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Domingo, 13 enero 2019, 00:59

El Real Jaén defiende hoy en Guadix el liderato del Grupo IX. Por vez primera los de Germán Crespo ocupan una primera posición que desean defender hasta el próximo 19 de mayo. Los blancos vuelven a desembarcar en territorio hostil, un terreno de juego de reducidas dimensiones, de un césped artificial muy desgastado y con un equipo que velará armas esperando asestar un golpe mortal a la contra. Pero contarán con el apoyo incondicional de su afición. Un grupo de seguidores viajarán en el autobús fletada por la Federación de Peñas.

El choque arrancará a las 17:00 horas con el arbitraje del gaditano Hugo Vaca Núñez.

El bloque accitano no atraviesa su mejor momento. Comenzaron el campeonato liguero codeándose con los puestos de privilegio tras superar en las primera jornadas al Real Jaén en el Nuevo La Victoria (2-3) y al Linares Deportivo en su feudo. Pero en los últimos meses se han ido desinflando y solo han firmado un triunfo y tres empates en las últimas diez jornadas. De esta forma, el conjunto dirigido por Gabriel Padial está peleando por alejarse de los puestos de descenso. Cuenta con 28 puntos en su casillero y un colchón de cuatro sobre el descenso directo.

Hace tres jornadas el Antequera CF de José Jesús Aybar no fue capaz de pasar del empate (1-1) en el municipal de Guadix.

Germán Crespo explicó en la previa del encuentro que «lo difícil no es llegar, es mantenerse. Hay equipos muy bien preparados para competir por la primera plaza. No nos obsesionara pero queríamos llegar a este primer puesto porque le da un plus. Esta semana se ha visto un extra para no soltarlo en lo que queda de temporada».

Sobre el Guadix recordó que «en la primera vuelta, pese a la derrota, fue uno de nuestros partidos más completos. No tuvimos la suerte de cara, con varios palos. Esperamos tener que generar menos para traernos los tres puntos. El campo en el que nos toca jugar es prácticamente una moqueta, no nos beneficiará. Estará muy duro, pero lo vamos a compensar con la ilusión de mantener ese primer puesto».

La única baja de los blancos será la del central Manu Alemán. «No queremos precipitarnos con Manu porque hasta ahora no ha entrenado con el grupo. Lleva una evolución muy buena. Está acortando los plazos de recuperación y esperemos que para la próxima semana esté recuperado».

En el Guadix es baja el sancionado Pedro Amate. Además, jugadores como Nando y Adri arrastran diversas molestias.

Crespo ha visto al rival tanto fuera como en su estadio. «Es un equipo que cambia mucho su planteamiento. Pero supongo que al salirle bien las cosas aquí el partido irá por unos derroteros similares. Hemos trabajado para intentar no repetir errores y que con nuestro estilo de juego las ocasiones que tuvimos aquí se realicen como hicimos en la anterior jornada».

Por último, el técnico granadino destaca que con Antonio López no hay un plan para que vea su quinta amarilla. «Cuando llegue la tarjeta saldrá otro compañero».