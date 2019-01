El Real Jaén desbloquea los derechos federativos y reforzará la plantilla Banquillo del Real Jaén, con Germán Crespo y su cuerpo técnico, en el partido del pasado lunes ante el River Melilla. :: juande ortiz La entidad ha realizado un importante esfuerzo económico para saldar la deuda de 44.220 euros y no se descarta la salida de jugadores JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN. Sábado, 12 enero 2019, 02:28

El Real Jaén se reforzará en este zoco invernal. El mercado está en plena ebullición y, con los rivales por hacerse un hueco en la categoría de bronce reforzándose, los blancos no han querido dejar la oportunidad de apuntalar su plantel. Llegarán futbolistas, preferentemente un delantero, pero no se descarta que algunos, con pocos minutos, abandonen la disciplina jienense.

La entidad ha realizado un importante esfuerzo económico pese a que en las últimas semanas los mensajes desde su cúpula directiva apuntaban a la necesidad de priorizar la estabilidad económica. Se sigue apostando por no romper el equilibrio del presupuesto de esta temporada, por lo que Germán Crespo tendrá que hacer malabares, y números, para lograr su objetivo.

El club blanco nunca dejó de sondear el mercado pese a tener los derechos federativos suspendidos desde el pasado mes de noviembre.

El Real Jaén fue condenado, por el juzgado de lo social número tres de Jaén, a abonar a los jugadores de la temporada 2016-2017 (justo en la campaña de transición, antes de que el equipo liderado por Tomás Membrado se hiciera con las riendas de la entidad) una cantidad que asciende a 44.220 euros. Los futbolistas habían reclamado judicialmente, por medio de AFE, cantidades que consideran parte de su salario y que en sus contratos figuraban como dietas y otros conceptos.

La RFEF requirió al club jienense el pago el pasado 22 de octubre y al no efectuarse, y no mediar contestación por parte del Real Jaén, el ente federativo comunicó «la suspensión cautelar de los derechos federativos». De esta forma, la Federación no expediría ninguna licencia, ni prestaría servicios federativos hasta que esta cantidad sea satisfecha. A efectos prácticos el Real Jaén no podía tramitar la ficha de ningún nuevo jugador, ni en el primer equipo ni en sus categorías inferiores.

«Es lo que estábamos pidiendo. Hay que quitarse el sombrero ante el trabajo de la junta directiva para intentar mejorar la plantilla. Estoy contento porque vamos a valorar los ofrecimientos de los últimos días, sin precipitarnos», explicó el técnico granadino.

Crespo añadió que «el puesto prioritario es el de delantero porque ahí solo tenemos a Antonio López. Queremos que nos ofrezca un salto de calidad. Arriba es donde se marcan diferencias. Luego hay un abanico importante de ofrecimientos. Tenía avanzadas las conversaciones con varios jugadores, pero ahora cuentan con varias ofertas aunque espero que se decidan por el Real Jaén».

El máximo responsable de la parcela deportiva del club blanco reconoció que la puerta de salida también queda abierta. «Hasta ahora no podían salir, pero quizás el que tenga menos minutos puede buscarse una salida. Habrá que valorar los posibles fichajes y hacer una valoración económica porque probablemente para traer a algún jugador puede ser necesario que alguien salga. Tenemos también el comodín de los dos jugadores que salieron. Esperemos poder firmar bien y barato para quedarnos con la plantilla de 22. Si accedemos al mercado de Segunda B el tema económico se dispararía un poco. Estoy contento con los 20 jugadores de la plantilla, no porque ahora se pueda firmar voy a estar descontento. Ellos pueden valorar que quizás tengan menos minutos, pero queremos ser muy competitivos y llegar con las máximas garantías a ese play off que cada vez está más cerca».

Germán Crespo, en su faceta de director deportivo, será el que tenga la decisión final sobre las salidas y llegadas en este mercado invernal. Además, añadió que «queda mucha temporada. Valoramos lo que nos están dando los jugadores jóvenes de la plantilla. Cuando esté más avanzada la segunda vuelta habrá que preparar la próxima campaña. Apostamos por estar en superior categoría y por eso no nos queremos precipitar. Pero lo que sí está claro es que si se logra el ascenso a Segunda División B una parte importante de la plantilla del próximo curso liguero saldrá del actual plantel de jugadores».

Manu, baja

Para finalizar, Crespo confirmó que la única baja para el partido de mañana en Guadix, donde los blancos defenderán el liderato, será la de Manu Alemán que ha estado ejercitándose apartado del grupo durante la semana por unos problemas musculares.