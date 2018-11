Real Jaén El Real Jaén, a la caza del liderato El Real Jaén tuvo que pelear duro para derrotar a un exigente bloque almeriense en la segunda parte. / JUANDE ORTIZ Los blancos sufrieron para superar a un serio CP Almería y firmar su séptimo triunfo consecutivoLos goles de Mario Martos y Juanca sirvieron para que los de Germán Crespo derrotaran a un bloque almeriense muy exigente en la segunda mitad JOSÉ A. GUTIÉRREZ Lunes, 5 noviembre 2018, 01:27

jaén. Este Real Jaén ha puesto la directa y se encamina, con paso firme, a lo más alto de la tabla del Grupo IX. No fue ayer el partido más brillante. Incluso si el CP Almería hubiera estado más acertado en los metros rivales podría haber hecho mucho daño a los pupilos dirigidos por Germán Crespo.

2 REAL JAÉN CF Ernestas, Choco (Moha, min. 80), Ramón, Dani Fragoso, Rentero, Fran Hernández, Cervera (Heras, min. 60), Mario Martos, Juanca, Raúl García (Jorge Vela, min. 60) y Antonio López. 0 CP ALMERÍA Manu, Pinteño, Luis Suanes, Josema, Alberto Segura, Matías (Dani Garzón, mi n. 77) Jaime, Yasser, José Enrique (Óscar Vega, min. 46) Narci y Ruzzo (Adri Miranda, min. 77). Goles: 1-0: Min. 39: Mario Martos; 2-0, min. 87: Juanca. Árbitro: Jesús Lorenzo Rodríguez Caparrós. (Colegio granadino). Amonestó a los locales Ramón y Juskevicius. Por parte visitante vieron cartulina amarilla José Enrique y Alberto Segura. Incidencias: Unos 2.500 espectadores en el Nuevo La Victoria para asistir al encuentro correspondiente a la jornada número 13 del Grupo IX.

Pero este bloque gana hasta los partidos en los que no brilla. En encuentros como el de ayer le basta con conectar el talento de sus hombres ofensivos para dejar los tres puntos en su faltriquera. Y de malas tardes saldadas con éxito también se nutren los éxitos.

Este Real Jaén se ha hecho adulto a fuerza de ir madurando jornada a jornada. Superando dificultades han ido uniéndose hasta firmar una nueva semana fantástica de nueve puntos. No tiene el liderato porque un sorprendente CD El Palo ha decidido no fallar, pero los blancos, a un punto, siguen al acecho. Y en las próximas jornadas se medirán a motrileños y paleños.

Además, con la de ayer los blancos han firmado siete victorias consecutivas superando las seis que lograron la temporada pasada Salva Ballesta o Andrés García Tébar como mejor registro.

El estado del terreno de juego del Nuevo La Victoria empieza a ser una tragedia para la filosofía de fútbol que propone Germán Crespo.

El técnico del Real Jaén presentó varias novedades en el once. La principal, el debut bajo palos en competición liguera de Ernestas Juskevicius. Además, la pareja de centrales volvía a estar formada por Ramón y Dani Fragoso. Y en la parcela ancha del terreno de juego, el timón era para Cervera y Fran Hernández.

Los almerienses realizaban una presión en zona alta que buscaba forzar algún error en la circulación de balón de los locales. Sobrios y bien situados sobre el terreno de juego aguardaban su oportunidad en alguna contra eléctrica. Acumulaban efectivos en la parcela ancha del terreno de juego y destilaron un loable trabajo físico.

En el Real Jaén el guión no sorprende. Siempre quiere ser protagonista, no desprecia la tenencia de la pelota y su objetivo siempre pasa por provocar y no esperar el error del rival. En este equipo la pelota siempre es la protagonista.

A la media hora de juego la posesión era abrumadora para los de la capital jienense, pero el contador de ocasiones estaba impoluto. Además, los de Crespo estaban abusando de los pases, muy espesos una vez superada la primera presión almeriense y faltos de ideas a la hora de dar el último toque al esférico.

La más clara, y la única hasta ese momento, llegó en el minuto 38 en una falta botada con el guante que Fran Hernández tiene en su bota para que Dani Fragoso, entrando desde atrás, rematara fuera por muy poco.

Primer tiro a puerta y gol

Y en la siguiente acción, un minuto más tarde, Mario Martos aprovechó un balón medido de Fran Hernández a la espalda de los centrales para abrir la lata. Ganó la mano al cancerbero Manu, al que batió por bajo tras firmar un desmarque y una definición marca de la casa.

Al descanso se llegó con una falta directa de Fran Hernández que no dio con los tres palos por muy poco.

Y a la hora de hacer balance: un disparo a puerta y un gol. Máxima efectividad.

Tras la reanudación, Jorge Garcés dio entrada a Óscar Vega en sustitución de José Enrique. El CP Almería salió como un ciclón y sorprendió a un Real Jaén que hacía aguas en tareas defensivas. Yasser tuvo dos claras oportunidades y en el 55 Segura, con todo a su favor, cabeceó fuera. A los visitantes les había funcionado la apuesta de sacrificar orden por el necesario riesgo de dar un paso al frente para buscar la igualada. Sorprendía las facilidades defensivas que estaba mostrando el Real Jaén.

El fútbol es calidad y sacrificio, pero también astucia. Y en todos esos valores estaba naufragando el Real Jaén en este arranque del segundo round ante un bloque almeriense muy intenso y voluntarioso.

Pero a este equipo conviene no subestimarlo. Tras un cuarto de hora de pájara y desahucio futbolístico local, Antonio López tuvo en sus botas el segundo tras una acción de Juanca.

Crespo apostó por refrescar a su equipo. Un doble cambio en el que Cervera y Raúl García dejaron su sitio en el campo a Jorge Vela y Alberto Heras.

El duelo estaba resultando más atractivo porque la fuerza del resultado había obligado al Almería a multiplicar su sentido del riesgo.

El partido iba consumiendo su tiempo. Entrando en su recta final llegaba el momento de sacarlo todo. Abierto y con todo por decidir.

El Almería se estaba mostrando como un conjunto que compite con sacrificio y solidaridad. Y el Real Jaén se fue tornando en una escuadra de fútbol angustiado y febril. Quería encontrar el gol que le diera tranquilidad antes que el juego. Acabó deprimiendo su estado anímico y acelerando, pleno de imprecisiones, su fútbol.

Un remate de Heras, en el 86, lo mandó a saque de esquina el meta Manu. Fue la primera intervención en el partido del cancerbero almeriense. Poco bagaje ofensivo para un Real Jaén que sigue presumiendo de ser el bloque más realizador del Grupo IX.

Como el CP Almería acosaba y agobiaba pero no llegaba a morder, los blancos sacaron a relucir su pegada mortal. Juanca culminó una acción individual de Antonio López, el cuarto tanto del de Cazalilla en competición liguera. Se habían asociado dos jugadores que tienen armas suficientes para poner patas arriba cualquier entramado defensivo.

El Real Jaén recuperó la calma y supo cuidar la pelota de ahí hasta el final para hacerse con puntos vitales en su lucha por el primer lugar de la tabla clasificatoria. Porque cuando no se puede desplegar un fútbol brillante los puntos también valen su peso en oro.