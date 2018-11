Real Jaén Un Real Jaén con aroma a ascenso Mario Martos celebra uno de los goles ante el Mancha Real en La Victoria. / JUANDE ORTIZ El conjunto blanco presenta guarismos de los equipos que lograron abandonar el Grupo IX | El bloque dirigido por Germán Crespo prepara el asalto al liderato en el encuentro que tendrá lugar el próximo domingo a las 17:30 horas JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 13 noviembre 2018, 00:34

Números hablan y mandan. Germán Crespo está logrando fusionar su apuesta por un juego que cuida y mima el esférico con unos resultados que le están dando la razón. El equipo ofrece un espectáculo sobre el verde por el que merece la pena pagar una entrada y además, en las últimas jornadas, ha logrado dar con la fórmula para salir airoso cuando el talento y la calidad no dan fruto. Si vienen mal dadas el Real Jaén es capaz de poner en el terreno de juego verticalidad, disputa, lucha y grandes dosis de fe. Así se rescató un punto el pasado domingo en el Escribano Castilla de Motril de oro con el que los de la capital jienense aspiran a asaltar, de forma definitiva, el liderato de la tabla clasificatoria.

Tendrán su oportunidad este domingo, a partir de las 17:30 horas, en la visita al Nuevo La Victoria del CD El Palo. Sorprendente líder que no cede. Ha ganado sus seis últimos partidos y no conoce la derrota desde la jornada número tres, cuando cayó en casa (1-2) ante el Huétor Tájar. Es el mejor visitante del grupo, con seis victorias y un empate y presume de ser el único bloque que no ha recibido todavía un solo tanto en su contra lejos de su feudo.

Pero los guarismos de los blancos tampoco tienen mucho que envidiar. Los de Crespo han sumado 29 de los últimos 33 puntos en juego. Suman siete partidos seguidos firmando dos dianas y en el anterior lograron endosarle cinco al Martos.

Con 32 puntos en su casillero, el Real Jaén presenta guarismos que invitan a ser optimistas a la hora de soñar con la posibilidad de abandonar el pozo de la Tercera División. La temporada pasada Atlético Malagueño y Almería B mandaban en la tabla con 35 y 32 puntos respectivamente. Y los dos acabaron ascendiendo.

El Real Jaén era entonces quinto con 25 puntos en su casillero. Ya había perdido cinco partidos y únicamente había celebrado 20 dianas, por las 29 actuales, y había encajado 12, las mismas que en estas primeras 14 jornadas. De hecho, una de esas derrotas se produjo en el Escribano Castilla y de forma estrepitosa (3-0).

Hay que subrayar que los blancos finalizaron la primera vuelta del pasado curso liguero con 42 puntos, como segundos clasificados.

Con todo, este Real Jaén es un bloque inmerso en una dinámica constante de mejora y crecimiento. Es el sello incorporado por Germán Crespo que está dando con la tecla para confeccionar un bloque mucho más férreo y sólido que está poniendo las bases para intentar recuperar la categoría perdida la temporada pasada.

Por otro lado, la entidad sigue trabajando para recuperar la suspensión de los derechos federativos que le impedirían, si no hay acuerdo, incorporar refuerzos en este zoco invernal. Desde el club se sigue trasladando un mensaje de tranquilidad. Y se trabaja para reforzar la plantilla con la llegada de un lateral zurdo y un delantero con experiencia en Segunda B.