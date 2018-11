Real Jaén Raúl García: «Hay cambios pero todos damos la cara y esa es la línea a seguir para el éxito» Raúl García volvió a ser titular el pasado domingo en el partido ante el CP Almería. / JUANDE ORTIZ El joven extremo granadino se mide este próximo domingo, 18:15 horas, al CF Motril, conjunto en el que militó la pasada temporada JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 7 noviembre 2018, 00:44

En los meses que lleva en la capital jienense ya ha destilado el fútbol que atesora en sus botas. Se trata de un pelotero con clase muy vertical, un extremo puro de los que ya son casi una especie en peligro de extinción, al que le encanta driblar al rival. El granadino Raúl García es, además, un jugador muy joven y con una enorme proyección que se ha convertido en uno de los habituales de Crespo. Con 21 años ocupa plaza como sub 23 dentro de la plantilla del Real Jaén.

Ha sido seguido en toda su carrera por las mejores canteras del país, habiendo militado en el Sevilla con el que debutó en Tercera con 17 años. El año pasado disputó 40 partidos con el Motril en los que marcó 7 goles y dio 15 asistencias.

Y el domingo que viene, 18:15 horas, rinde visita precisamente al bloque motrileño. «Es un sitio en el que estuve muy cómodo y le tengo mucho cariño tanto al club como a la ciudad. Será un duelo muy bonito que esperaba con emoción».

Del rival asegura que «pese a perder a jugadores como Joan Grasa mantiene a un bloque importante de la pasada temporada. Es un equipo que dará guerra y seguro que será un duelo muy complicado». Y esto pese a que en las últimas jornadas se está desinflando. «Quizás motivado porque no tienen una plantilla tan amplia como la nuestra. Y eso puede pasar factura».

En Motril firmó una temporada magnífica. «Me salió un año espectacular tras venir de Sevilla. Y eso me permitió firmar por una entidad que me hacía mucha ilusión como es el Real Jaén».

Pese a la enorme competencia existente en la plantilla blanca, Raúl García es uno de los habituales en las convocatorias y en el once. Ha participado en 10 encuentros ligueros y en siete de ellos como titular. «Cuando llegas a un club nuevo te cuesta un poco más. Jugar en este campo también supone una mayor presión y más cosas que demostrar. Pero poco a poco nos vamos encontrando mejor, también a nivel individual, y los resultados se van viendo. He marcado en Talavera, en Copa del Rey, y otro en liga en casa en el triunfo ante el Martos».

Interrogado sobre si celebraría un hipotético gol en Motril tiene algunas dudas. «No sabría lo que responder. Le tengo mucho respeto al Motril, pero si hace falta celebrar un gol se celebra porque ahora pertenezco al Real Jaén».

Vuelta al trabajo

La plantilla ha disfrutado de dos jornadas de descanso y hoy regresan al tajo después de una semana intensa de tres partidos.

El objetivo es dar continuidad a una racha que, tras siete victorias consecutivas, ha colocado a los blancos en la segunda posición a un solo punto del Palo. «Hemos cogido una inercia muy buena. El bloque está muy bien físicamente y unido. Hay muchos cambios pero todos dan la cara y esa es la línea a seguir. Creo que será complicado que pinchemos porque llevamos una racha muy buena de resultados».

En cuanto al liderato del Palo subraya que «están sacando puntos en los últimos minutos. Se le atascan los partidos pero los acaba sacando al final. Ojalá cortemos nosotros su racha. Tenemos dos duelos directos que si los sacamos nos afianzarían en los puestos de privilegio. Y además está en nuestra mano arrebatarles la primera posición que es nuestro objetivo, estar primeros todo el año y llegar al final de liga con el máximo número de puntos».

El césped, llegado el frío, vuelve a presentar un aspecto desolador que perjudica la apuesta por el fútbol de toque de los blancos. «Después del partido ante el Huétor Tájar que llovió se quedó muy inestable. Tarda en recuperarse. Tenemos que adaptarnos. No está como nosotros queremos pero estamos demostrando buen fútbol y desarrollando la idea que desea el técnico. Con el paso de los meses mejorará seguro».

Destacó que «me seguían varios filiales y tenía varias ofertas, pero en su momento no hubo acuerdo. Cuando recibí la llamada del Real Jaén no me lo pensé porque vi una oportunidad muy buena con un gran proyecto para crecer. Estoy muy feliz con la idea, con Germán y con la apuesta que se está proponiendo».