Real Jaén Ramón: «Mis referentes de pequeño eran Fernando Hierro e Iván Helguera» Visita ayer al Complejo Hospitalario de Jaén. / REAL JAÉN El central jienense se define como «una persona seria, amigo de mis amigos y a la que le gusta pasarlo bien» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 5 enero 2019, 03:17

El Real Jaén está mostrando la cara menos conocida de sus peloteros mediante unas entrevistas interactivas en redes sociales en las que pueden participar los aficionados blancos. Esta semana ha tocado conocer más a fondo al central jienense Ramón, que se define como «una persona seria, amigo de mis amigos y a la que le gusta pasarlo bien». Añade que «como a cualquier futbolista me gusta jugar los partidos importantes. En esos casos tienes un cosquilleo especial, pero no nervios».

Interrogado por el momento con el que se queda vistiendo la camiseta blanca y morada explicó que «hay muchos, quizás el día del Huétor Vega en la temporada pasada porque después de las penurias que pasamos conseguimos meternos en el play off que es lo que todos buscábamos».

También hubo espacio para conocer la explicación de los nombres que utiliza en redes sociales. «Tiene una historia. Cuando estaba en los juveniles jugaba de medio centro y Makelele estaba en el Real Madrid y de ahí lo de Monchilele y Tibiruca es por mis apellidos (Ruiz Carrillo) y un amigo mismo me dijo Tiburón por Puyol y de ahí todo».

También le preguntaron si se ensaya el gol que marcó ante el Torremolinos. «Un gol así no se practica. En los entrenamientos es cierto que tienes menos presión para intentar algunas cosas y en determinados momentos de los partidos si tienes la opción lo intentas».

Sus referentes futbolísticos de pequeño pasan por «Fernando Hierro e Iván Helguera» y a la hora de señalar los rivales más fuertes del Grupo IX cita a «Linares y Antequera».

Incluso el paleño Juan Carlos le preguntó si en el futuro se ve como entrenador del Real Jaén. «A día de hoy no me lo he planteado porque espero que me quede mucho fútbol. Tengo el nivel dos, espero sacarme el tres y en un futuro no se sabe».

Por otro lado, integrantes del club blanco, con el entrenador, Germán Crespo, y los capitanes de la primera plantilla, visitaron ayer el Complejo Hospitalario de Jaén «donde hemos vivido una jornada muy emotiva», explicaban desde la entidad jienense.