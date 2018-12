«Necesitamos ayuda para fichar» Germán Crespo, en la banda del Nuevo La Victoria. / JUANDE ORTIZ El entrenador del Real Jaén pide el apoyo económico de la afición para reforzarse JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 15 diciembre 2018, 02:17

El técnico del Real Jaén analizó ayer en rueda de prensa la actualidad del conjunto blanco. Habló del partido de mañana domingo ante el Loja de Diego Delgado y también analizó las declaraciones realizadas esta semana por el presidente de la entidad, Tomás Membrado, posicionándose en la línea de la dificultad económica que supone traer refuerzos en este zoco invernal.

«El jueves hablamos de ese tema. Es algo que no se le da su justa importancia. Para firmar jugadores hay que pagar cantidades importantes y no podemos olvidar la situación por la que atraviesa el club. La entidad debe pagar una cantidad importante para levantar la suspensión cautelar de sus derechos federativos. Hay que buscar mucho dinero, el equipo el día 28 está al día y no se le da el mérito que debiera. Además, ahora se ha sacado la campaña de abonados de la segunda vuelta y la gente no se está volcando. Para firmar gente tenemos que colaborar todos. Hemos hablado, todavía queda un mes y medio, y somos conscientes de los problemas económicos que tenemos. Si por fichar gente esto hace que a partir de febrero o marzo no cobre la plantilla el 28 o el 29 y eso conlleva perjuicio a la gente que está aquí desde el principio, eso no es lo que queremos. Habrá que ver la ayuda que pueda percibir el club con la campaña de abonados y a partir de ahí serán los dirigentes los que tomen la decisión. Pero son cantidades importantes, 42.000 euros más el montante de traer a los nuevos jugadores. Se valoró todo y con lo que se vaya viendo se tomará una decisión», destacó el técnico granadino.

Del choque de mañana, explicó, que saben que «Loja, a pesar de que siempre ha peleado por los puestos de arriba y aunque este año ha venido un poco a menos, porque cuenta con un presupuesto más bajo, el año pasado demostró que en casa es un bloque difícil de superar. Ganó a la mayoría de conjuntos que disputaron el play off o que estuvieron en la pelea. Y este año, pese a su juventud, ha sido capaz de ganar al Mancha Real y de llevar números importantes. Será muy complicado, aunque es cierto que las dimensiones del campo y el buen estado del terreno de juego nos puede beneficiar a nuestro estilo de juego».

Crespo sigue fiel a idea de no negociar su filosofía de juego. «Los rivales conocen nuestra filosofía. Intentar quitarnos el esférico sería una forma de buscar superarnos. Hasta ahora en todos los partidos la posesión de balón, en cuanto a porcentaje, ha sido nuestra. Incluso con conjuntos que tienen una propuesta parecida a la nuestra. Es probablemente el mejor campo que hay en Tercera División, con un césped artificial de última generación. Queremos seguir la línea que estamos llevando».

Y añadió que «tengamos el rival que tengamos nuestra filosofía no cambia. Ya lo hemos demostrado en campos complicados por sus reducidas dimensiones. Corremos un riesgo al ser tan ofensivos y jugar con los laterales como si fueran extremos».

Toda la plantilla disponible

Crespo cuenta con todos sus efectivos listos para jugar. Nos están respetando las lesiones. Solo las molestias de Juanca, que por eso se quedó en el banquillo para que llegara mejor a estos dos últimos partidos. Esta semana ha entrenado casi al cien por cien».

En cuanto a las palabras de elogio de Diego Delgado resaltó que ya le había dado las gracias. «Entrenadores de sus características, que ya tienen un nombre en Tercera División es para agradecer. El nivel que tiene esta categoría, en cuanto a profesionalidad y nivel, es muy bueno. Si compañeros que están compitiendo contigo te alaban es para estar contento. Pienso lo mismo de él y de muchos que están en este Grupo IX».

Con 42 puntos el club blanco ha igualado los guarismos de la primera vuelta del pasado curso liguero. Le quedan dos encuentros para superar esta cifra. «Tenemos también bastantes más goles a favor que el año pasado. Sí es cierto que hemos recibido algún gol en contra más, pero si no hubiéramos encajado los cuatro de Antequera la cifra no estaría tan alejada. Si ganamos estos dos partidos tendríamos los mismos números que el Atlético Malagueño y cuando vine aquí parecía imposible hacer esos números. Estamos en cifras de un equipo que lo hizo muy bien y que está en Segunda División B. Estamos en la línea que queremos pero esto puede cambiar. Lo que mejor veo es que el año pasado con esos 42 puntos la diferencia con el quinto, que éramos nosotros, el Huétor Tájar, era de un solo punto y ahora hay ocho con el quinto clasificado».