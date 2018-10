Real Jaén Moha: «Mi filosofía es trabajar y trabajar y nunca poner una mala cara» Moha ocupó la banda derecha en el duelo del pasado domingo ante el Huétor Tájar. / BESPHOTOSOCCER/REAL JAÉN El jugador del Real Jaén se muestra ilusionado por la confianza depositada por Germán Crespo y señala que «el objetivo es el liderato» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 17 octubre 2018, 00:26

Moha Jami (Rabat, 11-07- 1996) es uno de esos peloteros con clase que todo entrenador quiere tener en su plantilla. Joven y comprometido a la hora de hacer grupo, pero sobre todo versátil ya que puede actuar en el lateral pero también adelantar su posición para ser un estilete por banda. Y precisamente como extremo apareció en el once titular el pasado domingo en el duelo ante el Huétor Tájar.

Asegura que se siente «cada vez mejor. Mi filosofía es trabajar y trabajar y nunca poner una mala cara. He llegado a estar cuatro semanas fuera de la convocatoria y no te lo explicas. Pero he seguido luchando y como dijo el entrenador había que esperar la oportunidad y aquí estoy. Siempre he intentado dar el máximo y espero que siga la racha. Cuantos más minutos tenga más podré aportar».

Por fin Germán Crespo dispondrá de una semana completa para preparar el encuentro de este domingo en el municipal Matías Prats ante el Torredonjimeno. «Al entrenador le vendrá bien y al preparador físico porque podrán planificar la semana entera. Hacer velocidad, fuerza, táctica. Ahora estoy entrando pero me gusta ponerme en la piel de los demás porque he estado fuera de las convocatorias muchos partidos. Lo que está claro es que será más complicado disfrutar de minutos porque el que entre y lo haga bien tendrá continuidad. Puede pasar que te quedes un mes o más sin jugar, a pesar de estar entrenando bien y eso te toca un poco porque somos futbolistas que estábamos acostumbrados a jugar de titulares en sus respectivos equipos, hay mucha calidad en la plantilla. Eres importante pero no te sientes como tal y por eso mentalmente tienes que estar fuerte».

Añade que «el entrenador nos dijo que teníamos que tener la cabeza bien para lo que pudiera pasar. Pero lo importante es hacer equipo, no pueden jugar los 22».

El objetivo es el liderato «y hay que estar arriba lo antes posible. Y cuando estemos ahí será muy difícil bajarnos. Ya irán perdiendo puntos el resto de equipos. Hemos jugado en campos donde los rivales se dejarán bastante puntos. En casa tenemos que aprovechar el factor campo y fuera rascar el máximo de puntos. Está claro que es muy complicado en los campos de reducidas dimensiones. Hay que tener un plan b. Tenemos que adaptarnos a esos campos. Jugar por arriba con Antonio, ganar segundas jugadas, ir fuerte. No podemos ser un equipo que solo toque balón».

Moha valora positivamente el gesto de confianza que tuvo Crespo este domingo. «Me colocó en banda, lo que significa que confía en mí en todas las posiciones. Y eso es un halago. Está claro que no es mi posición natural en las presiones, donde puedo llegar tarde. Pero en ataque me siento muy cómodo, lo único que tienes un poco menos de recorrido que en el lateral».

El Huétor Tájar es un gran equipo. «El mejor que ha pasado por La Victoria por ahora, o al menos el que más nos ha plantado cara. Toca el balón, te la quita y siempre que pasa eso sufres. Juega muy bien por dentro y te da muchos problemas. La primera parte fue más de dominio nuestro, después en los primeros 20 minutos de la segunda estuvieron muy fuertes, nos metieron el gol de penalti pero supimos reaccionar».

El Real Jaén ha logrado remontar sus dos últimos compromisos, pero «no siempre pasará que podamos voltear un partido. Espero que siga la racha porque nosotros también hemos perdido como el día del Guadix que fue injusto. Hay partidos y partidos, así es el fútbol».

Mejoría

Moha señala un punto de inflexión en el equipo blanco. «Después del partido del Vélez que pasó lo de Higinio y Migue Montes creo que nos unimos mucho más y nos mostramos más concentrados en el sentido de ir partido a partido y de ir a demostrarle a la afición y al club que podemos estar arriba y que el grupo está unido. Ya entrenábamos bien pero el ritmo era diferente, espero que siga esta dinámica. Porque cada partido que ganas más confianza tienes y mucho más si es ante grandes equipos».

Hoy vuelven a los entrenamientos pensando en el Torredonjimeno de Manuel Chumilla. Moha ya jugó en el municipal Matías Prats en Copa Diputación donde dio una asistencia a Antonio López. «Es un partido muy bonito para jugar. El césped nos viene muy bien a nuestro estilo. El partido de Liga no se parecerá al de Copa. Habrá más presión y mucha más gente. Pero si jugamos como entrenamos y tenemos el balón y nos mostramos seguros atrás creo que podremos sacar los tres puntos. Es un equipo muy bueno y con mucha velocidad en banda».