Real Jaén Membrado cede su paquete accionarial a Andrés Rodríguez Andrés Rodríguez, izquierda, se convierte en máximo accionista y presidente, en sustitución de Tomás Membrado (derecha). / J.A.G. El hasta ahora consejero delegado del Real Jaén asume las funciones de presidente tras la celebración ayer de un Consejo de Administración JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 18 julio 2019, 00:04

Tomás Membrado deja la presidencia del Real Jaén y cede su paquete accionarial al hasta ahora consejero delegado del club, Andrés Rodríguez. La entidad jienense anunciará este cambio de timón en la nave blanca en una rueda de prensa que tendrá lugar hoy jueves a partir de las 12:00 horas.

Según ha podido saber IDEAL la decisión se certificó ayer durante un Consejo de Administración en el que se anunció que Membrado traspasa su paquete mayoritario a un Rodríguez que se convertirá, de esta forma, en el presidente de la entidad jienense tras adquirir las acciones.

Hoy jueves se explicarán las razones que podrían pasar por motivos personales y de salud para que Membrado ceda el control de la entidad hasta al que ahora ha sido su mano derecha. El resto del proyecto no cambia un ápice.

Por otro lado, ayer fue la primera sesión de trabajo. El Real Jaén inició la pretemporada de la campaña 2019-2020. Lo hizo en la localidad vecina de La Guardia, cuyo consistorio ha cedido a la entidad jienense las instalaciones. Allí estuvieron todos los integrantes de la primera plantilla, excepto Juanca que debe firmar hoy y Miguel, con permiso, peloteros a prueba y algunos juveniles.

En un principio la plantilla quedará cerrada con la contratación de un central. Quizás la zaga es la línea con menos efectivos del equipo, pero no hay que olvidar que el técnico toloxeño ha diseñado un plantel con jugadores polivalentes que pueden actuar en distintas posiciones con solvencia. Así, futbolistas como Monty, medio centro, se puede también ubicar en el centro de la defensa sin problemas.

Uno de los peloteros que interesan a la dirección deportiva es Héctor Galiano, central madrileño que en el pasado curso militó en el CF Lorca Deportiva.

El técnico del Real Jaén explicó ayer, en los micrófonos de Ser Deportivos, sus primeras impresiones tras la primera sesión de trabajo. «Ha sido una primera toma de contacto para conocernos mejor y la puesta a punto. A nivel físico estamos empezando a adaptar el cuerpo para las cargas que vienen. Será una semana de adaptación, conocernos e ir tomando contacto con el balón. A partir de ahí iremos dándole forma al equipo y al juego, poco a poco».

El preparador toloxeño subrayó las «ganas de empezar, el deseo de pisar el campo y de contactar con un nuevo grupo. Como cualquiera que llega a un trabajo nuevo. El cosquilleo de ver lo que te vas a encontrar. Nos encontramos con la ilusión intacta de intentar conseguir las metas y de crecer en este mundo».

Además, dio su impresión sobre las deficientes instalaciones deportivas. «La instalación está un poco desgastada por el paso de los años pero también tiene sus puntos fuertes. Ya quisieran muchos equipos de la categoría poder disponer de nuestro campo y hay que aprovechar al máximo los recursos. El césped no está en su mejor momento, es normal en esta época, y lo bueno es que tenemos alternativas. Gracias a ser el conjunto referente de la provincia hemos tenido facilidades. El Ayuntamiento de La Guardia se ha brindado a cedernos sus instalaciones. También aprovecharemos otras instalaciones municipales en la medida en que estén disponibles».

Y añadió que «esta semana hacemos doble sesión, el jueves simple, el viernes doble y el sábado simple. El lunes empezaremos con doble e iremos alternando. Tenemos el fijo de La Guardia y a partir de ahí veremos otras posibilidades. Además, contamos con el campo federativo por las tardes».

González explicó que «Juanca y Miguel irán llegando en los próximos días. Contamos con algunos chicos del juvenil para completar. Estamos 20 jugadores». El futbolista jienense afirmó a esta redacción que «que mañana -por hoy- firmaré mi contrato si no hay contratiempos». Con lo que pasaría a ejercitarse con el conjunto blanco.

Y en el apartado de refuerzos para completar la plantilla, Alberto González destacó que «estamos pendientes de incorporar a un central, lo demás está ya completo. Al final tendremos una plantilla de 19 o 20 futbolistas que es lo que hablamos al principio».

Por último, y sobre la planificación de la pretemporada adelantada por IDEAL comentó que «la idea era jugar con equipos que te expongan y te saquen los errores. Porque si juegas con conjuntos inferiores los resultados puedan tapar otras cosas. O no te muestran las cosas que debes ir mejorando. Me hubiese gustado algún Segunda B más, hemos intentado el Granada B hasta el final pero no ha podido ser. Tampoco hay muchos Segunda B cerca. Estoy contento con la configuración y toca aprovecharlo al máximo para que el equipo llegue preparado al inicio». Un arranque de temporada previsto para el próximo 25 de agosto.

Despedida de Armero

Por otro lado, Víctor Armero, uno de los futbolistas con contrato en vigor que no continuará en la disciplina jienense se despidió ayer de la afición con un mensaje colgado en redes sociales. « Toca despedirse, ponemos fin a dos inolvidables años con momentos buenos y no tan buenos. Se acaba mi contrato de mutuo acuerdo, ya que el club no contaba conmigo. Quiero agradecer todas las muestras de cariño recibidas en este tiempo. Ojalá consigáis el ascenso que nosotros no hemos podido alcanzar. Por último, dar las gracias al cuerpo técnico y a todos los compañeros por estos dos años, ha sido un placer. Muchas gracias y suerte en el futuro».