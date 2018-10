Real Jaén Mario Martos: «Es muy duro cuando ves que eres el único que no puede ayudar» Martos ha disputado ya dos partidos de liga y la semifinal de Copa Diputación. / BESTPHOTOSOCCER/ REAL JAÉN El jugador del Real Jaén asegura que «ahora mismo no se están consiguiendo los objetivos», pero que «hay un gran equipo y seguro que se alcanzan» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 3 octubre 2018, 00:56

Mario Martos es uno de los futbolistas de la plantilla que mejor conoce lo que significa jugar en el Real Jaén. Forjado en la cantera blanca, bajo la batuta de Manolo Herrero, fue protagonista, junto a otro integrante del plantel como Migue Montes, del último ascenso a Segunda División A. Ha sufrido en un segundo plano la ingratitud de este deporte. Una lesión, de la que ya está casi recuperado, le ha impedido arrancar la temporada junto al resto de sus compañeros.

«Todavía sufro algunas molestias - explica -, pero ya estoy mejor. Sufrí una rotura en el abductor, justo por donde pasa el nervio y me lo tocó un poco. Tengo calambres en algunos movimientos bruscos. El lunes pude trabajar sin problema. Al terminar el entreno, con alguna sobrecarga, pero con los masajes me vuelve a permitir entrenar. Ya estoy cogiendo ritmo. Mucho mejor que la semana pasada. Conforme pasen los días irá desapareciendo».

Jugó unos 60 minutos en Torredonjimeno y aproximadamente 20 en los dos últimos encuentros ligueros. «He tenido buenas sensaciones. En este último encuentro el campo era más pequeño y me costó algo más entrar porque me falta algo de ritmo», cuenta. Y en la semifinal de Copa Presidente, en el municipal Matías Prats, firmó un tanto de bella factura. «Ese día me encontraba bastante bien. Pero cuando llevaba 50 minutos, se me empezó a cargar la zona y por eso fue el cambio. El gol lo celebré con Pepe, el fisioterapeuta, porque está conmigo todo el día y cuando me iba a casa me volvía a preguntar por mis sensaciones. Y así durante dos meses. Se ha puesto en contacto con todo tipo de médicos y especialistas porque llegó un momento en el que no encontrábamos solución. Se ha preocupado mucho y quería agradecérselo», relata.

Han sido unos meses muy duros. «Cuando te ves fuera, con todos tus compañeros a un gran ritmo y jugando bien se hace complicado. Los partidos de inicio ante el Linares, los de Copa del Rey, son todos encuentros en los que gusta estar y cuando eres el único que no puede ayudar sin la posibilidad de demostrar que puedes estar ahí se hace muy difícil», comenta.

Esta temporada, la plantilla cuenta con dos jugadores de calidad similar por puesto. «El nivel es altísimo, sobre todo en zona de tres cuartos en adelante donde Armero, los dos Juan Carlos, Migue Montes, Antonio López, Raúl, todos rindiendo a un gran nivel y es complicado entrar en esa dinámica. Mi preocupación ahora es ir entrando poco a poco para demostrarle al entrenador que puedo estar ahí», expone.

Además le toca 'pelearse' con un pelotero con clase que está siendo uno de los fijos en el esquema del técnico granadino. Juanca está firmando un gran inicio de temporada. «Es la peor competencia - apunta - que podría tener. Somos muy amigos, hablamos mucho de las cosas que podemos aprender el uno del otro y creo que incluso podemos jugar juntos. La competencia es sana».

Ayer descansaron y el lunes trabajaron. Juanca se ejercitó el lunes con el grupo, aunque no pudo completar la sesión porque se le sobrecargó el abductor. Si todo evoluciona bien estará para jugar el domingo. Ramón también entrenó al igual que Manu Alemán. Y Juan Carlos tuvo un golpe y se le inflamó la rodilla. El resto están todos disponibles.

El calendario liguero es una locura para Mario Martos. «Se han lucido. Dani Fragoso, cuya familia es de Barcelona, en Navidades se tiene que quedar aquí porque jugamos el 30 y luego el cinco o el seis. No tiene ni pies ni cabeza».

En cuanto a la trayectoria del equipo en estas seis primeras jornadas indica que «se ha vendido que tenemos que ser campeones». «Ahora mismo los objetivos no se están cumpliendo pero le digo a la afición que no se pongan nerviosos. Hay un gran equipo y al final se conseguirán los objetivos», concluye.