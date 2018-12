Real Jaén Manu Alemán coge galones Manu Alemán ha disputado los 90 minutos de los dos últimos partidos ligueros. / BESTPHOTOSOCCER/REAL JAÉN El central del Real Jaén ha disputado, íntegros, los dos últimos partidos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Martes, 18 diciembre 2018, 22:23

Manu Alemán ha contestado con fútbol y sobriedad defensiva a la confianza depositada por el técnico granadino Germán Crespo. Nacido en Telde, mide 1,91 metros y destaca por ser un central zurdo con un gran trato del esférico y mucha calidad para sacar la pelota jugada desde atrás, algo que le permite también jugar en el centro del campo. Rápido al corte y con un gran desplazamiento en largo. Empezó jugando en Telde y de ahí pasó por el Huracán y por Las Palmas. Llegó incluso a pertenecer a La Masía cuando era cadete, aunque las lesiones impidieron que brillara en tierras catalanas.

Tras haber participado únicamente en el encuentro de la jornada novena, donde disputó 73 minutos, Manu ha sido titular en los dos últimos partidos de los blancos. «Hablé con él dos veces, le pedí que me diera un poco de confianza y me la ha dado. Y por ahora creo que lo estoy haciendo bien».

Añade que se encuentra «muy contento e ilusionado después de que el entrenador haya confiado en mi juego en estos dos últimos partidos. Ha cambiado mi ánimo, la verdad es que antes no estaba nada bien y ahora todo ha cambiado».

El central canario destaca que «siempre he trabajado igual, al mismo ritmo, esperando que llegara la oportunidad y ahora la estoy aprovechando». En Loja fue uno de los jugadores más destacados. «Lo hice lo mejor que pude y agradezco los elogios de la gente».

Ante el San Pedro Germán Crespo le dio la titularidad. «Cuando me nombró en el once me alegré un montón. Después me ha vuelto a dar la oportunidad en Loja y tengo que seguir demostrando que puedo jugar».

En total ha participado en tres duelos, para un total de 253 minutos. Sigue siendo el jugador, tras el cancerbero Ernestas, que menos minutos ha disfrutado de la plantilla.

Y confiesa que lo ha pasado muy mal. Incluso pensó en pedir salir del club. «Lo normal en un jugador cuando no participa, se pasa muy mal y piensas en tu cabeza salir. Pero sin comunicárselo a alguien. Mis compañeros me aconsejaban que aguantara y eso hice».

Del encuentro ante el Loja subraya que «fue un rival que puso las cosas muy difíciles. Lo sabíamos. Aprovechamos la oportunidad de sumar tres puntos muy importantes para nosotros».

También jugó en la final de la Copa Presidente de la Diputación donde además marcó un gol.

Por otro lado, el sábado el Real Jaén puede colocarse líder provisional si gana su duelo ante el Huétor Vega (16:30 horas) en el Nuevo La Victoria. «Nuestro objetivo es intentar ser campeones de invierno y vamos a por todas. Creo que este año se puede conseguir algo nuevo».

Después toca un partido especial ante el Linares. «Me gustaría jugar ese encuentro como a cualquier futbolista. Ya he jugado partidos especiales de rivalidad como el Barcelona-Español o el Gran Canaria-Tenerife en categorías inferiores. Ojalá pueda disputar otro derbi más y dejar los tres puntos en nuestro casillero».

El equipo suma dos jornadas logrando dejar su portería a cero, coincidiendo con la incorporación de Manu Alemán en el centro de la defensa blanca. «Juegue quien juegue el objetivo es dejar la portería a cero. Por ahora Ramón y yo lo estamos haciendo bien y esa es nuestra intención, seguir trabajando de la misma forma».

El Real Jaén jugará el primer partido de la segunda vuelta el domingo 30 a partir de las 18:30 horas. «El Linares no ha querido adelantar el partido y se nos complican las vacaciones. Yo no podré irme a casa. La Federación ha dado la opción de adelantarlo pero ellos no han querido».