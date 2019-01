Real Jaén «Si me llaman para salir ni cojo el teléfono» Juanma Espinosa celebra el tanto marcado el pasado domingo. / JUANDE ORTIZ El centrocampista de Arbuniel explica que los jugadores del Rincón les pidieron que «aflojaran» durante el partido del pasado domingo. Juanma Espinosa se muestra muy contento en el Real Jaén y valora la estabilidad que se vive JOSÉ A. GUTIÉRREZ Miércoles, 23 enero 2019, 00:59

Jaén. Juanma Espinosa está feliz en el Real Jaén. El centrocampista, natural de Arbuniel, valora la tranquilidad y el buen momento que está disfrutando en el conjunto blanco. «Si me llaman desde algún teléfono para salir de aquí no lo cojo. Estoy muy tranquilo y contento en Jaén. Viviendo un momento de tranquilidad, junto a mi familia, que es algo que no está pagado».

Juanma subraya el buen momento que está atravesando el equipo. «Es una alegría entrenar en estas circunstancias. Hay un gran ambiente en el grupo».

Interrogado por los peloteros que acaban de aterrizar señala que «Álvaro ha tenido algo más de tiempo. Ya lo conocía de la temporada pasada que nos enfrentamos. Y a Juan le daremos su periodo de aclimatación, pero con este grupo magnífico que hay le será muy sencillo».

Llegar a liderar la tabla clasificatoria ha costado. Son dos jornadas en lo más alto y ahora toca remar para mantener esa posición hasta el final liguero. «Sabíamos que no sería sencillo. Algunos equipos se han descolgado pero esto todavía puede dar muchas vueltas. Cuando hay que estar ahí es en el mes de mayo. No tenemos nada hecho. Quedan muchos puntos y los dos que nos persiguen no fallan. Será complicado y hay que seguir concentrados».

En la goleada del pasado domingo ante el Rincón firmó un tanto. «Siempre es bueno marcar y ayudar al equipo. Por lo apretado que está todo en la tabla no se puede descartar que al final se decida por la diferencia de goles. Le hemos recortado uno al Linares. Ojalá lleguemos al final de la competición por delante y no sea necesario echar mano del 'golaveraje'».

Y añade que «desde las categorías inferiores no recuerdo haber vivido un partido con tantos goles. Ni los he sufrido ni había ganado así».

Además desvela que tuvo «una conversación con el portero tras uno de los goles. Nos pedían que paráramos. Les entendía pero le intenté explicar que nuestra situación tampoco era fácil. Primero porque nos teníamos que respetar a nosotros, también a la gente que había pagado su entrada y luego por el mismo rival y por la diferencia de goles con el Linares. Al final hablamos y todo quedó en una anécdota».

Los jugadores blancos estaban informados del resultado de Linarejos. «Al descanso nos llegó información. Quisimos empatar los que llevaban ellos y tener esa ambición que nos faltó por ejemplo el día de Melilla, donde estuvimos algo más espesos».

Pichichi

Sobre Antonio López destaca que «a los delanteros les gusta marcar, a mí también. Un equipo campeón debe tener delanteros que firmen muchos goles, aunque no sean los únicos porque los demás también debemos aportar. Nos encantaría que fuera el pichichi de la categoría, pero mucho más conseguir el ascenso a Segunda B».

Del partido del domingo explica que «nos encontraremos a un rival que no tendrá nada que ver con el de la primera vuelta. Está sacando buenos resultados. Debemos llevar el duelo a nuestro terreno. Un encuentro complicado».

También valoró el mal estado del césped del Nuevo La Victoria. «El tiempo no está ayudando. Por ejemplo está coincidiendo con muchos partidos en casa donde llueve y el campo acaba embarrado. Lo destrozamos y le cuesta mucho recuperarse. No sé lo que le sucede, no soy jardinero, pero es lo que hay y tenemos que convivir con esto. Lo estamos haciendo bien y nos aclimatamos a sus condiciones».

El conjunto blanco cuenta con un punto de ventaja sobre el Linares Deportivo y el CD El Palo. La distancia sobre el cuarto clasificado, el Antequera de José Jesús Aybar, es de once puntos, mientras que el colchón con el quinto clasificado (Motril) asciende a los 16. Unos guarismos que invitan a la ilusión.