Real Jaén «Si tengo que jugarlo todo no hay problema» Antonio López rematando un balón de cabeza en el partido ante el Torremolinos. / JUANDE ORTIZ Con el club todavía sin dar el paso para cerrar un fichaje, Antonio López no elude la responsabilidad de ser el único referente ofensivo de la plantilla El delantero granadino del Real Jaén, Antonio López, ha firmado diez dianas en Liga JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 13 diciembre 2018, 00:19

Antonio López, tras la marcha de la entidad de Migue Montes, es el único delantero puro de la plantilla blanca. El club sigue sin desbloquear los derechos federativos y Tomás Membrado tampoco fijó como prioridad para el Real Jaén la llegada de refuerzos en su última comparecencia. «Un futbolista siempre quiere jugar todos los partidos y todos los minutos. Hasta que no haya otro si tengo que jugarlo todo lo haré sin problema».

El técnico granadino Germán Crespo ha asegurado en varias ocasiones que ha probado otras opciones para colocar a otro jugador de la actual plantilla como referente ofensivo. «Se vio en Alhaurín de la Torre y también en casa ante el Torremolinos. Prueba pero no lo veo muy conforme».

El delantero asegura sentirse muy feliz tras romper una sequía realizadora que se prolongaba desde el pasado 1 de noviembre. Y lo hizo marcando dos goles. «Estoy muy contento, ya tenía un poco de presión porque lo que se le exige a un punta son goles, además del trabajo diario. Han llegado de nuevo y espero que no se pare la racha otra vez».

La gran mayoría de la afición jienense siempre ha estado apoyando a Antonio López. «Desde que llegué he notado que está conmigo. Intento hacerlo lo mejor posible y cuando no llegaban los goles he seguido trabajando y apretando en cada entrenamiento».

Antonio López ha marcado diez tantos en competición liguera. Muchos con la testa, y algunos de ellos se han convertido en un auténtico tratado que versa sobre la técnica perfecta a la hora de cabecear a la red un balón colgado al área. Unas imágenes para pasar a los jóvenes aprendices de peloteros con clase de las categorías inferiores. «El primer gol fue con algo de fortuna, pero la verdad es que el segundo fue un tanto de bella factura. También gracias a los compañeros que tengo que ponen centros en los que únicamente hay que tocarla. Muchas veces sale a la escuadra y otras veces se te va arriba. Depende de muchas circunstancias». Sobre su cifra realizadora señala que espera que «la segunda vuelta sea como mínimo igual de buena que la primera».

Después de dos días de merecido descanso, tras una intensa semana de tres partidos, la plantilla volvió ayer miércoles a ejercitarse. «Dos días de descanso que nos han venido muy bien».

Próximo partido, en Loja

El domingo el Real Jaén rinde visita al Loja de Diego Delgado, equipo en el que militó Antonio López en el pasado curso liguero. «Firmé un año muy bonito porque conseguí buenos números. Y eso me sirvió para estar aquí. Se portaron muy bien conmigo y es bonito volver a un sitio donde has sido feliz».

Han cambiado el césped recientemente y se trata de un terreno de juego de generosas dimensiones que puede venir muy bien a las características de la plantilla del Real Jaén. «Se podrá jugar el balón, que es lo que a nosotros nos gusta».

Del actual Loja destaca que «la temporada pasada estábamos Fefo y yo arriba, ahora no estamos allí. Han fichado a jugadores jóvenes y han cambiado con respecto al año pasado. Ellos saben que nosotros somos fuertes con el balón, por lo que saldrán algo replegados e intentando sorprender a la contra. Será un encuentro muy complicado, allí es difícil ganar».

El delantero granadino subraya que «en esta Tercera División todos los equipos fallan porque los rivales no son cojos. Todos quieren ganar. Fuera de casa es muy complicado».