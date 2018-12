Real Jaén Los jugadores que denunciaron al Real Jaén cobrarán sus emolumentos del FOGASA Los futbolistas de la temporada 2016-2017 reclamaban la parte de sus salarios correspondientes a dietas que figuraba en sus nóminas JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 12 diciembre 2018, 01:01

Los que fueran jugadores del Real Jaén en la temporada 2016-2017 recibieron ayer una buena noticia a través de AFE. Percibirán las cantidades reclamadas al club blanco gracias al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).

«Ya salió la resolución judicial hace unos meses, en concreto que el Real Jaén tenía que pagarnos todas las cantidades reclamadas. Tenían hasta mitad de julio para hacerlo, si no pasaba a otro proceso. No pagó alegando que no contaba con dinero. De ahí el tema ha ido al FOGASA que es el que acaba de dictaminar que nos van a pagar», explica el que fuera cancerbero del Real Jaén, Adrián Jiménez Ballesteros (27/3/93, Málaga).

De esta forma, afirman estar «contentos y queremos volver a subrayar que no pedimos dinero que no nos correspondiera. Solo pedimos lo nuestro, se nos pagó la nómina pero no la parte de las dietas y eso venía en las nóminas. Tanto nosotros como el Real Jaén sabíamos que al final pasaría esto, lo que sucede es que el club ha querido dilatar todo este proceso y ahora tendrá que hacer frente a las costas judiciales que se derivan de todo esto».

Adri añade que «nos lo comunicaron desde AFE y estamos contentos porque teníamos muchas ganas de que se solucionara todo este tema». Y subraya su amor al club blanco. «Le tengo mucho cariño al club y a su afición. Me dolió el descenso y mucha gente confunde que defiendas tu contrato con querer hacerle daño al club, cuando eso no es así. Le deseo lo mejor, ojalá ascienda cuanto antes. Nosotros hemos ido contra quienes no nos pagaron».

Esta redación intentó recabar, sin éxito, la versión de la entidad jienense sobre estos hechos.

Sin poder fichar

Con todo, este nuevo movimiento no significa que el Real Jaén recupere sus derechos federativos y pueda reforzarse en el zoco invernal. Hay que recordar que el ente federativo hacía público, el pasado siete de noviembre, la suspensión cautelar de los derechos federativos por una deuda de 42.220 euros.

El Real Jaén fue condenado, por el juzgado de lo social número tres de Jaén, a abonar a los jugadores de la temporada 2016-2017 (justo en la campaña de transición, antes de que el equipo liderado por Tomás Membrado se hiciera con las riendas de la entidad) que, por medio de la AFE, habían reclamado judicialmente cantidades que consideran parte de su salario y que en sus contratos figuraban como dietas y otros conceptos. La suma que debía pagar el club blanco asciende a 44.220 euros.

Esta cantidad no ha sido abonada por el Real Jaén, por lo que los futbolistas volvieron a poner en alerta a sus representantes en AFE para que dieran los pasos pertinentes con el objetivo de reclamar al Real Jaén esa cantidad.

La RFEF requirió al club jienense el pago el pasado 22 de octubre y al no efectuarse, y no mediar contestación por parte del Real Jaén, el ente federativo comunicó ayer «la suspensión cautelar de los derechos federativos». De esta forma, la Federación no expedirá ninguna licencia, ni prestará servicios federativos hasta que esta cantidad sea satisfecha. A efectos prácticos el Real Jaén no podría tramitar la ficha de ningún nuevo jugador, ni en el primer equipo ni en sus categorías inferiores. Siempre y cuando la situación no se revierta.