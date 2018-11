Real Jaén Juanca: «Trabajo para que el técnico lo tenga más fácil» Juanca celebra uno de los goles que ha firmado esta temporada con el Real Jaén. / JUANDE ORTIZ El jugador jienense es uno de los cuatro que esta temporada ya ha superado el millar de minutos y ha firmado cuatro dianas JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN. Jueves, 29 noviembre 2018, 02:40

Juanca es de los pocos peloteros de la plantilla blanca que puede presumir de formar parte del selecto club del millar de minutos esta temporada en el Real Jaén. Ángel de la Calzada (1530), Choco (1592) y Antonio López (1392) son junto al jugador jienense (1256) los fijos del técnico granadino. Cuatro pilares indiscutibles sobre los que se forja el proyecto con el que la entidad desea recuperar la categoría perdida. «Trabajo para que el entrenador lo tenga más fácil. Luego él decide. Solo puedo trabajar cada semana».

Sobre la situación del equipo señala que «está enchufado y todos listos para el domingo. Al cien por cien para que el entrenador elija a los mejores. Y a nivel personal me encuentro muy feliz y con mucha confianza. Espero que siga todo así». Añade que «esperaba jugar pero no tanto. En la faceta realizadora confiaba en haber marcado más goles pero seguro que con el trabajo llegarán. Al haber firmado 24 la pasada campaña esperaba llevar alguno más, pero estoy aportando otras cosas también y el equipo sumando de tres en tres».

Además, Crespo lo está utilizando como comodín, por su habilidad, en las distintas posiciones ofensivas. Incluso el pasado domingo acabó siendo el referente arriba tras la sustitución de Antonio López. «En las cuatro posiciones de arriba me encuentro muy cómodo y puedo hacerlo bien. Soy polivalente y eso a los entrenadores les gusta. He jugado muchos años de delantero, tengo otras cualidades distintas a las de Antonio pero si me ponen ahí intentaré hacerlo lo mejor posible».

Sus buenas actuaciones han levantado el interés entre distintos ojeadores. «Estoy centrado en el Real Jaén. Vine para ascender y quiero conseguirlo. Hasta que no se consiga ascender a Segunda B no pienso parar».

Del Torremolinos Juanca destaca que «este año ha mejorado con algunos fichajes y será un duelo complicado en el que tendremos que dar el máximo. Para los rivales el partido ante nosotros es especial y tenemos que hacer como ante el Alhaurín resolver lo antes posible». El encuentro se disputará este domingo a partir de las 18:00 horas.

Los blancos están madurando un asalto al liderato que se está haciendo esperar más de lo que quisieran los aficionados jienenses. «Trabajamos para ganar cada domingo. Es algo que vendrá, nosotros solo podemos hacer nuestra parte y esperar el fallo del Palo. Ganando cada domingo seguro que llega».

Del Torredonjimeno opinó que «están en una racha negativa porque no salen del descenso. Pero confío en mis compañeros y estoy convencido de que lograrán su objetivo. Despliegan un fútbol espectacular pero no aprovechan las ocasiones que generan. Saldrán de ahí porque tienen un verdadero equipazo».

Juanca subraya que «todos los partidos son especiales. Cuando llegue la semana de tres partidos esperamos volver a sumar los nueve puntos en juego. Es nuestro objetivo siempre. Es una alegría jugar con el Real Jaén. El partido más especial esta temporada fue el que jugué en Torredonjimeno».

Por otro lado, la Federación de Peñas del Real Jaén ha organizado un viaje para que el equipo blanco esté acompañado en su desplazamiento al Maulí. El encuentro, que se disputará el próximo jueves, 6 de diciembre a las 17:00 horas, es uno de los más complicados de los que tiene en el calendario el bloque dirigido por Germán Crespo antes de finalizar la primera vuelta del campeonato liguero.

La hora de salida está programada a las 13:00 horas desde la calle Virgen de la Cabeza. El precio del viaje será de 10 euros y las entradas se podrán retirar en taquilla a diez euros. Por el camino se realizará una parada para almorzar. El choque tiene un sabor especial ya que José Jesús Aybar se sienta en el banquillo del Antequera.