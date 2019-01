Real Jaén Juanca, con hambre de gol El jugador jienense ha firmado cuatro tantos en Liga esta temporada. / JUANDE ORTIZ El delantero jienense confía en poner fin a su sequía goleadora en los próximos duelos JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 10 enero 2019, 00:38

Es uno de los futbolistas más utilizados por Germán Crespo en las 23 jornadas disputadas hasta la fecha. Juan Carlos González es un fijo en las alineaciones del técnico granadino. Y su calidad no pasa desapercibida a una afición blanca a la que tiene enamorada con el fútbol que destila por sus botas. Pero Juanca quiere más. Solo ha firmado esta temporada cuatro dianas y confía en mejorar estos guarismos en la segunda vuelta del campeonato.

«Estoy intentando marcar y no me llega el gol. La temporada pasada pude hacer muchos goles y este año únicamente llevo cuatro. La verdad es que me está costando, pero estoy convencido de que esta racha se va a acabar ya. Los delanteros vivimos del gol y cuando lleguen lo harán varios. Yo estoy trabajando para marcar», explica el delantero jienense.

Juanca está acostumbrado a recibir mucha 'cera' durante los 90 minutos reglamentarios. «Me lo dicen. Pero no es solo este año, de siempre y me voy acostumbrando. El árbitro es el que debe pararlo».

El Real Jaén defenderá el liderato este próximo domingo en el feudo del Guadix

La plantilla se ejercitó ayer con Manu Alemán como único jugador con molestias que le han obligado a trabajar apartado del grupo.

«Estamos muy contentos por el liderato. Se notaba en el ambiente. Ha costado mucho porque los rivales no fallaban. Hemos seguido a nuestro nivel hasta que ellos han tropezado y ahora toca no bajarse de ahí hasta el final».

El jugador jienense tiene claro que Guadix no será una plaza sencilla de doblegar. «Ninguno de los grandes que han ido allí ha conseguido ganar». Tropezó el Linares (2-0) y no pudo pasar del empate el Antequera (1-1)».

Además, toca volver a visitar un terreno de juego incómodo para el juego de los blancos. «Es lo que hay. Césped artificial que parece una moqueta y nos tenemos que adaptar porque para eso estamos».

Su futuro está ligado al Real Jaén y no piensa en otra cosa que no sea ascender a Segunda División B. «No hemos hablado con el club sobre la próxima temporada. Habrá tiempo cuando se consigan los objetivos marcados. Estoy centrado en el Real Jaén y sólo pensando en ayudar a conseguir nuestros objetivos. No me ha llamado nadie para hablar conmigo de otros equipos».

El objetivo irrenunciable pasa por finalizar la temporada en lo más alto de la tabla. «Porque tienes más opciones de ascender. Una vez que hemos conseguido el liderato no lo podemos soltar. Hay que salir en los partidos mucho más enchufados, manteniendo la línea de juego y ampliando la renta de puntos con el segundo clasificado».

Juanca subraya que «ahora tenemos una serie de encuentros con conjuntos de mitad de la tabla pero no podemos confiarnos porque estos bloques tienen la obligación de puntuar y nos lo pondrán muy complicado. Nosotros debemos seguir en la línea de juego mostrada hasta ahora e ir a esos campos apretando los dientes para sumar todos los puntos posibles».