Real Jaén Juan Carlos: «Contra El Palo será un duelo especial porque llevo ese club dentro» Juan Carlos se enfrenta este domingo al equipo de su ciudad natal en el Nuevo La Victoria. / JUANDE ORTIZ El futbolista paleño se formó en el conjunto que lidera la tabla clasificatoria y asegura que de marcar no lo celebraría «por respeto» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 14 noviembre 2018, 00:47

Juan Carlos Fernández Polo se mide este domingo (17:30 horas) al club de su localidad natal y a la entidad en la que se formó como pelotero con clase. El interior izquierdo nació precisamente en El Palo un 10 de octubre de 1995. Y en este bloque militó tres temporadas, las dos últimas antes de firmar por el Vélez CF desde donde fichó por el conjunto blanco.

«Será un partido especial porque llevo al Palo dentro. Es del lugar del que vengo. Me formé en este club desde alevines y a los 13 años salí al Real Madrid. Estuve en Elche en edad juvenil y después regresé. Estuve un año en Segunda B y otro en Tercera y después firmé por el Vélez».

Añade que se trata de un club «del que siempre salen muy buenos futbolistas. Son muy profesionales y nos lo pondrán muy complicado el domingo. Pero somos el Real Jaén y tenemos que salir a ganar todos los partidos».

Juan Carlos subraya que «el Real Jaén es el club de mis amores. Donde me lo han dado todo y he mejorado como persona. Es una entidad muy especial».

Del equipo que llega líder al Nuevo La Victoria destaca que «cuenta con muy buenos jugadores como Juanillo, Javi López o el portero Reina. Futbolistas que deciden partidos. Han empezado bien y están trabajando duro. Pepe Capitán está firmando muchos goles en los minutos clave. Y defienden muy bien. Siempre se ha caracterizado por eso. Ahí cuentan con Diego, Ramírez..., jugadores muy sobrios y duros».

El liderato en juego

El Real Jaén está ante la posibilidad de hacerse con el liderato. «Nos jugamos la vida, será un partido espectacular con un gran ambiente de fútbol». En Motril costó sumar un punto, después de haber destilado una gran primera media hora de juego. «Somos conscientes de que nos tocará superar momentos complicados. Todo no puede ser ganar cuatro a cero. La confianza nos hace unirnos más y a pesar del dos a cero apretamos y sacamos un empate. Los rivales también juegan, corren y tienen mucha calidad. Con trabajo y humildad conseguiremos nuestros objetivos. Todavía no hemos hecho nada. El domingo hay que salir a que el rival no se encuentre cómodo».

Esta temporada ha disputado nueve encuentros ligueros, seis como titular y ha disfrutado de un total de 484 minutos. Y ha firmado un tanto, en el triunfo épico en Atarfe (1-2) con el tobillo bastante dolorido y en el minuto 91.

Sobre la posibilidad de contar con un dorsal fijo, Juan Carlos destaca que «están profesionalizando la categoría. Me gustaría llevar mi nombre y mi número. Pero es algo secundario. Lo importante es ganar y jugar partidos para demostrar lo que vales. Me gustaría llevar el 24, por mi tío que siempre lo ha llevado, también el número 11 o el 19. No habrá problemas con esos números. Messi hay solo uno que lleva el dorsal número 10».

Si marca no celebrará el gol por respeto. «Le guardo mucho cariño al Palo y a todas las personas que trabajan en esta entidad. También hay compañeros que siguen y el respeto debe ir por delante. Si marcara no lo celebraría».

La plantilla disfrutó ayer de una merecida jornada de descanso. El lunes trabajaron y hoy a las diez vuelven al tajo con la mente puesta en preparar el duelo de este domingo.

Los jugadores están en perfectas condiciones físicas, con Víctor Armero trabajando con el grupo y con opciones de entrar en la convocatoria este domingo. «Tenemos muchas ganas e ilusión de que llegue el partido del domingo».