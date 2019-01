Real Jaén Juan Carlos: «Sería cobarde irme de aquí por no jugar» El jugador malagueño, Juan Carlos, en el banquillo del Real Jaén. / JUANDE ORTIZ El jugador malagueño del Real Jaén asegura que el Real Jaén no le ha comunicado que quiera prescindir de él y su deseo es quedarse JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 17 enero 2019, 01:39

Juan Carlos Fernández Polo, (El Palo-Málaga, 10/10/1995), no concibe ninguna hipótesis distinta a seguir vistiendo la camiseta del Real Jaén hasta final de la presente temporada. «El club no me ha comunicado que quiera prescindir de mis servicios y por mi parte no sería justo marcharme ahora. Sería cobarde irme por no jugar. Yo quiero seguir luchando y quedarme aquí el tiempo que se pueda y más. Me quedaré hasta que me abran la puerta de salida», explicó ayer a IDEAL.

Juan Carlos reflexionó sobre los pitos que sufrió en el último encuentro de los blancos en casa. «Habrá gente que me pite, gente a la que le guste más o menos, le pitan a Messi y a Ronaldo, no puedo pretender que no me piten. Por eso no estoy preocupado. Para ningún jugador es fácil, yo recibí algunos pitos, pero lo entiendo porque pitan a los mejores. Forma parte del fútbol. Un día te quieren mucho y cuando no metes goles nadie te quiere, es ley de vida y del fútbol. Siempre estaré agradecido por lo bien que me ha tratado esta afición. No guardo rencor. Quiero continuar muchos años aquí».

El jugador malagueño tiene claro el camino a seguir. «A todo el mundo le gustaría jugar. Lucho por entrar en el once. Son momentos complicados pero no bajo los brazos y no me voy a rendir, seguiré peleando para tener una oportunidad. El único que puede cambiar la situación soy yo. Tengo que entrenar al doscientos por cien y en los partidos darlo todo, no me queda otra».

El futbolista reconoce que hay equipos que han llamado a su puerta para interesarse por su situación. «Me han contactado varios equipos sorprendidos de que no esté jugando. Yo lo he dejado en el aire porque quiero quedarme en el Real Jaén y luchar por el ascenso. Mi cabeza está únicamente en el Real Jaén».

Y es que el paleño ha pasado de ser un futbolista fundamental en el once del equipo en el pasado curso liguero a disputar únicamente 753 minutos, con 18 partidos jugados, siete como titular este año. «Hay jugadores más fuertes mentalmente y me está costando porque el año pasado tuve una dinámica buena. A veces te pones un poco triste pero toca seguir trabajando».

Y resulta extraño porque Juan Carlos también destapó su tarro de las finas esencias futbolísticas durante esta pretemporada. El jugador paleño se convirtió en el máximo artillero blanco con cuatro dianas en los partidos amistosos a las que hay que sumar el gol firmado en el duelo de Copa Diputación en Villargordo. Sobrino del mítico delantero malaguista Sebastián Fernández Reyes 'Basti', lleva el gol en su sangre.

Pero esta temporada solamente ha firmado un tanto. Fue de esos habituales partidos de los blancos en los que el Real Jaén ha vivido al borde del abismo. Los de Germán Crespo remontaron en el feudo del Atarfe un partido con tintes épicos y con el tobillo de Juan Carlos «reventado de una patada», según confesaba al final el protagonista, empujando en el último suspiro el esférico.

En el Real Jaén siempre hay sitio para los héroes. Si en el ascenso a Segunda A Gaitán protagonizó todos los elogios, en esta ocasión Juan Carlos, pelotero con profundas motivaciones religiosas, obró el milagro.

Un gol que aportó su granito de arena a una primera plaza que ahora ostentan los blancos. «Costó llegar al liderato porque los rivales te lo ponen muy complicado. El objetivo es mantenerlo hasta el último día, para tener más opciones en el play off de ascenso», señala el centrocampista.

El equipo ha sellado su portería en las últimas jornadas. «Se está trabajando muy bien en defensa. Todo el mundo sabe que en ataque este equipo tiene dinamita. Sin cambiar la filosofía de juego estamos leyendo mejor los partidos».

Fran Hernández

Se encuentra muy unido a Fran Hernández, un futbolista con el que comparte la forma de entender este deporte. «Lo conocía de pequeño. Coincidimos en la cantera del Málaga. Lo pasamos bien juntos. En los momentos malos nos apoyamos mutuamente. También Ramón o Rentero». Y explicó que el gol que supuso la victoria en Guadix, Fran «se lo dedicó a Rentero porque así se lo había pedido. Es un jugador que tiene fútbol de calle para decidir un partido. Es el mejor medio centro con el que he jugado».

Sin duda, Juan Carlos es un pelotero con clase, con ADN diferente. Un futbolista con una enorme proyección y unas profundas y férreas convicciones religiosas. Un jugador necesario en este Real Jaén.

Por otro lado, la plantilla se ejercitó ayer por la tarde en una sesión en la que estuvo presente el último fichaje blanco, Álvaro Ocaña, que será presentado hoy jueves de forma oficial.