Juan Calahorro: «El Real Jaén no es un equipo de Tercera División»
JOSÉ A. GUTIÉRREZ
Martes, 11 septiembre 2018

Real Jaén y Ontinyent disputan mañana algo más que la segunda ronda de la Copa del Rey. Se trata de una suerte de semifinal en la que se busca un boleto de cara a optar al premio gordo de medirse a un conjunto de Primera División inmerso en competición europea. El que gane mañana estará a un paso de hacer una taquilla de las que hacen época y caja.

El conjunto dirigido por Miguel Ángel Mullor superó en la primera ronda (1-4) al Poblense en su propio feudo. Y mañana miércoles, 12 de septiembre, a partir de las 19:30 horas recibirá al Real Jaén en la segunda ronda de la Copa del Rey. El equipo jienense se impuso en la tanda de penaltis en el campo del Talavera después de que el partido concluyera, tras los 120 minutos, con empate a dos goles.

En las filas del Ontinyent, además de una extensa lista de peloteros con clase con experiencia en Segunda División A, militan dos jugadores con pasado jienense. Por un lado, Fran Machado, que formó parte de la plantilla que ascendió a la categoría de plata del fútbol nacional y que militó en la casa blanca durante cinco años. Y por otro, un tosiriano que, aunque no ha vestido de blanco sí sabe lo que es medirse al Real Jaén con varios bloques, incluso su debut en la categoría de bronce del fútbol nacional se produjo en el Nuevo La Victoria.

Juan Calahorro nació en Torredonjimeno hace 30 años (12-05-1988). Se formó en las categorías inferiores del conjunto rojiblanco, desde donde fichó por el equipo verdiblanco siendo cadete. En el Real Betis destacó en el juvenil de división de honor y estuvo cedido en el Alcalá (Segunda B). Y con el Betis llegó a tener contrato con el primer equipo. «El destino ha querido que nos crucemos otra vez. Una agradable sorpresa», explicó ayer a IDEAL. «Con el Betis B, en Segunda División A con el Alcorcón y también con el Algeciras en La Victoria. Unas cinco o seis veces me he enfrentado ya al Real Jaén», añadía.

Su fichaje por el Ontinyent se empezó a fraguar la pasada campaña. «Al final no firmé y un poco arrepentido de no haberlo hecho cuando volví a recibirla no me lo pensé. Quedaron quintos y nunca había jugado en este Grupo III, así que fue fácil tomar la decisión».

El equipo «ha sufrido muchos cambios, ha llegado gente nueva y además hemos llegado tarde. El objetivo es la permanencia y luego mirar más arriba. La Copa del Rey la afrontamos con mucha ilusión porque es muy atractiva. Además, medirnos al Real Jaén, aunque esté en Tercera, somos conscientes de que no es un conjunto de esa categoría. Cuentan con una gran plantilla, no le corresponde esa categoría».

Calahorro es consciente de que «pasar este partido es dar un paso muy importante. La afrontamos con ilusión. Es una pase a una final».

Buen trato al balón

El jugador jienense subrayó que el Real Jaén se va a encontrar a un bloque «que le gusta tratar bien el esférico. Hasta ahora, salvo el primero en Hércules que te imprime mucho ritmo, hemos intentado hacernos con el esférico. Hay jugadores de mucho talento en la parte de arriba y tratamos de aprovechar sus cualidades».

El campo es de «dimensiones normales, ni pequeño ni grande y de césped artificial pero que suele estar bien. El balón corre perfectamente y para no ser natural se puede mantener el balón. No tiene pista de atletismo y la gente, que suele acudir en buen número, está muy encima. Hay buena afición y el equipo está transmitiendo ilusión».

Juan Calahorro reconoció que el partido tiene algo especial. «Lo hablaba con Fran Machado, para nosotros no es un encuentro más. Y aquí hay una gran expectación».

A la hora de hablar de bajas la única duda es precisamente la suya. «Acabé con un esguince de tobillo, el resto están todos disponibles. Este lunes no he podido entrenar, me probaré el martes para ver si puedo estar el miércoles disponible».

Sin duda, se trata de un pelotero que destila calidad. Destaca por su habilidad en el juego aéreo y su capacidad para sacar el esférico jugado, con criterio, desde atrás. Un gran sentido de la anticipación y su versatilidad para jugar en diferentes posiciones, unido a su fuerte carácter capaz de contagiar a sus compañeros y de imponer respeto a los arietes rivales.

Además, cuenta con una amplia experiencia en la categoría de bronce tras pasar por equipos como el Algeciras, el filial del Betis, el Alcalá de Guadaíra, la UD Socuéllamos y Caudal Deportivo.

También ha jugado en Segunda División, categoría en la que lució las camisetas del Alcorcón -donde coincidió con el gijonés Sergio Prendes-, el Xerez y el Betis. 'Juanito' Calahorro disfrutó además de una aventura en la liga polaca, en la temporada 2014-2015, de la mano del Slask Wroclaw, equipo del Voivodato de la Baja Silesia.