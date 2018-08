Real Jaén Jorge Vela: «Con una afición como la del Real Jaén te dan ganas de morir en el campo» Vela celebra un gol junto al resto de sus compañeros. / BESTPHOTOSOCCER / REAL JAÉN El equipo dirigido por Germán Crespo se ejercita hoy sábado y la plantilla disfrutará mañana de una jornada de descanso JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 1 septiembre 2018, 01:10

Jorge Díaz Castillo 'Jorge Vela' (26/05/1997) es una de las jóvenes perlas de la plantilla del Real Jaén. Un extremo derecho que puede actuar por ambas bandas y que en el pasado curso liguero disputó 29 partidos con el Huétor Tájar, de los cuales 20 fueron como titular (para un total de 1.650 minutos) y firmó tres tantos. Seis logró hace dos temporadas, también en el Huétor Tájar. Y este año ya ha firmado un tanto en partido oficial, el que abrió el triunfo del pasado miércoles en Huelma para lograr el pase a la semifinal de la Copa Presidente Diputación de fútbol. Fue el quinto pelotero que se trajo Germán Crespo del conjunto que dirigió la pasada campaña.

Sus primeras patadas a un balón las empezó a dar a los 5 años en las categorías inferiores del Atlético La Zubia donde prácticamente se ha formado como jugador. Es un interior derecho que también puede actuar por la izquierda.

De La Zubia jugó en la División de Honor juvenil con el CD Santa Fe y fue firmado por la UD Levante. De ahí al Huétor Tájar y este año al Real Jaén.

«Me he acoplado muy bien al equipo, los compañeros te tratan como si siempre hubiera estado aquí. Además, por ahora he participado en el primer partido de liga y en la Copa Diputación también, encontrando las sensaciones. Por suerte me tocó abrir la lata el otro día en Huelma y estoy muy feliz», explicaba ayer a IDEAL.

Ganar en el debut liguero al eterno rival fue «un golpe de motivación. Ahora tenemos un fin de semana de descanso y estamos muy motivados para medirnos al Talavera en Copa del Rey y lograr pasar la eliminatoria». El equipo se ejercita hoy y descansará el domingo.

Precisamente sobre el duelo de este próximo miércoles, Vela subraya que «se juega en un campo grande como el nuestro y que está muy bien cuidado. Eso nos puede venir bastante bien. El equipo está cogiendo una gran dinámica y pese a que el rival es de superior categoría estamos seguros de nuestras opciones. En el campo se verá y vamos a luchar para pasar».

Vienen siete jugadores de Granada para las sesiones de trabajo en la capital jienense. «Nos vamos turnando, viajamos en dos coches», señala Vela.

Con Crespo «he tenido la suerte de coincidir con él desde que era juvenil. No se casa con nadie. Da igual que seas joven o que tengas mucho nombre, si luchas y trabajas estarás en el once».

El jugador granadino apostó por el Real Jaén pese a la tremenda competencia que sabía iba a encontrar en la casa blanca. «Eso te motiva más, es lo que mejor le viene a un jugador. Así va todo el mundo a muerte».

Del Real Jaén y su afición solo tiene palabras de elogio. «Ya lo viví cuando vine aquí con el Huétor Tájar. Y lo confirmé en el partido ante el Linares cuando pisé el césped. Con una afición así te dan ganas de morir en el campo para ganar el partido. No paran de animar».

Por otro lado, el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) acogió ayer el acto de conciliación entre el que fuera entrenador y posteriormente director deportivo, Andrés García Tébar y el club blanco sin que se llegara a un acuerdo entre ambas partes por lo que este conflicto acabará en los tribunales. El club blanco reconoce mantener una deuda de unos 11.000 euros correspondiente a dos mensualidades, la prima por el play off y la indemnización. Pero Tébar reclama su contrato íntegro.