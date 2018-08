Jandra: «Si marco al Real Jaén será la primera vez que no celebre un gol» El jugador jienense Álvaro Jasndra posando con la camiseta del Begíjar tras su fichaje en el zoco invernal. :: twitter El conjunto blanco visita hoy el feudo del Begíjar CF (20:15 horas) en los octavos de final de la V Copa Presidente Diputación de fútbol JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN. Miércoles, 22 agosto 2018, 01:47

Doce años pasó en la que considera su casa y hoy le toca medirse, por vez primera en competición oficial, al equipo que lleva grabado a fuego en su corazón. A Álvaro Jandra se le ilumina la mirada cuando se le habla del Real Jaén, aunque tampoco olvida que a falta de «13 días para el inicio de la pasada campaña, el año de la cantera decían, me trasladaron que no contaba para el proyecto deportivo».

Y eso pese a que Jandra había destilado gotas de futbolista con mucha clase durante esa pretemporada. Incluso marcó un tanto de bella factura en una falta directa en el encuentro ante el Villargordo, cerrando el 0-4 con el que se impusieron los pupilos dirigidos entonces por David Rojas 'Valenciano'. Estuvo a prueba tras explotar con el filial y marcar 21 tantos.

Toda una vida ligada al club blanco salvo en la temporada 2015-2016 en la que a las órdenes de Manuel Chumilla jugó en Tercera División disputando 21 partidos en Los Villares.

Pero como otros muchos jóvenes aprendices de futbolistas con clase de la provincia jienense tuvo que probar suerte en otro equipo. Pasó por el fallido proyecto deportivo del Torredelcampo y de ahí al Villargordo, desde donde en el mercado invernal fichó por el Begíjar CF de Félix Vilches. Con este equipo logró el ascenso a División de Honor y en él permanece «con la única condición de que me dejaran salir si llega una oferta de una entidad de superior categoría».

Álvaro Jandra maneja las dos piernas, posee un preciso disparo de falta directa y no elude ninguna pregunta. «Siempre tendré esa espinita clavada porque piensas que podría haber demostrado mucho más. Que los futbolistas de la casa son válidos, aunque no soy yo el más indicado para decirlo. Pero pienso que estaba en un buen momento y me dolió salir de esa manera. Lo cierto es que al Real Jaén nunca le guardaré rencor, luego hay gente dentro del club que no me trató de la mejor manera. No soy rencoroso y no tendría problema si me pidieran perdón. Con el club, amor se queda corto. Si marcara gol sería el primero de mi carrera que no celebraría, porque siento que es mi equipo».

Begíjar CF y Real Jaén disputan hoy los octavos de final de la V Copa Presidente Diputación de fútbol. Los adultos pagarán tres euros si son socios y cinco los que no, mientras que los jóvenes (hasta los 14 años) deberán pagar dos euros.

«Es un partido muy especial. Ya jugué contra el Real Jaén la pasada semana pero no son las mismas circunstancias. Entonces fue un amistoso y ahora es un encuentro oficial. Estoy como un niño pequeño, porque es el equipo que me lo ha dado todo».

La semana pasada se midieron ambos escuadras con victoria (1-8) para los pupilos de Germán Crespo, pero el Begíjar aguantó muy bien durante los primeros 45 minutos y el Real Jaén no pudo firmar el uno a dos hasta poco antes del descanso. «Nos dolió porque habíamos peleado muy bien. El Real Jaén tiene dos equipos muy competitivos. Nosotros llegamos con 14 futbolistas, entre ellos dos porteros y dos chavales muy jóvenes, y todo eso se nota. Llevaban quince días más de preparación y luego también las categorías están por algo. Por eso esperamos que este duelo sea diferente. Ya está toda la plantilla disponible. Sabemos que el Real Jaén es favorito pero estamos ilusionados con dar la campanada».

Al Real Jaén lo ve «muy bien. Creo que es el bloque más completo de los últimos años. Tiene muy clara su filosofía de juego, cuenta con múltiples jugones en el centro del campo y auguro que no bajará de las cuatro primeras posiciones en todo el año y peleará por ser campeón hasta el final. Espero que así sea, porque una vez que el Malagueño y el Almería ascendieron le toca ser el referente del Grupo IX. El Linares también tiene un gran bloque, pero creo que el Real Jaén es superior pese a que no lo demostraran en el Trofeo del Olivo».

Jandra recibió la llamada de Félix Vilches en el mercado invernal del pasado ejercicio liguero para firmar por el Begíjar. «Uno de los mejores entrenadores que he tenido en mi carrera. De los que no quedan. Es un entrenador diez. Te transmite su filosofía y sabe sacar lo mejor de cada futbolista. Aquí se formó un vestuario muy unido y al final dio sus frutos. Quedamos campeones y ganamos el play off de ascenso y fue, sin duda, uno de los momentos más felices de mi corta carrera. Todo Begíjar se volcó. Así que cuando recibí la llamada para renovar aquí no me lo pensé. La única condición que puse es que si llegaba un equipo de superior categoría lo estudiaría. Este año tenemos una plantilla muy competitiva, vamos a pelear, en principio, por la permanencia pero después la competición nos dirá hasta donde podemos aspirar».

El Begíjar compite este año en una División de Honor que tiene un grupo muy duro. «Empezando por los equipos jienenses, pero tenemos mucha ilusión y ganas y podemos ser el conjunto revelación de la categoría este año».

Lasarte y la cantera blanca

También tiene palabras de elogio para Alberto Lasarte. «Fue mi mayor influencia cuando estaba empezando. Me lo dio todo y creo que ha sido otra de las personas que no han sido valoradas en el Real Jaén. Sigue triunfando y ahora imparte su magisterio en el Almería». Añade que el club de la capital jienense no cuida su cantera. «Año tras año se vende que harán proyectos de casa, que no hay dinero y luego al final es todo humo. El último que ha subido es Rentero, que es mi amigo y me alegro mucho por él. Pero no hay ni un filial y es muy triste que su primer equipo del fútbol base sea un juvenil provincial. Eso dice mucho. Habría que cambiar muchas cosas en este sentido. El único año que se hicieron las cosas de forma coherente y con gente de la casa estaba Manolo Herrero de entrenador y el Real Jaén ascendió a Segunda División A».

El Begíjar CF ha sufrido una baja importante una vez que Jacob aceptó una oferta del Martos CD para jugar en Tercera División. «Se marchó la semana pasada y en principio, salvo que llegue algún fichaje de última hora, la plantilla está cerrada y es muy competitiva. Con dos futbolistas por puesto, por lo que esperamos vivir un año bastante bueno. Habrá mucha competencia para hacerse con un puesto en el once».