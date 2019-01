Real Jaén Todos los hombres de Germán Crespo Los jugadores del Real Jaén guardan un minuto de silencio en el Nuevo La Victoria. / JUANDE ORTIZ Reparte los minutos ligueros entre los integrantes de la plantilla, en la que Antonio López es el futbolista más utilizado. El técnico del Real Jaén no ha repetido alineación en las 25 jornadas ligueras JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 24 enero 2019, 00:57

Todos tienen su oportunidad. La plantilla del Real Jaén, tras el aterrizaje de los dos últimos refuerzos invernales, está formada por 22 peloteros con clase. Futbolistas acostumbrados, en su gran mayoría, a ser importantes y referentes en sus anteriores bloques. Jugadores que aglutinaban la mayoría de minutos y eran habituales en el once titular que ahora ven cómo cada jornada se ven obligados a rotar.

Una bomba de relojería que Germán Crespo está gestionando estudiando, de forma pormenorizada, los futbolistas más adecuados en función del rival y las características que rodean a cada choque.

Así, Crespo no ha repetido dos jornadas con un mismo once. Y en cada duelo son habituales las rotaciones. Para todos excepto para Antonio López. El delantero granadino, pichichi del Grupo IX con 19 dianas, ha disputado los 25 encuentros ligueros como titular. Solo no salió en el once en los dos partidos de Copa del Rey, pero en ambos participó también.

Otros dos futbolistas son también fijos para Crespo en su once. El meta Ángel de la calzada y el lateral derecho Choco. Ambos han disputado 23 encuentros desde el inicio. Y por detrás de ellos se encuentra Juanca. El de Cazalilla ha participado en 21 partidos, 20 en el once.

Estos cuatro peloteros, junto a Mario Martos (al que los problemas físicos le impidieron participar en el arranque liguero, pero desde su recuperación es también otro jugador de confianza) forman el eje con el que Crespo vertebra cada jornada su equipo. Los demás van rotando y es complicado verles enlazar más de tres jornadas asentados en el once.

En el siguiente escalón encontramos a jugadores como Dani Fragoso (16 encuentros como titular), Javi Pérez (16 partidos con 15 de inicio), Rentero (17-14), Alberto Heras (17-14) o Juanma Espinosa (18-15).

Ramón ha participado en 14 partidos como titular, Cervera (15-13), Raúl García (16-12)y Jorge Vela (21-8). Llama la atención los números de jugadores como Moha, que ha participado en 20 encuentros pero 10 como titular. Su versatilidad le ha llevado a actuar como lateral pero también en la posición de extremo. Y Fran Hernández ha jugado 19 pero solo 9 desde el inicio.

Armero ha jugado en 16 duelos, 10 de ellos como titular. Y A Manu Alemán le costó encontrar una oportunidad y cuando la tuvo una lesión le apartó del once. Ha sido cinco veces titular. Por último, Juan Carlos, un fijo la temporada pasada, ha jugado en 17 partidos, siete como titular. Y el meta Ernestas ha disfrutado de tres, dos desde el inicio.