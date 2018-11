Real Jaén Heras: «Los cambios no se notan en este equipo» Alberto Heras, en el remate que su puso el tanto que le marcó al CD Alhaurino en el Nuevo La Victoria. / JUANDE El centrocampista del Real Jaén destaca que «la dinámica en este momento es muy buena»; «a nivel personal estoy muy feliz», dice JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 28 noviembre 2018, 01:55

Alberto Heras (26 años) llegó al Real Jaén tras tres temporadas en el Huétor Tájar. Un pelotero con clase que está destacando por su habilidad para sacar el esférico jugado con criterio desde atrás. Un futbolista inteligente, que sabe leer bien el partido, de la escuela de juego que opta por mimar el esférico y sacarlo jugado desde atrás. Trabaja por las tardes llevando las finanzas de una academia mientras da pasos en la creación de su propia empresa.

Germán Crespo siempre subraya que cuenta en su plantilla con cuatro medios centros titulares, por lo que toca repartir minutos con Cervera, Fran Hernández y Juanma Espinosa. «Así ha sido desde la pretemporada. Al tener tanta variedad en prestaciones, unos más defensivos, otros más ofensivos, en función de las necesidades del equipo toma la decisión».

Con todo, de los cuatro, Heras está siendo con 919 minutos en liga quien más minutos está teniendo, seguido de Juanma Espinosa con 859. «No lo he medido, sinceramente. Pero quiero jugar todos los partidos y todos dirán eso. Somos egoísta y cuando no juegas te enfadas, te muerdes la lengua y sigues trabajando».

Llegó a la casa blanca procedente del Huétor Tájar donde fue titular indiscutible para Crespo, con 35 partidos todos menos uno siendo titular. «Nos pasa a todos, estábamos acostumbrados a jugar todos los minutos. Es una cosa de cabeza para estar centrado».

Este año ha marcado un gol, en la goleada al CD Alhaurino en La Victoria (4-0). «Fue una gran alegría. No pensaba que iba a llegar tan pronto porque no soy un futbolista goleador. Suelo marcar tres o cuatro al año. Fue un centro de Víctor Armero, en segunda jugada, me suelo esperar, entré de segunda línea y entré solo y rematé».

El equipo está rompiendo los números firmados por el conjunto blanco en la primera vuelta del pasado curso liguero. 13 partidos sin perder y a un paso del liderato. «Yo realmente no miro eso y en el vestuario tampoco se comenta mucho. Lo lees pero no se le da mayor importancia. Para no despistarnos, vamos partido a partido».

El pasado domingo Crespo realizó una pequeña revolución en su once y el equipo rindió a un gran nivel. Muestra de que todos los peloteros están implicados y aprovechan su oportunidad. «Se está viendo que la inestabilidad que supone hacer cambios aquí no existe. Estamos en un gran momento y todos aportamos lo que nos está exigiendo el entrenador. Los cambios no se notan».

A Heras no le sorprende la trayectoria del CD El Palo. «Viendo los jugadores de su plantilla y el trabajo que está destilando su técnico. Mantienen el bloque del año pasado y se han reforzado muy bien. Han entrado en una dinámica positiva y de ahí es muy complicado bajarles. Intentaremos aprovechar cuando les llegue su racha negativa».

El domingo, 18:00 horas, toca el Torremolinos. «Vienen con mucha motivación. Han ganado a rivales fuertes». Después tocará una salida de las más complicadas como Antequera. «A esos partidos no les temo mucho, porque la motivación no falta. Es diferente cuando te mides a un rival de la zona baja y en un estadio de reducidas dimensiones».

Al equipo lo ve «enchufado, con muchas ganas de hacer grandes cosas y pasos firmes. La dinámica en este momento es muy buena. A nivel personal estoy muy feliz. Me exijo en los entrenamientos. Trabajo para mejorar».

Por otro lado, el equipo disfrutó ayer de una merecida jornada de descanso y hoy vuelve a los entrenamientos con todos los jugadores disponibles.