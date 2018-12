Real Jaén Germán Crespo: «El Linares se juega más por los resultados de las últimas semanas» Germán Crespo cumplirá su segundo partido de sanción en Linarejos, por lo que no podrá sentarse en el banquillo. / JUAN DE DIOS ORTIZ El técnico del Real Jaén destacó que el meta Ángel de la Calzada tiene buenas sensaciones, aunque no será hasta hoy cuando se valore su participación JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 29 diciembre 2018, 00:21

El técnico del Real Jaén, Germán Crespo, compareció ayer en la sala de prensa del club blanco para hablar del partido de este domingo (18:00 horas) en Linarejos. Un duelo que ha levantado una gran expectación en ambas localidades. En la capital jienense se han vendido las 600 entradas que la entidad linarense envió al Real Jaén. El día del partido se pondrán a la venta 100 más en taquilla.

Además, para garantizar la seguridad los autobuses estarán escoltados, también el que traslada al equipo. Y entrarán al estadio para evitar problemas. Son cinco fletados por la Federación de Peñas más otro del grupo de animación Orgullo Lagarto. A todos ellos hay que sumar los aficionados que se desplacen en sus vehículos particulares. Con lo que el ambiente está garantizado.

«Se trata de un partido especial por la rivalidad deportiva. Un encuentro diferente al resto. Intentaremos traernos los tres puntos lo que nos permitiría contar con una diferencia de puntos respecto al Linares importante aunque no definitiva por todo lo que queda», destacaba Crespo ayer.

El técnico granadino añadió que sus jugadores están muy motivados y Ángel de la Calzado tiene sensaciones positivas sobre la evolución de su lesión. «La gente está muy motivada. El jueves se probó Ángel un poco y tuvo que abandonar el entrenamiento. Las sensaciones son buenas. El viernes se ha ejercitado con el grupo y dependiendo de la evolución que tenga el sábado se tomará una decisión. Las sensaciones son buenas, de lo contrario no hubiera entrenado. Después de un esguince siempre hay riesgo. Pero las sensaciones que tiene él son muy buenas».

El resto de futbolistas está disponible. «La pena es que se tengan que quedar dos jugadores fuera de la convocatoria porque está todo el mundo muy enchufado y así lo han demostrado durante toda la semana».

Interrogado por el bloque que se juega más en este duelo destacó que «ellos se juegan más por los resultados de las últimas semanas. Nosotros llegamos con una diferencia de puntos importante y si ganamos serían siete puntos más el 'golaverage', es decir tres partidos que es lo que hemos perdido en la primera vuelta. Las segundas vueltas son complicadas porque los equipos que se están jugando el descenso se hacen muy fuertes en casa. Ellos saben que no pueden fallar y nosotros vamos con la confianza de haber sido campeones de invierno. El objetivo es mantener el liderato hasta final de temporada, aunque no es algo que nos obsesione».

Ambos entrenadores se conocen al detalle. «Pero los entrenadores estamos para buscar esa capacidad de sorpresa. Siempre con nuestro estilo de juego, dándole importancia al trabajo ofensivo».

Crespo subrayó, una vez más, que el estilo en el equipo blanco no se negocia. «La intensidad aumenta, el futbolista quizás no tenga esa tranquilidad para pensar pero no vamos a renunciar a nuestro estilo de juego. El campo no está en las mejores condiciones, pero pese a esto intentaremos dar un buen trato al esférico y hacernos dueños del balón».

A por los tres puntos

A Germán Crespo, como al presidente del Real Jaén Tomás Membrado, tampoco le vale un empate pese a que serviría para seguir siendo líderes. «No, lo he demostrado en el tiempo que llevo aquí y en los años como entrenador. Vamos a ir a por el partido desde el primer minuto. Sabemos que nos medimos a un rival que tiene la necesidad de ganar y con eso sí tenemos que jugar un poco».

También valoró positivamente la respuesta de los seguidores blancos. «La afición del Real Jaén siempre está ahí. Te hace sentir como local. Agradecer a todos los que viajan. Nos vamos a dejar hasta la última gota de sudor para intentar sumar los tres puntos. También pediría que hagamos de este derbi un espectáculo. Porque un partido de este tipo en Tercera División es muy difícil de ver. Y que cuando termine el partido seamos tan amigos. Que el que piense llevar violencia a este encuentro se quede en su casa porque es un partido para disfrutar y darle la enhorabuena al que gane».

Por último reconoció que todavía no tiene claro el lugar en el que vivirá el partido, por su sanción.