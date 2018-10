Real Jaén Germán Crespo despide a Higinio Vilches, Dani Fragoso y Migue Montes Higinio Vilches era el capitán del Real Jaén y uno de los jugadores más queridos por la afición blanca. / JUANDE ORTIZ Los ya exjugadores del Real Jaén aseguran que dentro de la plantilla existe trato de favor y que Crespo no está capacitado para llevar la nave blanca JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 4 octubre 2018, 01:27

Un tsunami asoló ayer la casa blanca. Germán Crespo daba un golpe de autoridad en la plantilla y, antes de que empezara el entrenamiento matutino, delante de todo el plantel de peloteros, y con la presencia de Andrés Rodríguez y Salva Márquez, anunciaba que prescindía de los servicios de Higinio Vilches, Dani Fragoso y Migue Montes. El granadino, máximo responsable de la parcela deportiva, esgrimía motivos «deportivos y de ambiente en el vestuario» para tomar esta decisión. En concreto sus palabras fueron directas: «No me aportan nada en lo deportivo y tampoco en el vestuario». A renglón seguido desde el club se les invitaba a pasar «por las oficinas a recoger el finiquito».

El club blanco emitió un breve comunicado: «El Real Jaén, a través de su área deportiva con la persona que ostenta todos los poderes en esta parcela, ha decidido dar la carta de libertad a Dani Fragoso, Higinio Vilches y Migue Montes. Desde el club agradecemos los servicios prestados y le deseamos suerte en el futuro». Ni una coma más, pese a los intentos de esta redacción para recabar la versión oficial de la entidad. El gabinete de prensa aseguró ayer que «Germán Crespo no hablará hasta el viernes». Crespo solo espetó ayer que «al haber hoy partido no quería distraer la atención». A la espera de escucharle da la sensación de que ha intentado apagar un fuego en el vestuario con un bidón de gasolina. Un 'o ellos o yo' en el que el club ha decidido respaldar a su entrenador.

Los que sí ofrecieron su versión de los hechos fueron los tres futbolistas. Desolados, rotos y con lágrimas brotando en algunos momentos. La angustia les impedía, en muchas ocasiones, terminar las frases.

A los tres se le pidió su versión sobre la marcha del equipo y la dieron en un cónclave con el consejero delegado, Andrés Rodríguez. «Había que buscar una solución porque no era posible que el equipo fuera octavo. Se hacía necesario revertir la dinámica y alguien se lo ha tomado mal. Pero la conversación no pasó de ahí, fue normal y yo llegaba tranquilo al entrenamiento, no pensaba que esto iba a pasar», explicó Higinio Vilches. Incluso estaba previsto que ayer y hoy otros futbolistas trasladaran la misma idea a los responsables del club. «En total unos seis o siete jugadores más opinan como nosotros y, salvo dos o tres que preferían no manifestarse, el resto iban a hablar con el club antes de que todo esto sucediera», añadió Vilches.

El hasta ahora capitán blanco explicó que «se estaba produciendo una situación incómoda porque hay muchos más compañeros que opinan que el entrenador no es el idóneo para llevar esta plantilla. No solo deportivamente, también personalmente, que no es apto para llevar a un grupo de personas. No hay mal rollo entre los jugadores, pero sí es cierto que en el vestuario no se da la alegría que debería tener».

Trato de favor

También habló claro Migue Montes, máximo artillero del Real Jaén la pasada temporada. «Sí ha habido trato de favor en este grupo. No digo que los que vengan sean mejores ni peores. En mi caso me consta que este entrenador no me quería desde el principio. Nadie puede hablar mal de mí en el vestuario. Él tenía premeditadas muchas cosas antes de llegar a Jaén. Le deseo lo mejor al club, pero no me imaginaba salir así del Real Jaén». Sobre su futuro explicó que «la semana pasada contaba con una propuesta para cobrar el doble y he seguido en el Real Jaén porque mi ilusión era ascender aquí».

Resulta complicado comprarle a Crespo la razón del rendimiento deportivo. Máxime cuando los tres jugadores fueron titulares el domingo pasado en Vélez. Además, Dani Fragoso ha sido titular los seis partidos ligueros y los dos encuentros de Copa del Rey. Vilches ha disputado cuatro encuentros ligueros, perdiéndose por lesión únicamente dos. Montes, que también estuvo lesionado y al que le estaba costando más ser un fijo, también ha participado en cuatro encuentros ligueros y los dos de Copa del Rey. «Desde que llegó al principio noté que iba a por mí. No me dirigía la palabra pero no pensaba que llegara a tal punto. Aquí hubo jugadores que le impusieron y yo soy uno. Ni a Dani ni a otros tres o cuatro más, no quería a nadie del año pasado. Tuvo que tragar. Se ha hecho sin corazón», señaló ayer Higinio Vilches.