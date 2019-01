Real Jaén Fran: «No puedo permitirme un año sin jugar, pero no me arrepiento de haber firmado aquí» Fran Hernández celebra el gol que le marcó al Guadix en La Victoria. / JUANDE ORTIZ El centrocampista del Real Jaén subraya que «una suerte estar en una entidad al día y donde la directiva te ayuda si tienes un problema» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 4 enero 2019, 01:14

El Real Jaén trabaja con la mente puesta en borrar el tropiezo del pasado domingo en Linarejos. El lunes toca recibir al colista, un River Melilla catalogado como partido trampa. «Nunca había jugado un lunes, pero lo prefiero a un domingo, día de Reyes. La gente da el duelo por hecho pero no es un equipo fácil. Su plantilla es corta y les cuesta los últimos minutos. Tenemos que hacer nuestro fútbol, jugar bien y dejar los puntos en nuestro casillero. Su estadística muestra que suelen perder en los últimos minutos muchos partidos. No será fácil ganarles», explica Fran Hernández.

En lo personal afirma sentirse «muy bien, con ganas de disputar más minutos. Después de la temporada que hice la campaña pasada esperaba tener más protagonismo. Esto es largo y toca seguir trabajando. No es que pienses salir, estoy muy contento, aunque sí esperaba jugar algo más. Tampoco puedo permitirme un año en el que no juegue o pase desapercibido porque el año pasado tuve ofertas importantes después de un gran año. Aunque tomé la decisión de firmar por el Real Jaén y a día de hoy no me arrepiento».

Añade que «quedan 20 partidos donde cualquier jugador puede ser importante. Tengo que trabajar como lo estoy haciendo y esperar a que llegue la oportunidad para aprovecharla».

La plantilla ya ha olvidado el tropiezo ante el Linares Deportivo. «Tuvimos el partido de Linarejos en nuestra mano, pero si perdonas lo acabas pagando. Cuando acabó el partido Germán nos dijo que desconectáramos. Ahora nos espera una segunda vuelta en la que los errores penalizan mucho más porque ya no habrá margen. En Linares puedes perder por su calidad. Hay que estar arriba al final de la temporada».

Y subraya la enorme calidad que hay en el Grupo IX. «Este grupo es muy complicado. En cualquier campo puedes perder. Hemos sido superiores en casi todos los partidos salvo en Motril y Antequera. Donde se consiguen los objetivos es en los campos complicados de la zona baja de la tabla. Tenemos una segunda vuelta para corregir errores».

Para Fran Hernández el liderato se jugará en los campos de los bloques que luchan por eludir el descenso. «El Rincón es un conjunto rocoso donde el Palo también ha perdido. Las ligas se ganan en esos campos porque ellos se juegan la vida. Sabemos lo que nos pasó, perdimos puntos que no debimos ceder, pese a que no lo merecimos. Hay que sumar ante estos rivales para que cuando toquen los conjuntos de arriba disputarles el partido. Nosotros nos olvidamos de la clasificación para desarrollar nuestro fútbol. Y así los resultados llegarán solos. Ahí hay que sumar de tres en tres. Ante el Real Jaén los rivales van con una motivación especial».

Por último subraya que «es una suerte estar en un club en el que cobras el día 28. Así también se consiguen los resultados en una entidad en la los pagos están al día y si tienes un problema la directiva está ahí para ayudarte. Están a muerte con nosotros».