Real Jaén Fragoso: «Así es la vida, me ha dicho Crespo al preguntarle por lo que comerían mis hijos» Fragoso, el día de su presentación, en 2017. El central catalán, una vez terminada la reunión en el vestuario, tuvo la oportunidad de dialogar con el entrenador J. A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 4 octubre 2018, 08:37

La decisión de los despidos en el Real Jaén dolió ayer en el seno de la afición jienense. Por el fondo y las formas. Son tres peloteros con clase y muy queridos en Jaén. Pero además, por lo que contaron ayer los jugadores, la puesta en escena dejó mucho que desear.

Dani Fragoso lo explicó a la perfección. «Nos ha dejado en la calle, a mi y a mi familia, a mis dos hijos que están en el colegio. Ha dicho que él es el que manda y que nos quería fuera».

El central catalán, una vez terminada la reunión en el vestuario, tuvo la oportunidad de dialogar con Crespo. Le espetó que cómo podía argumentar motivos deportivos si él había sido un fijo en el once. «Entonces me dice que era tema de vestuario, cuando yo siempre he ayudado a los que han venido de fuera, en mi casa se ha quedado gente de Granada con mi familia para evitar volver a Granada. Le he pedido que me diera una razón y no ha sido capaz de decirme nada más que me tenía que ir fuera. Tengo dos niños que van al colegio, no tengo nada, me deja en la calle sin dinero para darles de comer y me ha dicho que así es la vida».

Dani Fragoso añadió que «sólo me ha dicho que el que manda es él. Estoy muy dolido y frustrado por todo lo que he hecho por el club. Hace dos semanas Andrés Rodríguez reconoció a mi padre que la pasada temporada en los peores momentos ayudábamos Higinio y yo. Por eso, que me deje en la calle, con mi familia, me duele. Estoy a mil kilómetros de mi casa. No es tema deportivo, tampoco es de vestuario, y no me ha sabido decir el motivo. Estoy reventado».

En el mismo sentido se expresó Higinio Vilches:«Siento una gran frustración porque me ha costado muchos años y sacrificio llegar al equipo de mi tierra y de mi ciudad. Y en poco tiempo alguien ha decidido que no soy un jugador adecuado para vestir esta camiseta y ha roto así mi sueño. Mi ilusión era retirarme en el Real Jaén».

Y todo esto con una final de Copa Diputación que el equipo debe jugar hoy jueves en Ibros.