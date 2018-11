Real Jaén Fragoso: «La dinámica es estupenda» Dani Fragoso se ha asentado en el centro de la defensa del Real Jaén. / JUANDE ORTIZ Dani Fragoso se quejó del trato que recibieron del colegiado, «estuvo todo el rato hablándonos mal a los jugadores y señalando faltas inexistentes». El central del Real Jaén subraya los 12 partidos que contabilizan sin perder en Liga JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Miércoles, 21 noviembre 2018, 01:10

Regresó a la plantilla para volver a ser un futbolista importante en el centro de la defensa blanca. Dani Fragoso se ha vuelto a convertir en un fijo para Germán Crespo. Una voz autorizada para valorar la trayectoria del conjunto jienense.

«No nos podemos obsesionar con no haber conseguido el primer puesto. Estamos trabajando muy bien durante toda la semana. También en los partidos. Se nos escaparon dos puntos por circunstancias externas como la meteorología, pero llevamos una racha muy buena de doce partidos sin perder y eso muy pocos equipos lo pueden decir. La dinámica es estupenda y la primera posición vendrá. Lo importante es estar en lo más alto de la tabla al final de la temporada», señaló a IDEAL.

Interrogado por los aspectos a mejorar señaló que «todos los equipos deben mejorar. En defensa estamos bien, quizás lo que nos falta es disparar un poco más desde fuera del área. El nivel defensivo siempre se puede afinar pero hay que tener en cuenta que el rival también juega. Tienen sus virtudes ofensivas y como nosotros exponemos tanto es normal que dejemos más espacios».

El domingo tocará rendir visita al Alhaurín de la Torre. «Será muy complicado, en un campo reducido y de césped artificial. Pero hemos mejorado mucho en el rol de visitante. Si hacemos las cosas como hasta ahora conseguiremos los tres puntos».

En el seno de la plantilla solo piensan en el presente. «No nos paramos a pensar si mejoraremos los puntos del pasado curso. Estamos centrados en esta temporada y esa es la línea a seguir. El equipo tiene mucha ambición y somos una piña».

A nivel personal asegura estar «muy contento con todo. El equipo atraviesa una dinámica positiva y se está viendo el buen bloque que formamos y la gran familia que hay en el vestuario. Todo eso se refleja en el campo».

La plantilla se ejercitó el lunes y descansó ayer martes. Hoy vuelven a trabajar pensando en el duelo del domingo con todos los jugadores disponibles para Germán Crespo a excepción de Fran Hernández, que deberá cumplir su partido de sanción.

Del colegiado del domingo subraya que le resultó «raro que el árbitro pitó gol mirando al línea y después lo anuló. Además, estuvo todo el partido hablándonos mal, nos metió saques de esquina que no eran y faltas. No nos dejaba salir de nuestro campo. Tenemos que luchar contra los árbitros, pero no pasa nada».

Por otro lado, Juanma Espinosa explicó ayer en Ser Deportivos Jaén que había recibido una oferta del Pontevedra (Grupo I de Segunda B), conjunto que ya se interesó por el centrocampista de Arbuniel este verano. Espinosa ha agradecido el interés pero ha trasladado a la entidad gallega su deseo de continuar en el Real Jaén y cumplir su contrato de tres años. Espinosa quiere ascender con el club blanco.