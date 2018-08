Real Jaén La felicidad viste de blanco y morado El Real Jaén ha empezado con buen pie la liga tras el triunfo del domingo ante el Linares Deportivo. / JUANDE ORTIZ El Real Jaén arranca la temporada, a diferencia del curso pasado en Atarfe, con un triunfo | El conjunto blanco no jugará este fin de semana en Melilla y afronta ahora dos partidos coperos, en Huelma y Talavera, en el rol de visitante JOSÉ A. GUTIÉRREZ Jaén Martes, 28 agosto 2018, 00:15

El fútbol es algo más que un deporte, para muchos aficionados es una herramienta con la que cazar una pizca de felicidad. El pasado domingo Juanca, con un gol que pasará a la historia de la entidad de la capital jienense, y sus compañeros cumplieron los sueños de un nutrido grupo de seguidores de un Real Jaén que pudo empezar con buen pie el curso liguero.

A diferencia de lo que ocurrió la temporada pasada en Atarfe, donde el conjunto jienense tropezó con un tanto de Alfonso en el minuto 81. El Real Jaén se hizo con los tres puntos en su debut liguero, en un duelo muy disputado ante el eterno rival. Una victoria que deja además un plus de confianza para un proyecto nuevo, liderado por el técnico granadino Germán Crespo, que necesita seguir consolidándose para crecer.

Además, los blancos no disputarán este próximo fin de semana el partido correspondiente a la segunda jornada liguera que debía celebrarse en Melilla. El choque ha sido aplazado ante la dificultad para desplazarse hasta la ciudad norte africana y se jugará el 26 de septiembre a partir de las 18:30 horas.

Así las cosas, el Real Jaén volverá a la competición doméstica el próximo 9 de septiembre en el Nuevo La Victoria para recibir al Guadix. Antes, los pupilos de Germán Crespo deben medirse en cuartos de final de la V Copa Presidente de Diputación al CP Huelma y la próxima semana en la primera ronda de la Copa del Rey rendir visita al Talavera.

Dos encuentros que servirán para mantener el pulso competitivo y para seguir repartiendo minutos en una plantilla de 22 peloteros con clase que en su gran mayoría fueron titulares indiscutibles en sus respectivos conjuntos en el pasado curso liguero. Una circunstancia que deberá gestionar el técnico granadino.

El pasado domingo ya se quedaron fuera de la lista de convocados dos ilustres que la temporada pasada eran habituales en el once. Víctor Armero (41 partidos de blanco, 32 de ellos desde el inicio) y Cervera (29-27, cifra que no fue mayor por culpa de las lesiones) no se vistieron. Y no hay que olvidar que Mario Martos (15-13, tras firmar en el zoco invernal) y Rentero (19 en el Martos CD, 14 como titular) no contaban con opciones al arrastrar problemas musculares.

Crespo apostó por un once con De la Calzada, Choco, Higinio Vilches, Dani Fragoso, Javi Pérez, Heras, Juan Carlos, Juanma Espinosa, Antonio López, Juanca y Raúl García. Solo tres futbolistas del pasado curso, el resto elegidos de entre las incorporaciones.

Gestión de la plantilla

También llamó la atención que partiera desde el banquillo un jugador que vino de la mano de Crespo del Huétor Tájar, Fran Hernández, que durante la pretemporada ha dejado goles y acciones de mucha clase. Pero la competencia es muy alta en la parcela ancha del terreno de juego. Migue Montes, máximo artillero blanco la pasada temporada, también se vio relegado al banquillo. Lo cierto es que la mayoría de los peloteros que confeccionan el plantel reclutado por el entrenador granadino Germán Crespo fueron titulares indiscutibles en sus respectivos equipos en el pasado curso liguero. De esta forma, el técnico blanco tendrá dos hombres por puesto para confeccionar su once. Habrá mucha competencia no solo por formar parte del once de elegidos, también por entrar en las convocatorias por ahora de 16 futbolistas.