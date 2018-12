Real Jaén Diego Delgado: «El Loja va a intentar tener el esférico» El técnico Diego Delgado durante su etapa como entrenador en el CD Martos. :: Enrique El entrenador del conjunto lojeño explica que «la pelea con el Real Jaén estará en el centro del campo, donde tendremos que presionar» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 14 diciembre 2018, 01:23

El técnico cordobés Diego Delgado renovó esta temporada en Loja tras firmar un gran año. El conjunto lojeño finalizó en el noveno puesto de la clasificación. Se le marcharon jugadores importantes como Antonio López (al Real Jaén) y Fefo y firmaron a futbolistas jóvenes y con proyección. «Se nos fueron 50 goles. Además te daban cosas entrenando y en el vestuario. Antonio nos aportaba mucho tanto en ataque como en defensa, pero nosotros nos podemos competir en el tema económico. Es verdad que nos está faltando gol, pero estamos ofreciendo otras cosas».

Los blancos rinden visita al Loja este domingo a partir de las 17:30 horas. «La semana pasada fue muy dura. Tuvimos que jugar tres partidos y sufrimos tres roturas. Pero también recuperamos a Lolo que para nosotros es muy importante. El partido ante el Real Jaén nos llega en un buen momento, estamos trabajando bien y a pesar de ser un bloque joven le hemos cogido el aire a la categoría. Queremos que se vea un partido bonito. Es verdad que el Real Jaén tiene más potencial pero esperamos ponerles las cosas muy difíciles».

Antes de firmar por el Loja, Delgado estuvo tres campañas dirigiendo al Martos CD, al que metió en la fase de ascenso a Segunda División B en la temporada 2014/2015 tras un cuarto puesto en la liga. Después firmó una décima y novena posición en sus otros dos años.

De Antonio López todo son buenas palabras. «Llevaba tres años intentando firmarlo y sabía lo que nos podía dar. Explotó el año pasado pero eso lo veía cualquiera. Si tienes un equipo que juegue bien por banda y centre bien te garantiza 20 goles, algo que en esta categoría es muy complicado. Además, hace equipo, entre semana es el primero que se exige y luego te da muchas cosas sin balón. Es el primero que presiona y me sorprendió gratamente a pesar de que ya lo conocía».

De esta forma, le preocupa «que le lleguen balones a Antonio. Si lo dejamos entrar y centrar nos crearán muchos problemas. Intentaremos que no le lleguen muchos balones. Al Real Jaén es muy complicado quitarle el balón, pero nosotros vamos a intentar tenerlo. Seremos descarados. En algunas partes del campo intentaremos que no jueguen cómodos, que no entren por fuera. La pelea estará en el centro del campo donde tendremos que presionar y estar encima de ellos. El que apriete más y gane la batalla ahí tiene mucho adelantado. Nosotros vamos a meter gente muy rápida por fuera para hacerles trabajar a sus laterales y cuanto menos suban ellos mejor para nosotros».

Diego Delgado destaca el gran estado del césped en el que se disputará este duelo. «El campo está fenomenal. Es uno de los mejores de la categoría porque es muy amplio y está recién puesto. No es césped natural pero es un césped artificial muy bueno. Les facilita su juego pero a nosotros nos gusta tener el balón también».

Y añade que espera que «haya mucha gente. En Loja hay mucho ambiente durante toda la semana».

Se trata de un entrenador que apuesta por un fútbol atractivo, al igual que Crespo, del que asegura que «aunque no nos hemos tratado mucho me ha demostrado la gran persona que es. Y como entrenador es uno de los mejores de la categoría. He hablado con jugadores y todos hablan bien de él y cuando eso es así es por algo. La filosofía y la manera de trabajar te dice mucho».

Ausencias locales

En el apartado de bajas comenta que no podrán contar con «Chavo, ni con el portero Óscar, no sabemos si Sergio García llegará, también es dudosa la participación de Chico. Pero recuperamos a Diego y a David López para el domingo».

Del Grupo IX asegura que «los cuatro que están arriba será muy complicado moverlos de ahí. Porque el Antequera ha pasado su racha mala y tiene un equipazo, el Real Jaén estará arriba como el Linares y el Palo es una de las mejores plantillas de la categoría, si no la mejor. El Vélez se ha reforzado muy bien. El Mancha Real tiene una gran plantilla aunque no sé si le dará tiempo para llegar».

De su equipo reconoce que «estamos ahora mismo en el sitio que tenemos que estar. La plantilla es corta, nos está costando hacer gol pero seguro que la segunda vuelta será mejor que la primera y daremos ruido».