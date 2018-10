Real Jaén David busca tumbar a Goliat en el Abdón El granadino Antonio López es el tercer máximo artillero del Grupo IX con siete dianas. / JUANDE ORTIZ El Real Jaén rinde hoy visita (17:30 horas) al CD Torreperogil de Antonio Torres JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Jueves, 1 noviembre 2018, 02:18

Torreperogil vivirá hoy una fiesta. A partir de las 17:30 horas rinde visita un Real Jaén que lleva todo el mes preparando un asalto al liderato del Grupo IX que desea culminar este fin de semana, en el que se disputarán dos jornadas. Los locales, en su debut en categoría nacional, están destilando un más que digno inicio de campeonato liguero, aunque echan en falta en su casillero algún que otro punto en relación al fútbol desarrollado que les serviría para salir de los puestos de descenso.

El encuentro ha levantado una gran expectación en la localidad jienense. El estadio se ha engalanado para la ocasión con gradas portátiles y estreno de una nueva cubierta. Se espera que más de 300 aficionados de la capital jienense se desplacen hoy, con dos autobuses fletados por la Federación de Peñas del Real Jaén, con una asistencia que podría acercase a los 1.500 aficionados de ambas entidades en el Abdón Martínez.

El técnico local Antonio Torres dejó en la previa del choque unas declaraciones que espera que sean premonitorias: «Queremos dar la sorpresa. Se enfrenta un extremo y otro, David contra Goliat, pero en cuanto a ilusión y entrega las fuerzas se igualarán. En abonados, presupuesto y demás no se puede competir pero estas cosas no meten goles. Seremos once contra once. Vamos a intentarlo siendo conscientes de la dificultad que supone tumbar a este Goliat que a día de hoy se está mostrando inexpugnable».

Lo cierto es que el Real Jaén llega a este duelo tras firmar un mes de octubre pletórico en el que han ganado los cinco partidos, dejando 15 puntos en el zurrón. Una racha positiva que ha llevado a los blancos a situarse a un solo punto del liderato que ostenta el CD El Palo. Además, siguen presumiendo de ser la escuadra más realizadora del Grupo IX con algo más de dos dianas por encuentro.

El Torreperogil se presenta en puestos de descenso. Pero habiendo dejado muy buenas sensaciones en todos sus duelos, en los que con la excepción de la visita a Antequera, marcada por crueldad del calendario, han competido en todos sus compromisos. En el debe también hay que apuntar una cierta falta de pegada, que le ha impedido contar con algún punto más en su casillero. Pero se trata de un bloque que sabe ser práctico, fiel reflejo de su entrenador, que destaca por su sobriedad defensiva.

Campo pequeño

Así, al Real Jaén le tocará ser más práctico. El Abdón es un terreno de juego de reducidas dimensiones por lo que hay que prestar especial atención a las segundas acciones. No se puede llegar con el balón controlado hasta la misma portería.

El Real Jaén empieza a dar miedo. Se está convirtiendo en una máquina engrasada a la que solamente le falta empezar a resolver sus encuentros con algo más de premura y no dejar los deberes para la recta final de los duelos.

En el apartado de ausencias, los locales no podrán contar con Sergi y Pipa, ambos por lesión. En el Real Jaén, Germán Crespo tiene disponibles únicamente a 17 futbolistas de la primera plantilla. Juanma Espinosa ha sido sancionado con dos encuentros por su expulsión del pasado sábado ante el Atlético Mancha Real. De esta formará se perderá también el partido del próximo domingo ante el CP Almería y no podrá actuar hasta el trascendental duelo en Motril. Tampoco podrá ser alineado mañana jueves el central Javi Pérez por acumulación de tarjetas. Así, Ramón volverá a ser la pareja de Dani Fragoso. El técnico granadino ha llamado al juvenil Lendínez para completar la convocatoria. Como curiosidad hay que subrayar que Antonio Torres y Germán Crespo fueron compañeros en un Granada dirigido, entonces, por Lucas Alcaraz.

Por otro lado, el próximo rival de los blancos, el CP Almería, ha anunciado la decisión de hacerse cargo «del coste de 30 entradas para los socios gestores que quieran ir a presenciar el partido correspondiente a la jornada número 13 que nos enfrenta al Real Jaén».