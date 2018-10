Real Jaén Dani Fragoso pide perdón públicamente y solicita ser readmitido en el Real Jaén El jefe de prensa del club blanco, junto al central del Real Jaén, Dani Fragoso. / BESTPHOTOSOCCER/ REAL JAÉN El club abre la puerta a la posibilidad de que el central siga a las órdenes de Crespo, tras pedirle perdón por teléfono y públicamente JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN. Viernes, 5 octubre 2018, 00:54

Visiblemente nervioso y superado por la situación Dani Fragoso compareció ayer, «a petición propia», en una rueda de prensa para pedir perdón y solicitar ser readmitido en la disciplina del conjunto de la capital jienense. Fragoso se arrepintió de acudir al famoso cónclave que acabó con su expulsión del equipo junto a Higinio Vilches y Migue Montes. Además negó que existan divisiones en el grupo, subrayó que Crespo «siempre ha tratado a todo el mundo por igual» y declaró que siempre ha mantenido que «Germán Crespo está totalmente capacitado para dirigir al Real Jaén».

Fragoso no se cansó de pedir perdón. Reconoció que lo había hecho personalmente con Crespo por teléfono el miércoles por la noche y quiso hacerlo público ayer. «Si he dicho o hecho algo por lo que alguien se pueda sentir ofendido (entrenador, cuerpo técnico, afición, club, Andrés Rodríguez..., quiero pedir disculpas. Nunca he tenido problemas en ningún vestuario en los 20 años que sumo como profesional. Estoy muy mal, tremendamente afectado por todo lo que ha pasado. Y arrepentido».

Destacó que «dentro no hay dos bandos. El grupo está unido. Sí es cierto que la gente que no juega está más molesta, pero eso es normal. No ha habido ningún problema en el vestuario. Los compañeros de Granada están perfectamente integrados, incluso se han quedado a dormir en mi casa algunos de ellos. Tampoco creo que Germán trate a la gente de forma diferente».

Y quiso dar su versión. «Fui a la reunión porque yo era el segundo capitán. No asistí como Dani Fragoso, lo hice en calidad de segundo capitán. Estaba en desacuerdo con algunas cosas de las que allí se hablaron y así lo hice saber. Siempre le he dado todo mi apoyo a Germán, con el que solo tengo palabras de agradecimiento. Ahí están mis números, que muestran que lo he jugado todo con él. Ha tratado a todo el mundo por igual, así lo he vivido desde dentro».

Le encantaría quedarse

Pidió ser readmitido. «Ahora mismo estoy fuera del Real Jaén y no sé si seré readmitido, quería dar mi versión de los hechos. Me encantaría seguir pero la decisión corresponde al club. Le doy todo mi apoyo a Germán Crespo. En esa reunión me he podido equivocar en haber ido, no tenía que haber estado allí. Pero asistí porque me sentía en la obligación de estar por ser segundo capitán.

Explicó que no consideraba estar pasando el marrón a nadie. «Todo lo contrario estoy aquí para dar la cara y para ayudar al equipo. Siempre he intentado ayudar a todo el mundo».

Y por si quedaba alguna duda volvió a insistir: «El mister está cien por cien capacitado. A Dani Fragoso lo ha tratado de forma excelente. He hablado mucho con él. No he pedido la cabeza de nadie y menos la suya. Soy el que más minutos está jugando de la plantilla, no sería inteligente pedir su salida en esta situación. He hablado con él por teléfono y le he mostrado mi apoyo. Le he pedido disculpas personalmente y ahora también de forma pública. Estoy dolido porque creo que no me lo merecía. Pero Crespo está capacitado para sacar esto adelante. No estoy de acuerdo con lo que se habló allí. Solo tengo palabras de agradecimiento para el entrenador. Además, no se pidió su cabeza, se habló de si estaba capacitado».