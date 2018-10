Crespo: «Tenemos que seguir con la misma intensidad» El técnico del Real Jaén, junto al jefe de prensa. El máximo responsable deportivo del club asegura que está buscando «sobre todo un ariete para que compita con Antonio López» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 20 octubre 2018, 02:44

El Real Jaén desea alargar en el municipal Matías Prats la buena racha de resultados que le ha llevado a acariciar el liderato del Grupo IX. Germán Crespo cuenta con todos sus efectivos disponibles, a excepción de Víctor Armero, que está acelerando su proceso de recuperación y ya ha empezado a correr, para un duelo provincial cargado de alicientes.

«El Torredonjimeno este año no ha empezado como creíamos todos que iba a arrancar. Mantiene la base de la temporada pasada, con refuerzos importantes y suele pasar eso que cuando crees que mejor te van a salir las cosas no es así. Sabemos el rival al que tendremos que medirnos, la calidad individual y colectiva que atesoran, un equipo muy bien trabajado. El año pasado hicieron las cosas muy bien, aunque es cierto que perdieron algo de gol con la llegada aquí de Juanca. Carrillo tampoco está tan acertado como el año pasado pero sabemos que será un rival muy complicado. Ya nos pasó en Atarfe al que yo había visto en semanas anteriores sin intensidad ninguna. Y en esta semana hemos visto partidos del Torredonjimeno donde quizás la intensidad no ha sido, pero con el ambiente que habrá y las dos aficiones presentes está claro que tendremos un rival muy complicado», destacó ayer en rueda de prensa Germán Crespo.

El partido no tendrá nada que ver con el que enfrentó a ambas escuadras en Copa Diputación. «Ellos sacaron un equipo parecido al que nos encontraremos el domingo pero la intensidad será diferente. La profundidad de plantilla no es la misma que la nuestra».

Y añadió que «yo creo que ellos no tienen presión ninguna por parte de su afición, pero en su casa seguro que no quieren fallar. Nosotros llegamos en una dinámica muy buena, con sensaciones muy buenas en cuanto a juego y resultados y esperamos que esa situación en la que se encuentran esté a favor nuestra. Está claro que se van a medir al Real Jaén y eso motiva a los rivales, pero esa motivación la vamos a superar».

Interrogado sobre el guión del partido que espera destacó que «el que a todo el mundo le gusta. Habrá dos aficiones animando a su equipo, ejemplares, un buen terreno de juego que espero que pese a la lluvia se encuentre bien. Buen trato de balón y creo que de cara al espectador se verá un gran espectáculo. Dos equipos que saben a lo que juegan. Tenemos que seguir con la intensidad de los últimos partidos, ser un bloque atrevido y tener claro que aunque ofensivamente no le están saliendo las cosas bien cuentan con jugadores por banda muy verticales, un goleador como Carrillo, un jugador como Adri que posee un gran último pase y tendremos dificultades. Queremos ser muy intensos defensivamente».

El técnico blanco aseguró que «no habrá tantos cambios en el once. Cuando vemos trabajar a la plantilla te crea muchas dudas. Quien no jugó ni un minuto la semana pasada estos días ha trabajado muy bien y lo mismo tiene su oportunidad. Será complicado mantener un once titular todos los domingos».

En el apartado de bajas cuenta con todos sus efectivos «salvo Víctor Armero que está evolucionando muy bien. Ya ha empezado a hacer carrera y el fisio cree que acortará los plazos de recuperación. Los demás han entrenado al cien por cien. Así, Javi está completamente recuperado. Jorge Vela se ha tenido que salir por un golpe en el dedo a última hora pero esperemos que pueda llegar al duelo».

Y añadió que «algún cambio habrá en el once. La gente que sale del banquillo aporta mucho. Salen para sumar como se demostró en los últimos partidos. Quiero que todos los jugadores se sientan importantes hasta el último minuto de entrenamiento».

Dani Fragoso

Al que le tocará seguir trabajando para recuperar su rol en el equipo es a Dani Fragoso. «Con él está siento todo perfecto. El trato era igual para todos. Dani sabe que hay jugadores que no han fallado cuando él no ha estado. Ramón está cumpliendo, igual Manu Alemán y eso hay que premiarlo. Dani está trabajando como un niño de 18 años, pronto volverá a ser titular porque se está esforzando mucho».

Y a la hora de refuerzos para suplir las bajas de Higinio Vilches y Migue Montes destacó que «se están viendo jugadores sobre todo en la demarcación de delantero porque ahí solo tenemos a Antonio López, pero lo que no queremos es equivocarnos. Tenemos ofrecimientos de futbolistas que están jugando pocos minutos o llevan pocos goles. Queremos firmar un jugador de plenas garantías para que compita y mejore lo que hay. Si no esta semana el mes que viene».