Real Jaén Crespo quiere alargar la dinámica positiva Germán Crespo dirigiendo un partido del Real Jaén. / JUANDE ORTIZ Víctor Armero, único jugador lesionado del Real Jaén, ya ha empezado a tocar balón de forma individual JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 26 octubre 2018, 01:08

Que el ritmo, y los puntos en el casillero del Real Jaén, no paren. El entrenador del Real Jaén, Germán Crespo, desea alargar la dinámica positiva en la que lleva inmerso su equipo en el último mes. El primer objetivo pasa por derrotar mañana sábado en el Nuevo La Victoria a un Mancha Real plagado de viejos conocidos.

«Sabemos que nos medimos a un gran rival, que ha mantenido el 90% del equipo del año pasado cuando ya demostraron que son capaces de grandes cosas. Este año es cierto que no les está acompañando los resultados. Pero nos enfrentamos a jugadores que estarán muy motivados y a un equipo que tiene mucha calidad y que está muy bien trabajado. Un bloque que es capaz de ganar, en cualquier momento, un número importante de partidos seguidos. Nosotros vamos a intentar con la dinámica positiva que los tres puntos se queden aquí en casa», dijo Crespo

Confeccionar cada jornada la alineación es un 'bendito' problema. «Tengo muchos problemas para hacer la alineación por la competitividad de la plantilla. Ahora al poder convocar a 18 futbolistas te facilita algo las cosas. Pero somos 20 jugadores aunque Víctor Armero no está. El que sale lo hace bien y eso aunque es una complicación para el entrenador, a la larga será beneficioso para el conjunto. El once que salga al terreno de juego, como los tres que salgan desde el banquillo aportan muchas cosas y eso aumenta el nivel de competencia», explicó

Y en cuanto al estado de Víctor Armero, único jugador lesionado de la plantilla, señaló: «Estamos muy contentos con la evolución de Víctor Armero. Ya está tocando balón de forma individual y se le están haciendo circuitos de velocidad y cambio de ritmo. Acortará algo los plazos. Pero tenemos que jugar con las sensaciones que tiene aunque al ser una lesión que nunca había sufrido tenemos que ir con paciencia. Me ha dicho que tenía muy buenas sensaciones. Pero al ser la primera vez le pueden engañar. Se está tratando en la clínica y en un par de semanas esperamos que esté integrado con el grupo. El resto de jugadores están en perfectas condiciones. Todos han trabajado bien. La tranquilidad que tenemos ahora al no tener competición entre semana hace que se trabaje al cien por cien en los entrenamientos. No estamos teniendo golpes afortunadamente».

Tres derbis seguidos

Sobre la clasificación del conjunto verde destacó: «Es un equipo que el año pasado tenía el handicap de ser nuevo. De inicio pensábamos que estaría arriba. Pero sabemos lo que es el Grupo IX lo complicado que es sumar los tres puntos. En casa quizás estén fallando más porque se les han ido bastante puntos pero fuera están ganando partidos. Pueden venir con la presión de que si nosotros sacamos los tres puntos se pueden quedar algo descolgados pero no hay que olvidar que esto es muy largo y el once que sacan más el fondo de armario es muy competitivo».

Un partido de necesidad para ambos. Porque el Real Jaén no quiere apartarse de la buena dinámica que destila en las últimas jornadas y los verdes necesitan los tres puntos para asaltar los puestos de privilegio que dan derecho a disputar el ascenso a Segunda B. «Lo complicado en esto del fútbol no es llegar es mantenerse arriba. Pero tenemos mucha confianza en este grupo. Además ha demostrado, como pasó en Torredonjimeno, que cuando toca ponerse el mono de trabajo es capaz de hacerlo. Y está claro que no queremos cortar esta dinámica. Hay enfrentamientos importantes para los dos equipos que están por encima nuestra. No queremos tener prisa por llegar al primer puesto pero sí es cierto que vamos a intentar alargar la dinámica positiva», subrayó

De ganar el sábado el Real Jaén acabaría el día en lo más alto de la tabla clasificatoria. «Sí, cuanto antes estés arriba mejor. Pero también es cierto que no se asciende en el mes de octubre, ni en diciembre. Cuando tenemos que estar ahí arriba es en el último partido de liga. También es cierto que si estamos en los más alto más confianza tendrá el equipo y más gente vendrá al estadio».

A la hora de hablar de fichajes reiteró que «no queremos precipitarnos. Hay un solo delantero centro pero estamos probando a otros futbolistas en esa posición en los entrenamientos y aunque tenemos muchos ofrecimientos y miramos jugadores competitivos en Tercera División o que no estén teniendo minutos en superior categoría queremos acertar como creo que hemos hecho con la plantilla y que el jugador que venga lo haga para sumar y aportar un número importante de goles este año».

Añadió que lo que están buscando es «un delantero porque queremos que Antonio López tenga competencia y porque pueden llegar lesiones. Tenemos dos laterales que están compitiendo y a Moha que lo puede hacer perfectamente bien por ambos lados. Ahí tenemos menos necesidad que arriba».

En cuanto al estado de la clasificación del grupo aseguró que «por plantilla, historia, presupuesto y demás habrá equipos que estarán arriba. Seis o siete que pelearán por esas cuatro plazas, más sorpresas como ahora el Guadix o el Torremolinos. El Mancha Real creo que llegará. Los equipos son muy competitivos y por eso es muy complicado ganar fuera de casa».