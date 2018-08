Real Jaén Crespo: «Queremos ser protagonistas y que el rival corra detrás del esférico» Crespo, ayer en la sala de prensa del club blanco. / J.A.GUTIÉRREZ Rentero, que sufrió un golpe el pasado miércoles en Begíjar, y Mario Martos con molestias en el abductor, bajas para el domingo JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 25 agosto 2018, 02:24

El técnico del Real Jaén, Germán Crespo, se mostró en la rueda de prensa previa al choque ante el Linares Deportivo optimista y confiado en el buen trabajo que había desarrollado su plantilla durante la pretemporada.

«Estamos con muchas ganas de que comience la liga porque las pretemporadas están para conseguir los conceptos y la propuesta de juego que deseamos. El trabajo es importante. Cuando empieza la competición la carga baja aunque sube la intensidad en cuanto a temas de balón y demás. Tenemos sensaciones muy buenas, de que el equipo es muy competitivo. No hay titulares y suplentes, aunque lógicamente hay que elegir un once titular y meter a dieciséis en la convocatoria. Pero todo el mundo ha trabajado de forma excepcional, van cogiendo los conceptos y la filosofía de juego de este año».

Añade que el partido de mañana domingo será «muy importante por ser el primero y por enfrentarse dos conjuntos que pelearán por estar arriba. Pero esto es muy largo y llegamos muy bien preparados».

El técnico del Real Jaén aseguró que «siempre apuesto por la victoria y siempre voy a querer que el equipo gane. La gente que me conoce sabe que mis equipos siempre van a ir a por los tres puntos en todos los partidos y empezar con una victoria en casa será complicado. En frente tendremos a un rival directo y ante nuestra afición, que creo habrá una gran afluencia de público. Empezar con tres puntos y sabiendo que el segundo partido en Melilla se ha aplazado nos vendría muy bien de cara a esas dos semanas».

Interrogado por las que serán las señas de identidad del Real Jaén se remitió a «las que hemos intentado demostrar durante la pretemporada. Una propuesta de juego importante en la que queremos ser los protagonistas. Teniendo el balón y que sea el contrario el que corra detrás del esférico. Ser intensos defensivamente y cuando se pierda el balón intentar recuperarlo lo más rápido posible». Durante la pretemporada el técnico granadino no ha dado ninguna pista sobre sus preferencias de cara al once que este domingo, 20:00 horas, se medirá al Linares Deportivo en el Nuevo La Victoria. «Conforme vayan pasando los partidos se irá viendo el dibujo y la gente que queremos. Pero ya digo que los jugadores se van a enterar justo antes del partido porque quiero que todo el mundo esté metido y se sienta importante. Si durante la semana apuestas por un equipo titular los futbolistas que creen que no van a jugar se relajan y eso es lo que no queremos. Una idea sobre el once la hemos ido barajando y la tenemos como es lógico».

Crespo está convencido de que el partido de mañana no tendrá nada que ver con el que se disputó en el coliseo blanco con motivo del Trofeo del Olivo. «No es lo mismo un duelo de competición que uno de pretemporada. Ellos se lo tomaron como si fuera de temporada, porque la alineación que sacaron no diferirá mucho de la que pongan en liza el domingo, mientras que nosotros formamos dos equipos con 45 minutos para cada uno. Porque era pronto y nuestra intención era que la gente cogiera carga de trabajo. Por eso será totalmente diferente. A pesar de que todavía, desde el punto de vista físico, no se está al cien por cien».

En el apartado de bajas el canterano Rentero, que sufrió un golpe en el partido de Copa Presidente de Diputación que le ha impedido ejercitarse con normalidad durante estos dos últimos días, se suma a la ausencia ya conocida de Mario Martos.

Por otro lado, el club contaba ayer con más de 3.700 abonados, cifra que espera aumentar antes del clásico del domingo «por la gran afluencia de aficionados que se están acercando a las oficinas estos días».