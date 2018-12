Real Jaén Crespo: «Tenemos que ir partido a partido» Germán Crespo, junto a su segundo, Óscar Ibáñez. / JUANDE ORTIZ El técnico del Real Jaén solo piensa en el duelo de mañana sábado ante el Huétor Vega JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Viernes, 21 diciembre 2018, 00:38

Primero Huétor Vega y después a pensar en Linarejos. El técnico del Real Jaén, Germán Crespo, se aferra al partido a partido para dar al duelo de mañana sábado (16:30 horas) en el Nuevo La Victoria su justa importancia. Los blancos pueden finalizar la primera vuelta con 48 puntos, la cifra con la que acabó la temporada pasada el Atlético Malagueño.

«Se está hablando del derbi, pero este sábado tenemos un partido que queremos ganar. Nuestro objetivo pasa por terminar la primera vuelta con 48 puntos, número muy importante. Y a partir de que termine este encuentro empezaremos a pensar en el duelo de Linarejos. Tenemos un ejemplo muy claro en el Mundialito. El River estaba pensando en la final con el Real Madrid y se ha encontrado con una derrota en semifinales. Hay que ir partido a partido. El sábado viene el Huétor Vega que ha cosechado dos derrotas y necesita sumar para salir de los puestos peligrosos. Con un entrenador de la casa, de aquí de Jaén y sabemos que será complicado», explicaba ayer en rueda de prensa el técnico granadino.

Crespo considera que «tan importantes son los tres puntos del Huétor Vega como los del Linares. Cuando termine el partido espero que no haya lesionados ni sancionados y podamos contar con todos para el choque de Linares. No pienso más lejos del partido de este sábado. Si piensas en la alineación del derbi te puedes chocar contra la pared. Los que salgan van a cumplir y después tendremos una semana para preparar el derbi y seguro que llegaremos a un gran nivel».

Lo que está claro es que el Palo no cede. «Es una plantilla muy experimentada. Con gente veterana y joven. Cuentan con fondo de armario, ya que en Martos se permitieron el lujo de dejar a gente importante en el banquillo (Durán, Pepe Capitán o Javi López). Y luego los tuvieron que sacar en la segunda parte para remontar. Saben a lo que juegan en cada partido. Esperemos que en esta segunda vuelta no mantengan la regularidad que están mostrando y nosotros sí podamos».

Sobre el caso del central canario Manu Alemán desvelo que «había hablado en semanas anteriores y le había trasladado mi punto de vista. En los partidos que se habían perdido aquí se dijo que no teníamos centrales. Con la experiencia de Ramón, Javi Pérez o Fragoso es muy importante. Si esa presión hubiera recaído sobre Manu quizás se habría perdido algún partido si no le salían bien las cosas por su juventud. Hablé con él y le dije que esto era muy largo y que las cosas se podían solucionar entrando en el once titular en cualquier momento. Los jugadores jóvenes está claro que tienen que buscar otras cosas si no tienen minutos. Le puse ejemplos de futbolistas que he tenido que han estado en un caso parecido. Ahora está haciendo las cosas bien».

Manu esta semana «está trabajando con molestias y va a continuar con nosotros. Hablé con su representante y espero que esté con nosotros mucho más tiempo. Tuvo una molestia el miércoles y se tuvo que vendar la rodilla. El resto están en perfectas condiciones».

Sanción

Crespo fue muy crítico con la decisión que acabó con su expulsión, lo que le hará perderse los dos próximos encuentros del Real Jaén. «No puede ser de otra forma después de haber visto las imágenes de la jugada del penalti que nos pitan que conlleva la expulsión de Choco y mi posterior tarjeta roja. También el acta donde el juez asistente pone que la protesta es que esto es increíble. Es muy fácil expulsar a un entrenador y te cuesta dos partidos. Lo he hablado con amigos que están en la Federación. Es una regla que quieren cambiar, pero mientras lo hacen es una norma que te fastidia. Dos partidos fuera por hablar educadamente. Él dice que entendió que se iba a ir a Segunda. Por eso siempre quiero estar lejos de los asistentes. Pero pido un poco de respeto porque todos nos jugamos mucho como para que por tan poco te veas fuera del banquillo».

Y añadió que «llevaba mucho tiempo sin tener ninguna expulsión y ahora he sufrido dos en pocas semanas. Ahora toca dos partidos lejos, donde sabemos el ambiente que habrá en Linarejos y donde la distancia que tendré con el banquillo será importante. No podré tener comunicación directa con mis jugadores. No estoy contento con eso».