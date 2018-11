Real Jaén Crespo: «Fichajes apalabrados podrían irse a otro equipo» Germán Crespo, que no podrá sentarse en el banquillo en los dos próximos partidos, junto a Óscar Ibáñez, segundo entrenador. / JUANDE ORTIZ El técnico del Real Jaén confía en solucionar «lo antes posible» la suspensión cautelar de los derechos federativos para poder reforzarse JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 24 noviembre 2018, 00:28

Maneja un amplio abanico de jugadores para reforzar las dos posiciones (lateral zurdo y delantero) que considera urgentes en la plantilla. Germán Crespo confía en que la directiva, tal y como le ha trasladado, resuelva cuanto antes el conflicto con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) por el que la entidad tiene suspendidos, de forma cautelar, sus derechos federativos.

El máximo responsable deportivo del Real Jaén explicó ayer en rueda de prensa que «puede pasar que los jugadores que tenemos apalabrados se vayan a otro sitio. Yo soy claro con ellos y les expongo lo que hay. Les he transmitido la plena confianza de que esto se va a arreglar, que es lo que me ha asegurado la directiva, tanto Tomás Membrado como Andrés Rodríguez, y vamos a intentar solucionarlo lo antes posible. Es evidente que esos futbolistas tienen ofertas de otros clubes, pero quieren venir porque saben que es una gran oportunidad jugar en el Real Jaén. Pero si tienen que esperar mucho puede haber algún jugador que perdamos. Tenemos compromisos verbales con ellos, con un abanico amplio por este problema».

En el hipotético caso de que el equipo no pudiera reforzarse, Crespo cree que el equipo vería cercenadas algunas de sus opciones en el play off. «En el tema del lateral la plantilla tiene más opciones y no nos afectaría tanto. Pero contar con un solo delantero arriba sería complicado. Porque después tenemos un play off. La gente de segunda línea está haciendo goles pero para que exista competitividad hace falta un delantero. No contar con él nos quitaría algunas posibilidades de afrontar el play off con plenas garantías».

Interrogado por el partido de este domingo ante el Alhaurín de la Torre subrayó que salen «a ganar todos los partidos. Y esta semana sabemos que hay un enfrentamiento directo entre dos equipos que están peleando por el primer puesto. Lo primero que debemos hacer es ganar nuestro partido. Sabemos que vamos a un terreno de juego de reducidas dimensiones, un campo complicado sobre todo por el estado del césped y el objetivo es regresar con los tres puntos en el bolsillo y después esperar lo que hagan El Palo y Linares».

Del rival destacó que «como he comentado en otras ocasiones, hemos visto imágenes del rival en las que el ritmo y la intensidad es muy poca. Después cuando se enfrentan a nosotros son bloques que dan el cien por cien si se miden a conjuntos de arriba y el doble si juegan ante el Real Jaén. Es un equipo que lleva mucho tiempo juntos. Descendieron y volvieron a subir con el mismo bloque. Es una entidad humilde pero en este deporte los presupuestos no suelen ser decisivos cuando te desplazas a terrenos de juego de estas características y dimensiones tan reducidas».

El rival viene de sacar un buen resultado (empate) en Loja. «A pesar de estar peleando por salir de los puestos de descenso cuenta con números importantes en cuanto a goles a su favor (25) y sus partidos suelen ser abiertos y con muchos tantos. Tenemos que ser intensos en ataque y defensivamente evitar que no continúen con esa racha de goles a favor».

En este partido volverán a estar arropados por la afición blanca. «Eso dice mucho de esta afición. Somos locales en todos los campos que visitamos. Tanto cuando es un viaje cercano como cuando nos toca jugar en Granada o Málaga. Y eso a lo largo de la temporada nos dará muchos puntos y debemos agradecerlo sumando tres puntos».

Germán Crespo se perderá, por sanción, los dos próximos encuentros ligueros. No podrá sentarse en el banquillo, y será su segundo, Óscar Ibáñez, el encargado de transmitir las órdenes a los futbolistas. «Intentaré estar lo más cerca posible del banquillo para tener comunicación con Óscar. Un poco fastidiado por ver el partido desde la grada de forma inmerecida».

Añade que «le dije lo que puso en el acta. Que no entendía que hubiera anulado el gol si lo había dado en un principio. Levantó la bandera y me expulsó. Después le pedí explicaciones y me comentó que le había hecho un gesto en la primera parte. Entonces debería haberme amonestado ahí. Sabemos que las expulsiones de los entrenadores son dos partidos, por insultos o por no hacer nada. Los árbitros se pueden equivocar, pero con lo que se redactó en el acta que el Comité de Competición no reduzca la sanción deja mucho que desear».

Acuerdo de colaboración

Por otro lado, el club blanco ha llegado a un acuerdo con los grupos de animación Orgullo Lagarto y The North Fans para que se encarguen de mantener y cuidar el maltrecho césped del Nuevo La Victoria. Cada grupo de animación se encargará de una mitad del terreno de juego.

Una colaboración que se suma a las ya realizadas en las últimas semanas de limpieza y mantenimiento del estadio.