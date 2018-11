Real Jaén Crespo: «La directiva me ha trasladado tranquilidad y que podremos fichar» El Real Jaén sumó su séptima victoria consecutiva el pasado domingo ante el CP Almería. / JUANDE ORTIZ El técnico del Real Jaén insistió ayer en exprimir la dinámica positiva de su equipo para traerse los tres puntos este domingo del Escribano Castilla JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Sábado, 10 noviembre 2018, 00:40

Confianza plena en el equipo directivo del club blanco. El técnico del Real Jaén opinó ayer en rueda de prensa sobre la suspensión cautelar de los derechos federativos que ha sufrido esta semana la entidad. No duda en que todo se resolverá y la plantilla podrá reforzarse con la incorporación de un lateral izquierdo y un delantero.

«Hay que destacar el mérito que tiene esta directiva. El trabajo que realizan Tomás Membrado y Andrés Rodríguez. A ellos les llegan palos por todos lados, palos que no son de ellos, son de etapas anteriores y cuando se critica la labor que están desarrollando hay que acordarse de que todos los meses hay un problema de estas características. Me han dado la tranquilidad de que van a intentar arreglar esto lo antes posible. Con la cantidad de problemas que está teniendo la entidad tiene mucho mérito que el Real Jaén se mantenga y que la plantilla y el cuerpo técnico cobren sus salarios el día 28 de cada mes. Eso dice mucho del trabajo que está realizando esta gente. Y hay que valorarlo».

Añadió que había hablado «con Andrés Rodríguez y me dijo que está esperando la respuesta de AFE. Había intentado contactar con ellos pero no le habían dado respuesta. Esperemos que esta semana se legue a una solución. Porque se cierra el mercado en enero y aunque todavía queda mucho tiempo hay que solucionar ese tema para firmar a un delantero. Queremos firmar a dos jugadores. Tenemos prioridad por el delantero y nuestra intención es que mejore o iguale lo que ya tenemos. Y ahí toca esperar a esos jugadores que todavía creen que pueden tener minutos en Segunda División B. Cuando vean que no tienen minutos tendrán que bajar de categoría y creo que mejor equipo que el Real Jaén no encontrarán».

Interrogado sobre el partido que su equipo disputará mañana domingo en el Escribano Castilla destacó que «hace tres semanas el Motril era el líder de la categoría. Es cierto que no cuentan con una plantilla muy amplia y cuando llegan semanas como la pasada, con partidos domingo, miércoles, domingo los bloques con menos fondo de armario lo notan. Pero somos conscientes de la capacidad de este conjunto, de su calidad individual. Este año a pesar de sufrir bajas importantes se han reforzado muy bien, con jugadores importantes en la categoría. Por eso será un duelo complicado. Los equipos cuando se enfrentan al Real Jaén dan el doscientos por cien y si a eso le unes que se medirán dos equipos con muchas cosas en cuanto a conceptos lo hará aún más complejo. Pero nosotros debemos aprovechar nuestra dinámica para traernos los tres puntos».

El bloque motrileño ha perdido sus tres últimos encuentros lo que le ha llevado a descender hasta la séptima plaza con 23 puntos, a ocho de los blancos.

Crespo tiene muy claro que «el once que salga rendirá. Además los tres cambios aportan mucho. Se te complica a la hora de confeccionar el once titular. Tenemos la seguridad de que el jugador que esté en el campo nos dará lo que queremos.

Y subrayó que «hemos podido preparar el partido con una semana completa y los dos que estarán en el centro del campo seguirán la línea que venimos desarrollando en las últimas jornadas».

Agradecimientos

También tuvo palabras de agradecimiento a la fiel afición jienense. «Es una ventaja contar con ese apoyo fuera de casa. Empujan los 90 minutos al equipo y eso nos da mucho. Nos sentimos como si fuéramos locales y los jugadores lo notan en el terreno de juego. Tenía ganas de estar en un equipo así. Siempre estás arropado vayas a donde vayas y eso a la larga suma puntos».

Concluyó asegurando que «cuanto antes estés arriba mejor. Pero todavía queda mucho. Tanto el Palo como Linares y nosotros tendremos que pasar por alguna racha negativa. Es inevitable. Vamos a intentar alargar esta dinámica que estamos viviendo de juego y resultados lo máximo posible».