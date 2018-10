Real Jaén Crespo: «Se ha demostrado que el equipo estaba unido y eso es lo más importante» El técnico Germán Crespo choca la mano durante el partido con varios de sus jugadores. / JUANDE ORTIZ El técnico granadino del Real Jaén no quiso profundizar en la situación de los tres jugadores apartados, «este lunes hablaremos de eso» JOSÉ A. GUTIÉRREZ JAÉN Lunes, 8 octubre 2018, 08:21

El técnico del Real Jaén, Germán Crespo, apareció en la sala de prensa del reforzado después de una semana complicada. Nadie pone en duda su autoridad a la hora de llevar el timón de la nave blanca. Aunque no hay que olvidar que en el fútbol la memoria siempre es a corto plazo y mucho más en una semana de tres partidos. Toca seguir remando el jueves en Atarfe y el domingo en el Nuevo La Victoria ante el ex equipo de Crespo, el Huétor Tájar. Casi nada. El entrenador granadino valoró positivamente la imagen destilada por los suyos.

«Sobre todo por cómo había sido la semana. El equipo ha sido capaz de estar con mucha concentración. Lo habíamos hablado, que había que estar muy intensos. Y así lo hemos hecho. Era complicado por todo. Tuvimos ocasiones muy claras en los primeros cinco minutos como para haber abierto la lata incluso antes».

El resultado y las muestras de apoyo hacia el cuerpo técnico refuerzan el mensaje de bloque unido trasladado desde la final de la Copa Presidente de la Diputación en Ibros. «El grupo está unido, ya lo habíamos dicho. Se ha vuelto a demostrar. Los jugadores estaban a un doscientos por cien. Dimos velocidad y tuvimos el balón».

Al Real Jaén ayer se le caían los goles. «Ypudieron ser más. Tuvimos ocasiones incluso en inferioridad numérica, pero tenemos un partido el jueves y eso nos ha hecho bajar el ritmo. Disfrutamos de muchos unos contra uno, llegadas por banda, hemos imprimido mucha intensidad arriba». No dejó que se cuestionara el resultado en función de la debilidad que había demostrado el rival. «Parece que cuando ganamos los rivales son flojos. Sabíamos que el Martos podía sufrir físicamente por cómo se ha presentado la pretemporada y por eso queríamos meter mucho ritmo. Le dimos mucha velocidad y eso a los equipos rivales les cuesta. Han intentado tapar nuestro juego por dentro. No hay que olvidar que venían de ganar un partido importante en casa». La nota más negativa fue la lesión de Víctor Armero. «Me ha dado coraje porque lo iba a cambiar. No queríamos darle muchos minutos en dos partidos. Esperemos que sea lo mínimo».

Lo que últimamente parece una tradición es celebrar los goles compartiendo la felicidad con el cuerpo técnico. «Armero no lo hizo porque no iban a ir en los cinco goles al banquillo. Se ha demostrado que el equipo estaba unido y eso es lo más importante. Si no va a parecer que lo estamos haciendo forzado, cuando sale de los jugadores. El vestuario estaba afectado por ese tema que como dije el viernes queremos olvidar de una vez por todas».

El equipo se relajó en la recta final del encuentro. «Estábamos con un jugador menos. Son los dos únicos tiros a puerta que nos han hecho. No podemos querer que el rival no se acerque ni a portería como en la primera parte. Había muchos espacios en esos momentos».

Los apartados

Interrogado sobre la situación de los tres futbolistas apartados se mostró hermético. «No quiero hablar, a partir de mañana -por hoy- veremos la situación de los tres jugadores. Nos sentaremos el lunes para hablar de ese tema y tomaremos una decisión como explicamos el viernes».

De su próximo rival señaló que «al Atarfe le ha perjudicado que lo daban porque estaría arriba. Cuenta con experiencia y con gente joven. Será un partido complicado pero hemos cogido una dinámica buena en cuanto a juego y resultados».

Así, habrá rotaciones. «Se han quedado jugadores importantes que no han jugado ni un solo minuto. Los 18 jugadores están bien. El martes toca descanso para recuperar. Y el jueves habrá cambios en la alineación». Por último destacó que «el césped no se ha regado todos los días y por eso estaba más amarillo».